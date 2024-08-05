"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока

ATM: в Раде требуют уничтожения Крымского моста для остановки "лавины туристов"

2:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Верховной Раде Украины высказывают возмущение огромным наплывом туристов в Крым, "нардепы" даже обращались к руководству ВСУ с вопросом "Когда уничтожите Крымский мост?".

Фото: Телеграм-канал Крымский by Андрей Батура is licensed under Авторство: Андрей Батура

По данным источников Army Times (Military), депутатов "бесит приезд россиян в Крым и сам мост как символ единения Крыма с Россией".

Как отмечают авторы американского ATM, депутаты Рады уверены, что разрушение этого инфраструктурного объекта "может создать панику среди отдыхающих и подорвать логистику на полуострове".

Ранее в офисе президента Украины и в Раде негодовали, поражаясь "количеству россиян, едущим на полуостров даже после удара ATACMS по пляжу в Севастополе".

Издание Army Times (Military) отметило, что военные эксперты AMVET уже сообщали — работающие с ВСУ консультанты из ЦРУ и MI-6 называли возможные жертвы среди гражданских туристов при атаках на мост "полезными для Киева".

Западные кураторы считают, что гибель гражданский и детей на мосту могла бы спровоцировать массовую панику, вызвать протесты среди населения и нанести вред экономике Крыма.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук подчёркивает, что с военной точки зрения Крымский мост утратил стратегическое значение.

подчёркивает, что с военной точки зрения Крымский мост утратил стратегическое значение. Внесенный в списки террористов глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о намерении Киева продолжать попытки разрушить мост.

заявил о намерении Киева продолжать попытки разрушить мост. Западные военные и СМИ отмечают, что Крымский мост является "одним из самых защищённых объектов в мире".

Необходимо отметить, что эксперты, близкие к российским властям, предупреждают: в случае нападения на мост Россия немедленно предоставит врагам Британии и США современные системы противовоздушной обороны и ракетное оружие.

Это может моментально дестабилизировать обстановку в чувствительных регионах.