Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ

ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России
Силовые структуры » Военные новости

В ближайшее время завершается серия испытаний фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

А затем она будет поставляться в действующие подразделения ВС РФ, где их с нетерпением ждут пилоты бомбардировочной авиации.

Кстати, очень своевременно на вооружение русской армии также поступили и усовершенствованные УМПК-ПД ("повышенная дальность") на "небольшие" фугасы — ФАБ-500. Увеличение крыла и дальность применения этих боеприпасов теперь увеличилась кратно.

Всё это даст возможность весьма расширить возможности бомбардировщиков по поражению целей, которые находятся на большой дистанции, а главное, не влетая в зону работы противовоздушной обороны (ПВО) врага.

О чём речь

ФАБ-3000М54 с УМПК — это высокоэффективная авиационная бомба российского производства, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эта комбинация предназначена для повышения точности и дальности применения бомб в современных боевых условиях.

Основные характеристики летающего боеприпаса

  • Тип: авиационная бомба класса "воздух-земля".
  • Назначение: бомба применяется для уничтожения крупногабаритных и сильно укрепленных целей, таких как подземные бункеры, склады боеприпасов, мосты и другие важные объекты военной инфраструктуры.
  • Масса: общая масса бомбы составляет около 3000 килограммов.

Боевая часть

Тип: осколочно-фугасная.

Масса боевой части: боевая часть составляет примерно 1400 килограмма.

УМПК (Универсальный модуль планирования и коррекции): модуль увеличивает дальность планирования бомбы, позволяя поражать цели на расстоянии до 40-50 км от точки сброса, в зависимости от высоты и скорости носителя.

Обеспечивает высокую точность наведения благодаря использованию инерциальной системы и спутниковой коррекции (ГЛОНАСС или GPS).

Носители: бомба может использоваться на различных типах самолётов, включая Су-34, Су-24, Су-30 и другие многоцелевые истребители-бомбардировщики.

Преимущества и особенности

Высокая разрушительная мощь: благодаря значительной массе боевой части, ФАБ-3000М54 может эффективно уничтожать объекты с особо прочной конструкцией или глубоко расположенные под землей.

Увеличенная дальность и точность: использование УМПК позволяет бомбе достигать цели на значительном расстоянии от точки сброса с высокой точностью, что снижает риск для самолёта-носителя, позволяя ему оставаться вне зоны действия ПВО противника.

Гибкость применения: бомба может использоваться для выполнения как стратегических задач, так и тактических ударов по важным объектам, что делает её универсальным средством поражения в арсенале ВКС России.

Вывод

Авиационный боеснаряд ФАБ-3000М54 с универсальным модулем планирования и коррекции УМПК представляет собой мощное оружие, способное наносить удары по ключевым объектам противника с высокой точностью. Её использование на современных боевых самолётах позволяет эффективно выполнять задачи по разрушению важных инфраструктурных объектов, а также уничтожению крупных скоплений войск и техники противника.

Бомба с УМПК
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вкс рф
Обсудить
Новости Все >
Марчуков об отставке Кулебы: оскорбления в адрес Польши были последней каплей
Гладкие губы без усилий: секрет отшелушивающей маски
Тренер сборной Нидерландов недоволен переходом Бергвейна в саудовский клуб
Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста
Исследование выявило тысячи скрытых структур ДНК, влияющих на экспрессию генов
"Врата в ад" в Сибири стремительно расширяются
Секрет идеальной кожи: почему без пилинга не обойтись
Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних
Как снизить финансовый стресс при кредитовании
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних
Как снизить финансовый стресс при кредитовании
Летевшая в самолёте Smartavia женщина, вероятно, скончалась из-за больных лёгких
На "Технопроме" ковали будущие кадры Африки
Врач Гинзбург дал советы по приготовлению бодрящего завтрака
Президент РСТ: молодые туристы стали чаще посещать Россию
Шесть самых интересных мест мира для научного туризма
Лисички и детский организм: будьте осторожны
Исследование показало, что мозговая ткань может быть заморожена без повреждений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.