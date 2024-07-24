Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?

Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску

3:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Представляем сводку с фронта на среду, 24 июля.

Покровское направление

На этом участке СВО в районе н. п. Волчье бойцы российской армии развивают своё наступление после освобождения посёлка Прогресс. Также есть движение ВС РФ в Новосёловке Первой.

К северу от села Прогресс армия России окружает националистов под населённым пунктом Лозоватское и пробиваются к селу Ивановское. Бандеровцам приказано удерживать позиции до самого конца, несмотря на то, что армия Украины практически в окружении, сообщают солдаты их 31-й ОМБр.

"Южнее Лозоватского враг образовал горловину, через которую приходится удерживать ряд позиций западнее высоты 236.9… бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и дальше сидели в окружении — до последнего солдата. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли", — пишет украинский портал Deep State.

По словам украинских аналитиков, обстановка стала критической из-за хаотичного ухода пехотной 47-й ОМБр. Также сообщается, что со своих позиций убежали части армии Украины из Ровенской области.

Forbes уже подчеркнул, что для ВСУ начинает разыгрываться худший сценарий — русские двинулись к "воротам в Днепропетровск". Поскольку ВСУ ещё не пришли в себя после апрельского поражения в Очеретино, то и потеря Мирнограда и Покровска — "ворот в Днепропетровск" — станет очередным ударом по Киеву.

Место стоянки F-16 — Староконстантинов?

Судя по информации ряда зарубежных СМИ, главной площадкой для размещения самолётов F-16 на Украине может стать всё же аэродром Староконстантинов. Данный аэродром в Хмельницкой области равноудалён от мест боёв и находится в 500 км от основных аэродромов подскока в центре Украине: Долгинцево (Криворожье), Кульбакино (Николаевщина), Миргород (Полтавщина) и Авиаторское (Днепропетровск).

Но для ВСУ теперь актуальным теперь встанет вопрос их безопасного хранения — по Староконстантинову летит всё.

С учётом нужности F-16 для Киева постоянно поднимать их в воздух при каждой атаке — сложная и рисковая схема.

Мужчины на исходе: в ВСУ набирают женщин-зека

Украинский Минюст сообщил, что среди шести тысяч осужденных выразивших желание служить в ВСУ, есть семь женщин, которые заключили контракты в обмен на УДО.

Ведомство отмечает, что закон о мобилизации осужденных даёт возможность служить мужчинам и женщинам. Мобилизованные осужденные будут служить в спецподразделениях ВСУ.

Переговоры "по-кулебски"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с Российской Федерацией, хотя они всё ещё под запретом в законодательстве

Украинский Министр иностранных дел во время беседы с китайским коллегой Ван И отметил, что Украина "вовсе не против" переговоров с Москвой, и подчеркнул, что Банковая готова к ним. Упомянул он и пресловутую "формулу мира" Владимира Зеленского.

Сейчас эта "формула" изменилась из-за "перспективы" вступления в НАТО — в ней проскакивают посредники, которые должны присутствовать на второй конференции. Однако несмотря на заявления о гипотетическом мире, продолжать конфликт с РФ Киев не желает.