Курская область. Как Запад руками националистов разбил об Россию весь резерв ВСУ

В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей"

3:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Продолжается освобождение Курской области от националистов, которые военной провокацией сорвали все задумки по переговорам с Киевом.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

На данный момент ситуация там стабилизировалась. Представим военную сводку с мест.

Центр региона

По предварительной информации, в Льговском районе зачищен посёлок Сафоновка. В лесополосах активно ищут украинских боевиков. Артиллеристы ВС РФ активно работают на линии Викторовка — Леонидовка — Малая Локня. Прорывов по автотрассе Р-200 — основной артерии атак в первые сутки, не фиксируется, однако попытки обойти рубеж малыми группами бандеровцы предпринимают. Также группировка ВСУ пытается подтянуть резерв через Р-200 в районе сёл Меловое и Рубанщина.

Северо-запад

Четвёртые сутки идут довольно наглые накаты на посёлок Коренево. Сюда Киев для огневой поддержки мотострелков постоянно перебрасывает танки. Заскочить армия Украины пытается с запада и востока, однако нарываются на артиллерию и ПТУРы. Без взятия населённика дальнейший удар на Рыльск невозможен. По всей вероятности, Рыльск остаётся одной из основных целей операции в Курском приграничье, а значит, удары тут будут продолжаться, пока потенциал сил неонацистов полностью не иссякнет, пишет "Военная хроника".

Фиксируются попытки взабраться под Коренево через линию Снагость — Апанасовка, что лишь подтверждает важность Коренева для броска на Рыльск. В Глушковском районе, где группировка врага незадолго до этого уничтожила три моста, активности больше не фиксируется.

Юго-восток

После уничтожения бронегруппы ВСУ под Гирьями они несколько раз пытались повторить удар. Теперь противник пытается заходить через просёлки у Спального. Активность ВСУ показывает, что они пытаются сменить один план на другой. Резерв у Киева пока есть, но, возможно, что главное направление удара через дорогу Суджа — Дьяконово более не считается для него безопасным, и теперь он все силы задействовал для броска на Коренево, но, возможно, что главный удар ВСУ нанесут в другом месте.

Цена авантюры

Удержание всего плацдарма в Курской области обошлось Генштабу Украины такими же потерями живой силы и техники, как в "контрнаступе 2023" или в "фортецi" в Артёмовске. Просчёты с логистикой, планированием и обеспечением погубили изрядную часть резерва ВСУ, а ослабить наступления ВС РФ в Донбассе и на Харьковском направлении не вышло.

СМИ Запада уже упрямо пишут, что в Курской области Киев теряет личный состав больше средних показателей. За 9 дней вторжения Украина потеряла четыре танка, более 40 бронемашин, а потери эти весьма превышают все средние показатели СВО.

Но на Покровском фронте для Киева сложилась уже почти катастрофическая ситуация. Армия России давит на всех направлениях: пробует обойти Новогродовку и выйти на автотрассу Покровск — Карловка.

Вывод

Готовность Киева к долгой войне и использовании единственного своего ресурса — людей вызывает серьёзные вопросы у его партнёров. Теперь постановка на учёт в ВСУ будет проходить на основании данных из баз. Туда уже вносят граждан Украины мужского пола достигших 16 лет. Так оптимизация "военной машины" продолжает набирать обороны, а вся Украина превратилась в военный лагерь.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. С 6 августа 2024 года, вследствие вторжения украинских подразделений в Курскую область на фоне российско-украинской войны, город находится под обстрелами, с 7 августа введён режим ЧП, большая часть населения покинула населённый пункт. 14 августа 2024 года Суджа была захвачена Вооружёнными силами Украины. Население — 4941 чел. (2024).

Льгов — город областного значения в Курской области России. Расположен на берегах реки Сейм (притока Десны), в 76 км от Курска. Административный центр Льговского района. В состав административного и муниципального района не входит, образует самостоятельный городской округ). Население — 16 779 чел. (2024).

Льгов — город областного значения в Курской области России. Расположен на берегах реки Сейм (притока Десны), в 76 км от Курска. Административный центр Льговского района. В состав административного и муниципального района не входит, образует самостоятельный городской округ). Население — 16 779 чел. (2024).