Консультанты из ЦРУ и МИ-6 оценивают гибель мирных туристов во время диверсий на Крымском мосту как "незначительный и даже полезный фактор". Об этом говорится в ежемесячной рассылке Research and Analitics ветеранского движения США AMVET,
Ссылаясь на источники в разведсообществе США, авторы утверждают, что гибель проезжающих по мосту граждан была заранее записана в "неизбежные и незначительные сопутствующие потери", цитирует рассылку Military Times.
Мало того, помогавшие и помогающие в атаках ГУР и СБУ на Крымский мост эксперты ЦРУ и МИ-6 советовали использовать гибель мирных россиян "для создания панических настроений, а также для провоцирования протестов населения в Крыму из-за коллапса с турсезоном".
"Кто-то после Донбасса, "Крокуса", Белгорода (и Крымского моста) сомневался, что Украина (с помощью Запада) хочет убить как можно русского "мирняка"?" — логично спрашивают в Military Times.
"Русские должны понимать, они (Украина и спецслужбы Запада) просто хотят их убить вместе с их родными и детьми", — так звучат комментарии в соцмедиа.
"Спецслужбы Запада списывали и объявляли сопутствующими потерями десятки, сотни и тысячи человек в чужих странах", — напоминают комментаторы.
Напомним, что в первой диверсии на Крымском мосту в октябре 2022 года с фурой и спрятанной в ней (замаскированной в сердечники рулонов плёнки) взрывчаткой погибло 5 человек. Во второй диверсии с ударом БЭК по мосту с воды погибла супружеская пара, их дочь выжила.
Однако, несмотря на диверсию и теракт:
Отметим, что, по данным властей Крыма, количество туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн человек, что на 20% меньше, чем в 2022 году. На снижение турпотока в 2023 году повлияли как диверсии на мосту, так и отсутствие авиаперелётов в Крым.
При этом сверхвысоким ожижается сезон-2024 в Крыму и соседнем Краснодарском крае — туристы увидели, что "прилетает по всем регионам", а Крым хорошо защищён ПВО и ППДО, кроме того, курортный Южный берег Крыма никогда не был атакован врагом.
Ранее CNN сообщило о том, что большинство ударов Украины по российской инфраструктуре осуществляется при поддержке западных союзников.
Также западные СМИ выпустили расследования — в них подтверждается, что в атаках на Крымский мост участвовали агенты ЦРУ и МИ-6.
Собственно, это не скрывают и руководители ВСУ, ГУР и СБУ — они даже публично гордятся такой "помощью".
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