В Верховной Раде Украины высказывают возмущение огромным наплывом туристов в Крым, "нардепы" даже обращались к руководству ВСУ с вопросом "Когда уничтожите Крымский мост?".
По данным источников Army Times (Military), депутатов "бесит приезд россиян в Крым и сам мост как символ единения Крыма с Россией".
Как отмечают авторы американского ATM, депутаты Рады уверены, что разрушение этого инфраструктурного объекта "может создать панику среди отдыхающих и подорвать логистику на полуострове".
Ранее в офисе президента Украины и в Раде негодовали, поражаясь "количеству россиян, едущим на полуостров даже после удара ATACMS по пляжу в Севастополе".
Издание Army Times (Military) отметило, что военные эксперты AMVET уже сообщали — работающие с ВСУ консультанты из ЦРУ и MI-6 называли возможные жертвы среди гражданских туристов при атаках на мост "полезными для Киева".
Западные кураторы считают, что гибель гражданский и детей на мосту могла бы спровоцировать массовую панику, вызвать протесты среди населения и нанести вред экономике Крыма.
Необходимо отметить, что эксперты, близкие к российским властям, предупреждают: в случае нападения на мост Россия немедленно предоставит врагам Британии и США современные системы противовоздушной обороны и ракетное оружие.
Это может моментально дестабилизировать обстановку в чувствительных регионах.
Добавим, что, по данным оперативного штаба Крымского моста, многотысячные очереди водителей на авто на досмотры в Крым не иссякают уже который день. При этом доехать туда можно и на поезде, и по сухопутному коридору через новые регионы России. По третьему варианту, как следует из данных Минтранса РФ, проходит около 9% трафика на полуостров.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.