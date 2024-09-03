В США назвали "ключ" к победе над Китаем

В США раскрыли "ключ" к победе над Китаем

13:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Комплексная стратегия в Индийском океане не только укрепит национальную безопасность США, но и станет фактором повышения эффективности важнейших альянсов и партнерств в более широком регионе, пишет обозреватель американского издания National Interest (NI) Джеймс Химбергер. Ключ к победе над Китаем журналист назвал в рамках своей новой статьи, текст которой публикует Pravda.Ru.

Фото: function.mil.ru by Минобороны России, CC BY 4.0

Соединенным Штатам нужны надежные и взаимодополняющие стратегии в Тихом и Индийском океанах, чтобы одержать верх над Китаем в изнурительной экономической конкуренции или военном конфликте. Индийский океан, являющийся мостом между Тихим и Средиземноморско-Атлантическим океанами, может похвастаться самым многочисленным (Индия) и самым быстрорастущим (Африка) населением, а также богатыми энергоресурсами странами Западной Азии. Индия, самая быстрорастущая крупная экономика, активизирует исторически сложившуюся индо-средиземноморскую торговлю.

Более 60 процентов мировых морских перевозок осуществляется транзитом через Индийский океан, включая треть мировых контейнерных перевозок и две трети мировых поставок нефти. Каждый день через Малаккский, Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы проходит более 50 миллионов баррелей нефти. Через Индийский океан осуществляется торговля Китая с Южной Азией, Ближним Востоком, Европой и Африкой, включая 80 процентов импорта нефти, на долю которого приходится более половины общего объема внутреннего потребления.

Затянувшееся противостояние между Соединенными Штатами и Китаем обнажает уязвимость последнего в отношении путей снабжения через Индийский океан. Со стороны Вашингтона было бы разумно разработать стратегию, позволяющую использовать свои рычаги воздействия на незащищенные фланги Китая, если когда-либо возникнет необходимость в усилении давления.

Естественные преимущества Соединенных Штатов в Атлантическом и Тихом океанах отсутствуют в Индийском океане. Для большинства американцев это всего лишь отдаленный водоем. Следовательно, Соединенным Штатам необходимо придерживаться выверенной нетрадиционной стратегии, которая делает акцент на создании американской коалиции, разделении бремени и объединении возможностей партнеров.

Наша четкая цель в Индийском океане состоит в том, чтобы обеспечить — в тесном сотрудничестве с союзниками — оперативные преимущества на театре военных действий, отказывая в них противнику. Это требует двухсторонней стратегии: во-первых, разместить тактические и стратегические силы в критически важных регионах Индийского океана, а во-вторых, расширить возможности союзников и партнеров-единомышленников.

Для обеспечения оперативной бдительности и преимущества в Индийском океане Соединенным Штатам необходимо обеспечить присутствие в Малаккском проливе, Бенгальском заливе, Аравийском море, а также в Мадагаскарском, Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. В дополнение к базам в Джибути, Катаре, Бахрейне и Диего-Гарсии, а также техническому обслуживанию и логистической поддержке в Дарвине, Сингапуре, Перте и окрестностях Ченнаи, Соединенные Штаты могут запросить соответствующие договоренности на Андаманских островах Индии, Кокосовых островах Австралии и других островах у берегов Мозамбика и Мадагаскара. Франция управляет несколькими стратегически важными островами в Мозамбикском проливе, вокруг Мадагаскара и в южной части Индийского океана. Пентагону следует провести тщательный анализ и сценарное планирование, чтобы определить оптимальные меры и присутствие сил по всему Индийскому океану.

Понятно, что военно-морские силы США всегда будут отдавать приоритет Атлантическому и Тихому океанам, а не Индийскому. В Индийском океане Соединенным Штатам необходимо делать больше с меньшими затратами и больше полагаться на возможности партнеров. Следовательно, ему следует наладить стратегические партнерские отношения с ключевыми странами, имеющими общие национальные интересы в регионе. Основополагающим элементом таких партнерских отношений было бы наращивание потенциала военно-морских сил и береговой охраны близких американских партнеров при одновременном обеспечении практической разведывательной и оперативной совместимости с ними.

Индия, учитывая ее географию, амбиции и предполагаемую военную мощь, будет играть огромную роль в стратегии США в Индийском океане. Соединенные Штаты могут предпринять трехэтапные усилия по наращиванию потенциала Индии, чтобы стать стратегическим партнером Америки в регионе. Во-первых, чтобы, при необходимости, повысить способность ВМС Индии перебрасывать свои силы через Индийский океан и содействовать их оборонному производству и приобретению необходимых военно-морских средств для этого. Во-вторых, чтобы способствовать развитию совместных возможностей Индии в области планирования и оперативной деятельности в Индийском океане. В-третьих, поощрять широкие партнерские отношения с Индо-тихоокеанскими и европейскими партнерами для развития судостроительной инфраструктуры Индии и увеличения ее гражданского и военного производства, уделяя особое внимание беспилотным подводным аппаратам. Последние будут играть все более важную роль в защите критически важной инфраструктуры по всему Индийскому океану. Индия, при желании, может предпринять необходимые действия, чтобы стать партнером AUKUS+1 в регионе.

