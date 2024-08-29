ВСУ хотят устроить Москве, Сочи и городам с заводами "абсолютный Storm"

Согласно информации, полученной от источников в разведсообществе США, ВСУ планируют нанести удар крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью до 600 километров по важным объектам на территории России.
В число выбранных целей входят:
Ранее СМИ сообщали, что в Елисейском дворце обсуждалась возможность разрешения ВСУ наносить удары по резиденции Владимира Путина в Сочи, военным и производственным объектам в глубине России на всю дальность ракет.
Чуть раньше Telegraph и The Guardian также подтвердили, что Великобритания "разрешила наносить удары Storm Shadow по территории России без официального публичного одобрения".
По информации разведсообщества США, Киев планирует накапливать самолёты, рассредоточивать их, вооружать их Storm Shadow и наносить удары.
Это якобы должно привести к деморализации жителей мегаполисов и Москвы из-за работы ПВО и ощущения "войны у дверей дома", а также к уничтожению предприятий ВПК и транспортных хабов прямо в городах и ужасу россиян от "горящих городов".
Одновременно атаку на Крымский мост ВСУ считают желательной, но малоэффективной из-за особенностей ракет и плотности ПВО у объекта.
Вместо этого они планируют взорвать заводы, развязки, а также вызвать гибель знакомых и близких людей, чтобы погрузить русских в беспомощность и ужас, который может спровоцировать панику и протесты.
Это, по мнению руководства ВСУ, может сыграть на руку будущим переговорам Киева и Москвы с позиции силы.
Мирных граждан, впрочем, ВСУ (и их западные кураторы) убивать собираются не в первый раз:
Чуть ранее западная пресса подтвердила, что, помогая ВСУ, разведку и целеуказание для импортных ракет осуществляют офицеры стран НАТО.
Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Storm Shadow — британское название ракеты.
Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
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