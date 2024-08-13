Идеал сочетания скорострельности и лёгкости. Новый пулемёт РПЛ-20 от концерна "Калашников"

На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20

На форуме "Армия-2024" представлена последняя разработка в линейке огнестрельного оружия — ручной пулемёт РПЛ-20.

Фото: collection personnelle by davric, CC BY-SA 3.0

Калибр нового оружия — 5,45 мм.

Зачем понадобился новый пулемёт?

Разрабатывали его как компактное и лёгкое оружие для огневой поддержки штурмовых отрядов российских Вооружённых сил.

На данный момент основные пулемёты в армии России — это ПКП и ПК. Однако в отряды штурмовиков из включить невозможно из-за их немалых габаритов и весьма тяжёлой массы.

Эту ситуацию и должен изменить РПЛ-20. Данный пулемёт даст пехотинцам-штурмовикам преимущество лёгкого оружия с лентой в 100 или 200 патронов. Новинка имеет два варианта — со стволом длиной 590 мм (как у пулемёта РПК-74) и 415 мм (как у АК-74). В первой модели вес оружия — 5,5 кг.

Реальный опыт с бою

Новый пулемёт РПЛ-20 уже испытали в специальной операции на Украине. Эксперты похвалили его за высокую за кучность, комплектацию и интенсивность огня.

Кстати, в комплектации необходимо отметить специальный "глушитель" и способный выдержать пулемётный весьма интенсивный режим стрельбы. Не секрет, что простые "банки" в таких экстремальных условиях прогорают.

Первую партию ручных пулемётов РПЛ-20 уже изготовили. Она сошла с конвейера, прошла необходимые мероприятия по приёмке и уже готова к отправке в Министерство обороны России на дальнейшее испытания. По результатам этих испытаний ведомство решит, пора ли принимать на вооружение этот новый пулемёт от концерна "Калашников".

Справка

РПЛ-20 — новейший российский ручной пулемёт, разработанный концерном "Калашников". Он представляет собой значительный шаг вперед в области стрелкового оружия, сочетая в себе высокую огневую мощь, компактность и эргономичность.

Ключевые особенности:

Ленточное питание: отличительная черта РПЛ-20 — использование ленточного боепитания, что значительно увеличивает боекомплект и скорострельность по сравнению с традиционными магазинами.

Калибр: пулемёт использует стандартный для российского вооруженных сил патрон 5,45x39 мм.

Автоматика: работает за счёт отвода пороховых газов, что обеспечивает надёжность и стабильность работы в различных условиях.

Модульность: РПЛ-20 обладает высокой степенью модульности, что позволяет быстро адаптировать его к различным боевым задачам путём установки различных прицелов, сошек, тактических фонарей и других аксессуаров.

Эргономика: удобный складной приклад, продуманная компоновка органов управления и лёгкий вес делают РПЛ-20 удобным в использовании.

Предназначение

РПЛ-20 предназначен для поражения живой силы противника на средних и дальних дистанциях, а также для подавления огневых точек. Благодаря высокой плотности огня он может эффективно использоваться в городских условиях и при ведении боевых действий в лесисто-болотистой местности.

Конструкция

РПЛ-20 отличается своей продуманностью и инновационностью. Пулемёт имеет открытый затвор, что способствует быстрому охлаждению ствола и повышает надежность работы. Газовый поршень с длинным ходом обеспечивает плавную работу автоматики и снижает отдачу.

Модификации

Разработчики планируют выпустить модификации РПЛ-20 под другие калибры, такие как 7,62x39 мм и 5,56x45 мм, что позволит расширить его экспортный потенциал.

Перспективы

РПЛ-20 представляет собой перспективное оружие, которое может стать новым стандартом для ручных пулеметов. Его высокая эффективность, надежность и универсальность делают его привлекательным как для российских вооруженных сил, так и для зарубежных заказчиков.