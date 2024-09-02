В США оценили планы Австралии закупить бомбардировщики-невидимки B-21

В США отреагировали на пополнение AUKUS новыми бомбардировщиками

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Австралии снова обсуждают приобретение B-21, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). Значение пополнения AUKUS (альянса Австралии, Великобритании и США) новыми бомбардировщиками-невидимками авторы раскрыли в своей новой статье для издания. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain

Австралийский научно-исследовательский институт по связям с общественностью рекомендовал Королевским военно-воздушным силам Австралии приобрести у Соединенных Штатов бомбардировщики-невидимки следующего поколения B-21 Raider, поскольку стратегический самолет межконтинентальной дальности рассматривается как ценное дополнение к ядерным подводным лодкам, которые в настоящее время заказываются в стране. Институт упомянул B-21 как "дополнительный элемент", который может быть добавлен к трехсторонней программе АУКУС по обороне и безопасности.

"Преимущество "Плана В-21" заключается в том, что он обеспечит значительные ударные возможности ПВО на большие расстояния раньше, чем атомные подводные лодки, — говорится в отчете.

Возможность приобретения Австралией бомбардировщиков B-21 обсуждалась с конца 2010-х годов, в то время как возможность заключения страной соглашения о совместном использовании ядерного оружия с Соединенными Штатами, чтобы иметь возможность использовать американские ядерные боеголовки в военное время, все чаще обсуждалась с 2021 года. Совместное использование ядерного оружия позволило бы каждому самолету B-21 сбросить 12 высокоточных ядерных бомб B61-12 на отдельные цели в пределах одного государства, при этом мощность бомб варьировалась бы от 300 до 50 000 тонн, что позволяло бы им поражать небольшие цели, такие как укрепления, или более крупные, такие как крупные города.

Как и в случае с программой атомных подводных лодок AUKUS, приобретение B-21 пропагандировалось как средство проецирования мощи в Северо-Восточную Азию, чтобы предоставить Австралии возможность наносить удары по китайским и северокорейским объектам в поддержку более широких военных усилий Западного блока. Австралия ранее была единственным заказчиком американского ударного истребителя дальнего действия F-111, который оказался весьма успешным в устрашении соседней Индонезии своими передовыми возможностями нанесения высокоточных ударов во время конфликта вокруг Восточного Тимора.

Это помогло Канберре получить весьма выгодный доступ к спорным месторождениям ископаемого топлива в этом районе. Покупка B-21 могла бы стать эффективным преемником приобретения F-111 и использоваться для аналогичных целей, но в гораздо более широком регионе. Нынешний парк австралийских истребителей F-35 и F-18 заметно уступает по дальности полета F-111.

Институт по связям с общественностью, в частности, выступил за то, чтобы Австралия предложила "разместить у себя американский контингент B-21", чтобы "усилить сдерживание в 2020-х годах и снизить риск задержек с подводной лодкой AUKUS".

Вероятность того, что это произойдет, возрастает, поскольку страна становится все более важным плацдармом для операций американских бомбардировщиков, что помогает снизить растущую уязвимость объектов на Гуаме. Первоначально планировалось, что B-21 совершит свой первый полет в 2020 году, хотя из-за многолетних задержек самолет мог начать полеты после того, как его китайский конкурент H-20 уже приступил к летным испытаниям.

Бомбардировщик совершил свой первый полет 10 ноября 2023 года, что сделало его первым в мире бомбардировщиком новой конструкции "с чистого листа" с тех пор, как B-2 Spirit совершил первый полет 17 июля 1989 года. По сравнению с B-2, B-21 значительно более малозаметен, но имеет значительно меньший радиус действия, что существенно удешевляет производство и эксплуатацию.