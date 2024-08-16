БРЭМ-1М: незаменимый помощник на поле боя от "Уралвагонзавода" поступил в ВС РФ

АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" сообщила о передаче в армию России очередной партии бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.
Госзаказ на поставку в ВС РФ в 2024 году этой техники был полностью выполнен, сообщило предприятие на полях форума "Армия-2024".
БРЭМ-1М (Бронированная ремонтно-эвакуационная машина) — это современная российская военная техника, предназначенная для технического обслуживания, ремонта и эвакуации с поля боя повреждённых бронетранспортёров, танков и другой тяжёлой военной техники. Она создана на базе основного боевого танка Т-90 и является усовершенствованной версией БРЭМ-1.
"По опыту афганской войны и других конфликтов: дайте мне лучше один тягач, чем три танка, потому что одним тягачом я могу эвакуировать не три танка, а тридцать, а потом их восстановить, — заявил генерал-полковник Сергей Маев, ранее возглавлявший Главное автобронетанковое управление МО РФ.
БРЭМ-1М оснащён мощной лебёдкой и краном, позволяющими эвакуировать застрявшие или поврежденные танки и другую бронетехнику, в том числе из-под огня противника.
Машина оборудована необходимым инструментом и оборудованием для проведения ремонтных работ прямо на месте. Также в полевых условиях БРЭМ-1М может проводить плановое техническое обслуживание танков и другой бронетехники. Машина обеспечивает экипажам повреждённой техники безопасную эвакуацию и медицинскую помощь при необходимости.
Для самообороны БРЭМ-1М вооружена крупнокалиберным пулемётом, установленным на турели. В последние годы БРЭМ-1М подверглась ряду модернизаций, направленных на повышение её боевых и эксплуатационных характеристик. В частности, были улучшены системы защиты, вооружение и оборудование.
БРЭМ-1М широко используется в вооружённых силах различных стран. Она незаменима при проведении военных операций, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. БРЭМ-1М — это надёжный и многофункциональный инструмент, который играет важную роль в обеспечении боеспособности бронетанковых подразделений.
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