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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: четыре тяжёлых удара изменили ландшафт города Сумы, с Покровского фронта отступают целые бригады ВСУ

Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледар
4:04
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледар
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, CC BY-SA 4.0

Представляем сводку с фронта на среду, 4 сентября.

Битва за Донбасс

Накануне пришли отличные вести с этого фронта — "шторма" армии России вечером закрепились на южном фланге Угледара.

Также накануне было освобождено село Невельское, большой опорник первой линии обороны, который ВСУ держали с 2014 года. Украинский околовоенный ресурс DeepState со своей стороны сообщает, что российские войска заняли Пречистовку и продвинулись у Водяного.

На юге Покровского фронта также наступают ВС РФ. На Кураховском участке армия РФ продвинулась сразу в нескольких местах, продолжая освобождать Селидово и заняв здание городской больницы.

Однако наибольшего результата в ДНР за сутки русские воины добились в н. п. Украинске. ВС РФ, зачистив Лесовку, находящуюся восточнее, начали штурм Украинска с севера и с востока сразу. Из освобожденного посёлка Галицыновка армия РФ параллельно вышла на окраины села Желанное Первое.

С Покровского фронта продолжают отступать целые бригады ВСУ, которые не желают быть уничтоженными или попасть в окружение.

Продолжение "Полтавы"

Боевая авиация России не стала останавливаться на достигнутом в Полтаве и накануне вечером продолжила в том же духе. Для начала ВКС РФ нанесли удар по ПВД противника в Сумах. Расположение личного состава находилось в местном университете. На северных окраинах Сум обнаружена концентрация техники. Всего замечено четыре тяжёлых удара. По предварительным данным, там были расположены резервы, которые должны были отправиться в Курское приграничье. Сообщается, что уничтожена очередная РСЗО Himers.

Ну а затем сегодня гремело всю ночь. Запад Украины (Львов) массово принимал "Герани", плюс замечена обширная работа стратегической авиации и Черноморского флота РФ.

Запущенные стратегическим бомбардировщиком ТУ-95 ракеты зашли на цели Хмельницкой области в районе украинского аэродрома "Староконстантинов", где Киев прятал американские самолёты F-16. На 06:20 все ракеты отработали. Последние пуски с бортов ТУ-22 были по острову Змеиный в Чёрном море.

Объективный контроль будет через пару часов. Надеемся, что истребители F-16 всё же достали. Предварительный анализ показывает, что с ночи были нанесены удары по Киеву, Сумам, Ужгороду, Ровно, Кривому Рогу, Чернигову, Львову, Староконстантинову. Основные удары наносились по технике и скоплению живой силы.

"Курская дуга"

Вчера пришло сообщение, что населённые пункты: Орловка, Погребки, Марьевка, Старая и Новая Сорочина, Николаевка, а также Камышёвка — перешли под уверенный контроль российских войск.

Накануне экс-президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что Киев планирует "бесконечно удерживать захваченную территорию в России, пока не заставим Путина сесть за стол переговоров". С мест сообщают, что удерживать территорию боевики могут только в виде безымянных могил.

Рокировка крыс

А тем временем Украину ждёт массовая перестановка во власти. По всей вероятности, многие просто бегут с тонущегго корабля, а остальных марионеток Ермак с Зеленским просто меняют по заказу хозяина. Смена кабмина и офиса администрации — это признак глубокого кризиса, дела на Украине идут очень плохо.

Прилёт
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу покровск владимир путин владимир зеленский
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