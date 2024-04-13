ЦРУ и MI6: Гибель туристов на Крымском мосту —н незначительна и полезна

AMVET: ЦРУ и MI-6 прогнозировали гибель туристов на Крымском мосту

3:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Консультанты из ЦРУ и МИ-6 оценивают гибель мирных туристов во время диверсий на Крымском мосту как "незначительный и даже полезный фактор". Об этом говорится в ежемесячной рассылке Research and Analitics ветеранского движения США AMVET,

Фото: Личный архив Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Ссылаясь на источники в разведсообществе США, авторы утверждают, что гибель проезжающих по мосту граждан была заранее записана в "неизбежные и незначительные сопутствующие потери", цитирует рассылку Military Times.

Мало того, помогавшие и помогающие в атаках ГУР и СБУ на Крымский мост эксперты ЦРУ и МИ-6 советовали использовать гибель мирных россиян "для создания панических настроений, а также для провоцирования протестов населения в Крыму из-за коллапса с турсезоном".

"Кто-то после Донбасса, "Крокуса", Белгорода (и Крымского моста) сомневался, что Украина (с помощью Запада) хочет убить как можно русского "мирняка"?" — логично спрашивают в Military Times.

"Русские должны понимать, они (Украина и спецслужбы Запада) просто хотят их убить вместе с их родными и детьми", — так звучат комментарии в соцмедиа. "Спецслужбы Запада списывали и объявляли сопутствующими потерями десятки, сотни и тысячи человек в чужих странах", — напоминают комментаторы.

Напомним, что в первой диверсии на Крымском мосту в октябре 2022 года с фурой и спрятанной в ней (замаскированной в сердечники рулонов плёнки) взрывчаткой погибло 5 человек. Во второй диверсии с ударом БЭК по мосту с воды погибла супружеская пара, их дочь выжила.

Однако, несмотря на диверсию и теракт:

Крымский мост через считанные часы после атак продолжал свою работу, а за несколько месяцев "испорченные" взрывом пролёты были восстановлены.

Сейчас по Крымскому мосту идёт полноценное движение автомобилей и поездов, он защищён многоуровневой ПВО с воздуха, флотом, системами и службами ППДО с воды и досмотрами по суше.

Отметим, что, по данным властей Крыма, количество туристов, посетивших Крым в 2023 году, составило 5,2 млн человек, что на 20% меньше, чем в 2022 году. На снижение турпотока в 2023 году повлияли как диверсии на мосту, так и отсутствие авиаперелётов в Крым.

При этом сверхвысоким ожижается сезон-2024 в Крыму и соседнем Краснодарском крае — туристы увидели, что "прилетает по всем регионам", а Крым хорошо защищён ПВО и ППДО, кроме того, курортный Южный берег Крыма никогда не был атакован врагом.

Ранее CNN сообщило о том, что большинство ударов Украины по российской инфраструктуре осуществляется при поддержке западных союзников.

Также западные СМИ выпустили расследования — в них подтверждается, что в атаках на Крымский мост участвовали агенты ЦРУ и МИ-6.

Собственно, это не скрывают и руководители ВСУ, ГУР и СБУ — они даже публично гордятся такой "помощью".