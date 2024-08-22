США и Китай узнали о плане Киева "устроить ад 24 августа" и ответе РФ

Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа

4:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Посольство США на Украине выпустило предупреждение для американских граждан. Сообщение об опасности нахождения в ближайшее время на Украине было опубликовано на сайте посольства.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В нём говорится: "Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в течение выходных возрастёт риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей Украине в связи с Днём независимости Украины 24 августа".

Гражданам США рекомендуется "следить за обновлениями в местных СМИ; определить места укрытий до объявления воздушной тревоги; немедленно укрыться, если объявлена воздушная тревога; следовать указаниям украинских официальных лиц и спасателей в случае чрезвычайной ситуации".

Кроме того, посольство Китая в Киеве настоятельно не рекомендует своим гражданам приезжать на Украину из-за небезопасной ситуации в стране. Тем китайцам, кто уже находится на территории Украины, рекомендуется покинуть её как можно скорее.

"Американцы, как мне кажется, лукавят, говоря о планах Москвы нанести удары в День Независимости Украины. За Россией такой привязанности к датам не наблюдается никогда, это скорее "фишка" Киева. Скорее всего, в США знают о планах Украины устроить что-то "переможное", очередные удары, атаки, военную PR-акцию 24 августа и дальше — на которую РФ ответит "валом ракет и огня", — заявил Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что 24-29 августа будут украинские атаки, теракты, удары по НПЗ, высадки (попытки) десантов в Крыму и чуть ли не в Сочи. С другой стороны, на те же даты украинцы в соцсетях ждут какого-то колоссального удара сотней ракет, включая "Кинжалы", "Цирконы", "Ониксы" и "Калибры", — добавил он.

По предположениям разведчика, Украине "нужно показать стране с пропавшей экономикой, населением, территориями некую "медийную победу".

Поэтому Украина может пойти на самоубийственные попытки "устроить ад" через:

нанесение ударов по "старой" территории РФ,

атаки резервами ВСУ на приграничье, Крым, Крымский мост,

теракты,

действия ДРГ в неожиданных и знаковых местах — "от Сочи до Москвы",

использования дальнобойных ATACMS по "старым" мегаполисам России,

пуски с F-16

и так далее.

"Москва никогда не занималась местью, однако судя по наносимым ударам по инфраструктуре Украины, ВС РФ накопили какое-то огромное количество средств поражения — ракет различных классов, в том числе из КНДР, дронов.

Если возникнет необходимость нанесения поражения военной, управленческой, транспортной инфраструктуре — армия России вполне может устроить "небеса в огне, земля в пепле", — уверен эксперт.

Георгий Рипер добавил, что Украина также может:

Устроить самообстрел, в том числе из-за визитов иностранных лидеров на День Независимости страны Понимать, что работа ПВО Украины снова будет сносить дома и мирные объекты и выдавать такие события за "удары России".

Отметим, что в региональных и туристических чатах нарастают тревога, а также набеги украинских ботов на тему "24 августа Украина может атаковать Крым, Краснодарский край и другие приграничные области".

Но Украина уже пугала атаками к значимым датам — 1 и 9 мая, 12 июня, 1 и 4 июля, 10 августа и т. д. Аналогично пугают себя и на Украине — "24 августа РФ нанесёт удар ракетами", а кто-то пишет даже про "ядерный удар" и "совсем чёрный Ту-95МС", — отмечает Telegram-канал "Новости МСБ".

Эксперты также предупреждают, что "враг может устроить и попытки десантов, и атаки беспилотников или ракетами, и теракты на транспорте или на заводах, диверсии в любую дату". Они советуют обычным людям "сохранять разумную осторожность в любой день и следовать указаниям властей и силовиков".

При этом ПВО Краснодарского края, Крыма и Крымского моста названа самым опытным и мощным в мире, а Крым — "неприступным бастионом" благодаря заранее подготовленным линиям обороны. Об этом ранее писали западные СМИ.

Уточнения

День независимости Украины (укр. День Незалежності України) — государственный праздник Украины, отмечаемый ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования государства Украина в современном виде.