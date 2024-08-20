Продолжается освобождение Курской области от националистов, которые военной провокацией сорвали все задумки по переговорам с Киевом.
На данный момент ситуация там стабилизировалась. Представим военную сводку с мест.
По предварительной информации, в Льговском районе зачищен посёлок Сафоновка. В лесополосах активно ищут украинских боевиков. Артиллеристы ВС РФ активно работают на линии Викторовка — Леонидовка — Малая Локня. Прорывов по автотрассе Р-200 — основной артерии атак в первые сутки, не фиксируется, однако попытки обойти рубеж малыми группами бандеровцы предпринимают. Также группировка ВСУ пытается подтянуть резерв через Р-200 в районе сёл Меловое и Рубанщина.
Четвёртые сутки идут довольно наглые накаты на посёлок Коренево. Сюда Киев для огневой поддержки мотострелков постоянно перебрасывает танки. Заскочить армия Украины пытается с запада и востока, однако нарываются на артиллерию и ПТУРы. Без взятия населённика дальнейший удар на Рыльск невозможен. По всей вероятности, Рыльск остаётся одной из основных целей операции в Курском приграничье, а значит, удары тут будут продолжаться, пока потенциал сил неонацистов полностью не иссякнет, пишет "Военная хроника".
Фиксируются попытки взабраться под Коренево через линию Снагость — Апанасовка, что лишь подтверждает важность Коренева для броска на Рыльск. В Глушковском районе, где группировка врага незадолго до этого уничтожила три моста, активности больше не фиксируется.
После уничтожения бронегруппы ВСУ под Гирьями они несколько раз пытались повторить удар. Теперь противник пытается заходить через просёлки у Спального. Активность ВСУ показывает, что они пытаются сменить один план на другой. Резерв у Киева пока есть, но, возможно, что главное направление удара через дорогу Суджа — Дьяконово более не считается для него безопасным, и теперь он все силы задействовал для броска на Коренево, но, возможно, что главный удар ВСУ нанесут в другом месте.
Удержание всего плацдарма в Курской области обошлось Генштабу Украины такими же потерями живой силы и техники, как в "контрнаступе 2023" или в "фортецi" в Артёмовске. Просчёты с логистикой, планированием и обеспечением погубили изрядную часть резерва ВСУ, а ослабить наступления ВС РФ в Донбассе и на Харьковском направлении не вышло.
СМИ Запада уже упрямо пишут, что в Курской области Киев теряет личный состав больше средних показателей. За 9 дней вторжения Украина потеряла четыре танка, более 40 бронемашин, а потери эти весьма превышают все средние показатели СВО.
Но на Покровском фронте для Киева сложилась уже почти катастрофическая ситуация. Армия России давит на всех направлениях: пробует обойти Новогродовку и выйти на автотрассу Покровск — Карловка.
Готовность Киева к долгой войне и использовании единственного своего ресурса — людей вызывает серьёзные вопросы у его партнёров. Теперь постановка на учёт в ВСУ будет проходить на основании данных из баз. Туда уже вносят граждан Украины мужского пола достигших 16 лет. Так оптимизация "военной машины" продолжает набирать обороны, а вся Украина превратилась в военный лагерь.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.
Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. С 6 августа 2024 года, вследствие вторжения украинских подразделений в Курскую область на фоне российско-украинской войны, город находится под обстрелами, с 7 августа введён режим ЧП, большая часть населения покинула населённый пункт. 14 августа 2024 года Суджа была захвачена Вооружёнными силами Украины. Население — 4941 чел. (2024).
Льгов — город областного значения в Курской области России. Расположен на берегах реки Сейм (притока Десны), в 76 км от Курска. Административный центр Льговского района. В состав административного и муниципального района не входит, образует самостоятельный городской округ). Население — 16 779 чел. (2024).
Льгов — город областного значения в Курской области России. Расположен на берегах реки Сейм (притока Десны), в 76 км от Курска. Административный центр Льговского района. В состав административного и муниципального района не входит, образует самостоятельный городской округ). Население — 16 779 чел. (2024).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.