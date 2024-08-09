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Дмитрий Плотников

Новый российский закон для мигрантов: не встал на воинский учёт — давай, до свидания!

Иностранцев, отказывающихся встать на воинский учёт, лишат гражданства России
Силовые структуры » Военные новости

Иностранцев, которые отказываются встать на воинский учёт, будут лишать гражданства Российской Федерации.

Иностранцев, отказывающихся встать на воинский учёт, лишат гражданства России
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Накануне соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Данный закон синхронизирует процесс получения гражданства и этой самой постановки на учёт.

А значит ли это, что теперь можно пройтись и по уже получившим гражданство мигрантам? Или это будет касаться только тех, кто только получает его?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил председатель АНКО "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой" Анатолий Бублик.

Значит ли это, что теперь можно пройтись и по уже получившим гражданство?

"На самом деле мы этого ожидаем. Мы не уверены, что это будет так, потому что регламент к самому закону ещё не прописан, и непонятно, будет ли он иметь действие задним числом. Но и наша организация, и те люди, которые добросовестно переехали, но это, как правило, из недружественных стран, как раз-таки ждём, что задним числом проверят тех, кто получил гражданство, но не встал на воинский учет, и, соответственно, примут к ним меры".

То есть это касается только тех, кто сейчас получает, но, возможно, и пройдутся и по тем, кто уже получил ранее?

"Исходя из законодательства Российской Федерации, можно сделать выводы, что это будет касаться всех, кто приобрел гражданство не по рождению. То есть если вы приехали, то будьте добры выполнять все обязанности российского гражданина. И в армию должен пойти не только тот кто в России родился, но и тот, кто получил гражданство ранее".

То есть приехал?

"Да. Дело в том, что любой гражданин Российской Федерации должен стоять на воинском учете. И так было всегда. Просто у нас наказание за непостановку выражалось в денежном штрафе. И, соответственно, если у нас человек, условно, проживает 2-3 года на территории Российской Федерации и не стоит на воинском учете, то к нему теперь, исходя из нового закона, могут применить те штрафные санкции, которые вчера были подписаны. Но так ли это на самом деле, мы узнаем, я думаю, в течение 6-8 недель, это стандартное время публикации регламента к тому или иному закону или указу, когда будет точно понятно, правы мы или ошибаемся".

То есть, нужно подождать какое-то время?

"Совершенно верно. Всегда, когда выходит Указ Президента России или новый закон, никто не может с точностью сказать, как это будет работать. И в течение буквально 6-8 недель выходит полный регламент, и тогда соответствующие ведомства, которые отвечают за осуществление того или иного законодательного акта или за соблюдение того или иного закона, публикуют полную декларацию, скажем так, на тему как это будет работать. Из той информации, которая есть сейчас, мы исходим из того, что это будет касаться всех, кто приобрел российское гражданство не по рождению".

Справка

Воинский учёт в РФ — это система мероприятий, организованных государственными органами, целью которой является обеспечение полного и качественного укомплектования ВС РФ призывными людскими ресурсами в мирное время, в периоды мобилизации, военного положения и в военное время. Воинский учёт включает в себя регистрацию граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, находящихся в запасе, в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы мигранты владимир путин
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