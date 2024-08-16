Сводка с фронта: в Сумской области уничтожены две РСЗО "Хаймарс", в бункере уничтожены офицеры ГУР и ТрО

Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять задачи по проведению спецоперации на Украине.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на пятницу, 16 августа.

"Курская битва"

Опять все взоры на Курскую область, где Киев предпринял военную провокацию, зайдя на территорию России.

К сегодняшнему утру самой дальней точкой боёв с противником в Курской области остаётся посёлок Кромские Быки. За сутки отбито около 30-ти атак ВСУ. Ситуация в общем становится тише, но до стабилизации ещё далеко. Враг продолжает ходить вокруг Коренево, не сумев ворваться в райцентр, он прощупывает села в окрестностях. Стычки продолжаются по всей зоне, выжигается и трофеется техника противника.

Ночью нанесён удар по скоплениям техники и личного состава ВСУ в Сумах. По данным с тепловизоров дронов установлено, что

при формировании колонн техники и ГСМ-конвоя, а затем и на марше нанесён ракетный удар, а за ним контрольные удары беспилотниками. Погибших и технику подсчитывают, но всю ночь вереницы "скорых" мчали по городу. Больницы и морги города забиты.

А накануне выяснилось, что на территории Сумского биозавода по которому 11 августа ударили русские ракеты, находился бункер с ГУР Украины и командованием 117-й бригады ТрО. Согласно некрологам, 36 офицеров старшего и среднего звена уже похоронили. Но количество их может быть больше.

Такие потери — катастрофа для Киева. Если "мясо" он может найти где угодно, то высших офицеров он защищал. Обычно они сидят в бункерах и не появляются на фронте, руководя с мониторов.

Сегодня приходит информация о переброске в Курскую область боевиков 128-й бригады ВСУ. Но это хорошая новость — сейчас бригада пересобрана в 8-й раз за спецоперацию. Именно с их разгрома началось освобождение Артёмовска.

Еще один серьёзный успех армии России — уничтожение в Сумской области двух установок РСЗО "Хаймарс". СМИ уже опубликовали кадры удара по украинским позициям в районе посёлка Мирополье на Сумщине.

Другие направления СВО

Курская авантюра Банковой превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте, поскольку попытки вынудить ВС РФ перебросить крупные силы в Суджу провалились, а атаки на других направлениях лишь усилились.

Спикер 110-й мехбригады уже заявил, что ситуация в Донецкой области сильно ухудшилась после украинского наступления на Курскую область.

На Покровском направлении в Гродовке армия РФ закрепилась на глубину до 200 м. В Николаевке наши закрепились в застройке. На Украине уже кричат, что наступление на Курск было фатальной ошибкой — обломки фронта вот-вот посыплются на Покровск и Мирноград, бои уже идут в Новогродовке, до Селидово осталось несколько километров, Курахово тоже в непосредственной опасности.

На Южнодонецком направлении сохраняется высокая интенсивность боёв вдоль балки Солоненька и в восточной части Константиновки.

ВС РФ успешно наступают на Купянском направлении. Севернее Песчаного российская группировка закрепилась вдоль лесополосы. Продолжаются бои за господствующую высоту в северном направлении.

В Часовярском направлении продолжаются бои в районе Клещеевки, вдоль канала "Северский Донец — Донбасс" и южнее Григоровки.