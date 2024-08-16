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Дмитрий Плотников

БРЭМ-1М: незаменимый помощник на поле боя от "Уралвагонзавода" поступил в ВС РФ

БРЭМ-1М: лучший товарищ танка в современной войне
Силовые структуры » Военные новости

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" сообщила о передаче в армию России очередной партии бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.

БРЭМ-1М: лучший товарищ танка в современной войне
Фото: RuTube

Госзаказ на поставку в ВС РФ в 2024 году этой техники был полностью выполнен, сообщило предприятие на полях форума "Армия-2024".

О чём речь

БРЭМ-1М (Бронированная ремонтно-эвакуационная машина) — это современная российская военная техника, предназначенная для технического обслуживания, ремонта и эвакуации с поля боя повреждённых бронетранспортёров, танков и другой тяжёлой военной техники. Она создана на базе основного боевого танка Т-90 и является усовершенствованной версией БРЭМ-1.

"По опыту афганской войны и других конфликтов: дайте мне лучше один тягач, чем три танка, потому что одним тягачом я могу эвакуировать не три танка, а тридцать, а потом их восстановить, — заявил генерал-полковник Сергей Маев, ранее возглавлявший Главное автобронетанковое управление МО РФ.

БРЭМ-1М оснащён мощной лебёдкой и краном, позволяющими эвакуировать застрявшие или поврежденные танки и другую бронетехнику, в том числе из-под огня противника.

Машина оборудована необходимым инструментом и оборудованием для проведения ремонтных работ прямо на месте. Также в полевых условиях БРЭМ-1М может проводить плановое техническое обслуживание танков и другой бронетехники. Машина обеспечивает экипажам повреждённой техники безопасную эвакуацию и медицинскую помощь при необходимости.

Для самообороны БРЭМ-1М вооружена крупнокалиберным пулемётом, установленным на турели. В последние годы БРЭМ-1М подверглась ряду модернизаций, направленных на повышение её боевых и эксплуатационных характеристик. В частности, были улучшены системы защиты, вооружение и оборудование.

Основные характеристики

  • Базовое шасси: Т-90.
  • Масса: около 46 тонн.
  • Экипаж: 3 человека (командир, механик-водитель, оператор-слесарь).
  • Двигатель: Дизельный, мощностью 840 л. с.
  • Максимальная скорость: до 60 км/ч на шоссе.
  • Запас хода: до 500 км.

Оборудование и вооружение

  • Лебёдка: Грузоподъёмностью до 25 тонн, с тросом длиной 200 метров. При использовании блока грузоподъёмность может быть увеличена до 100 тонн.
  • Крановая установка: Грузоподъёмностью до 20 тонн, используется для замены башен, двигателей и других крупных компонентов боевых машин.
  • Тяговая лебёдка: Используется для эвакуации повреждённой техники с поля боя.
  • Бульдозерное оборудование: Предназначено для расчистки дорог, создания укрытий и выполнения земляных работ.
  • Комплект инструментов и оборудования: Включает сварочное оборудование, генераторы, насосы и другие инструменты, необходимые для полевого ремонта.

Особенности и преимущества

  • Высокая защита: БРЭМ-1М обладает бронированием, эквивалентным защите танка Т-90, что позволяет ей работать в условиях боевых действий, находясь в зоне повышенного риска.
  • Мобильность: Благодаря шасси танка Т-90 машина сохраняет высокую проходимость, что позволяет ей сопровождать бронетанковые подразделения в любых условиях.
  • Автономность: Машина способна проводить сложные ремонтные работы в полевых условиях без необходимости возвращения на базу.
  • Универсальность: БРЭМ-1М может использоваться для эвакуации и ремонта различных типов бронетехники, что делает её незаменимой в условиях современного боя.

Вывод

БРЭМ-1М широко используется в вооружённых силах различных стран. Она незаменима при проведении военных операций, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. БРЭМ-1М — это надёжный и многофункциональный инструмент, который играет важную роль в обеспечении боеспособности бронетанковых подразделений.

БРЭМ-1М
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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