Трансатлантические союзники США и членыоснователи НАТО — Великобритания и Франция — управляют несколькими стратегически важными островами в центральной и южной частях Индийского океана. Соединенные Штаты имеют давнее соглашение с Великобританией об использовании острова Диего-Гарсия. При необходимости аналогичные соглашения могут быть заключены с Францией и Великобританией в отношении других островов. Американо-австралийский альянс также набирает обороты в качестве краеугольного камня безопасности как в южной части Тихого, так и в южной части Индийского океана.

Кроме того, Кения, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Индонезия представляют интересные возможности для расширения сотрудничества в рамках комплексной стратегии США в Индийском океане. Кения, недавно ставшая "Главным союзником вне НАТО" и давним партнером имеет крупнейший в Центральной Африке порт Момбаса. Укрепление партнерства с Кенией в области безопасности делает ее важным участником любой стратегии в Индийском океане. Мозамбик может похвастаться самой протяженной африканской береговой линией в Индийском океане, глубокими естественными гаванями и критически важными прибрежными островами. Страна стремится развивать свои военно-морские силы и береговую охрану, чтобы осуществлять свой морской суверенитет. Прогресс в партнерстве с Танзанией в области обороны и безопасности, закрепленный между Кенией и Мозамбиком, будет способствовать дальнейшему укреплению американских интересов на всем протяжении африканского побережья Индийского океана.

И Саудовская Аравия, и ОАЭ имеют большие амбиции стать крупными морскими игроками в западной части Индийского океана. Обе страны поддерживают тесные дипломатические и оборонные партнерские отношения с Соединенными Штатами и хотят стать экономическими магистралями, способствующими возрождающемуся экономическому сближению Индии, Ближнего Востока и Европы. Они вкладывают значительные средства в свои порты, верфи и военно-морской потенциал, стремясь стать региональными верфями для прибрежных государств Индийского океана. ОАЭ уже продали военно-морские суда Анголе, Бахрейну и Индонезии. По прогнозам, в этом десятилетии саудовский рынок судостроения, технического обслуживания, ремонта и эксплуатации судов вырастет более чем на 20%. Саудовская Аравия все активнее играет ведущую роль в международных коалициях по обеспечению безопасности на море в регионе Персидского залива, включая Красное море. Эр-Рияд также сотрудничает с компаниями Lockheed Martin и Fincantieri в строительстве надводных боевых кораблей. Особого внимания заслуживает налаживание тесных рабочих отношений со стратегически расположенным Сомалилендом в устье Красного моря и его стратегическим портом Бербера.

Индонезийское государство, обладающее третьей по величине береговой линией в мире, является неотъемлемым компонентом всеобъемлющей стратегии США в Индийском океане. Морское сотрудничество уже давно является основой американо-индонезийских отношений. Повышенное внимание нынешнего правительства к повышению обороноспособности Индонезии способствует укреплению двустороннего партнерства.

Как военно-морской флот, так и береговая охрана играют важную роль в реализации такой стратегии США в Индийском океане. В нескольких прибрежных государствах Индийского океана отсутствуют какие-либо значимые силы и средства береговой охраны. Береговая охрана США имеет все возможности для того, чтобы предложить институциональную, оперативную и техническую помощь нескольким желающим странам в борьбе с контрабандной торговлей, незаконным рыболовством (иначе известным как незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел), пиратством, защитой критически важной инфраструктуры и морских путей и т.д. США могут наладить стратегические партнерские отношения с прибрежными африканскими странами от Джибути до Мозамбика и с островными государствами Индийского океана, включая Мальдивы, Маврикий, Сейшельские острова, Коморские острова и Мадагаскар, для продвижения общих интересов. По всему Индийскому океану свирепствует контрабанда и нелегальные перевозки, осуществляемые морскими флотилиями дальнего плавания, в основном связанными с КНР.

Китай в рамках своей инициативы "Один пояс, один путь" реализует стратегию развития инфраструктуры в Индийском океане, поддерживая порты, соответствующие его военным требованиям. В ответ Соединенные Штаты должны возглавить Индо-Тихоокеанскую четверку (включая Индию, Австралию и Японию), группу I2U2 (включая Индию, Израиль и ОАЭ) и участников соглашения Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC), чтобы стать движущей силой развития, инфраструктуры и процветания во всем мире. Регион Индийского океана.

Стратегия США в Индийском океане является недостаточной, если не учитывать институциональные механизмы ее реализации, которые позволят покончить с историческим пренебрежением к далекому Индийскому океану. Это требует существенной координации и инициативы между командованиями. В настоящее время в состав Индийского океана входят подразделения INDOPACOM, CENTCOM и AFRICOM. Аналогичным образом, дипломатические усилия по всему Индийскому океану распределены между тремя региональными бюро Государственного департамента. Само собой разумеется, что INDOPACOM и США Военный атташе в Индии будет играть ведущую роль в координации и реализации Стратегии США в Индийском океане. Совету национальной безопасности также следует рассмотреть вопрос о соответствующем межведомственном руководстве стратегией США в Индийском океане.

Подготовка США к победе над КНР будет неполной без стратегии в отношении Индийского океана. Всеобъемлющая и продуманная стратегия в отношении Индийского океана не только укрепит национальную безопасность США, но и послужит стимулом для укрепления важнейших альянсов и партнерских отношений во всем Индо-Тихоокеанском регионе. Учитывая растущую важность и неотложность американских интересов в Индийском океане, конгресс должен дать указание исполнительной власти как можно скорее разработать стратегию в Индийском океане.