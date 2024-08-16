Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.
Представляем сводку с фронта на пятницу, 16 августа.
Опять все взоры на Курскую область, где Киев предпринял военную провокацию, зайдя на территорию России.
К сегодняшнему утру самой дальней точкой боёв с противником в Курской области остаётся посёлок Кромские Быки. За сутки отбито около 30-ти атак ВСУ. Ситуация в общем становится тише, но до стабилизации ещё далеко. Враг продолжает ходить вокруг Коренево, не сумев ворваться в райцентр, он прощупывает села в окрестностях. Стычки продолжаются по всей зоне, выжигается и трофеется техника противника.
Ночью нанесён удар по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Сумах. По данным с тепловизоров дронов установлено, что
при формировании колонн техники и ГСМ-конвоя, а затем и на марше нанесён ракетный удар, а за ним контрольные удары беспилотниками. Погибших и технику подсчитывают, но всю ночь вереницы "скорых" мчали по городу. Больницы и морги города забиты.
А накануне выяснилось, что на территории Сумского биозавода по которому 11 августа ударили русские ракеты, находился бункер с ГУР Украины и командованием 117-й бригады ТрО. Согласно некрологам, 36 офицеров старшего и среднего звена уже похоронили. Но количество их может быть больше.
Такие потери — катастрофа для Киева. Если "мясо" он может найти где угодно, то высших офицеров он защищал. Обычно они сидят в бункерах и не появляются на фронте, руководя с мониторов.
Сегодня приходит информация о переброске в Курскую область боевиков 128-й бригады ВСУ. Но это хорошая новость — сейчас бригада пересобрана в 8-й раз за спецоперацию. Именно с их разгрома началось освобождение Артёмовска.
Еще один серьёзный успех армии России — уничтожение в Сумской области двух установок РСЗО "Хаймарс". СМИ уже опубликовали кадры удара по украинским позициям в районе посёлка Мирополье на Сумщине.
Курская авантюра Банковой превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте, поскольку попытки вынудить ВС РФ перебросить крупные силы в Суджу провалились, а атаки на других направлениях лишь усилились.
Спикер 110-й мехбригады уже заявил, что ситуация в Донецкой области сильно ухудшилась после украинского наступления на Курскую область.
На Покровском направлении в Гродовке армия РФ закрепилась на глубину до 200 м. В Николаевке наши закрепились в застройке. На Украине уже кричат, что наступление на Курск было фатальной ошибкой — обломки фронта вот-вот посыплются на Покровск и Мирноград, бои уже идут в Новогродовке, до Селидово осталось несколько километров, Курахово тоже в непосредственной опасности.
На Южнодонецком направлении сохраняется высокая интенсивность боёв вдоль балки Солоненька и в восточной части Константиновки.
ВС РФ успешно наступают на Купянском направлении. Севернее Песчаного российская группировка закрепилась вдоль лесополосы. Продолжаются бои за господствующую высоту в северном направлении.
В Часовярском направлении продолжаются бои в районе Клещеевки, вдоль канала "Северский Донец — Донбасс" и южнее Григоровки.
Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.