Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ

ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России

В ближайшее время завершается серия испытаний фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

А затем она будет поставляться в действующие подразделения ВС РФ, где их с нетерпением ждут пилоты бомбардировочной авиации.

Кстати, очень своевременно на вооружение русской армии также поступили и усовершенствованные УМПК-ПД ("повышенная дальность") на "небольшие" фугасы — ФАБ-500. Увеличение крыла и дальность применения этих боеприпасов теперь увеличилась кратно.

Всё это даст возможность весьма расширить возможности бомбардировщиков по поражению целей, которые находятся на большой дистанции, а главное, не влетая в зону работы противовоздушной обороны (ПВО) врага.

О чём речь

ФАБ-3000М54 с УМПК — это высокоэффективная авиационная бомба российского производства, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эта комбинация предназначена для повышения точности и дальности применения бомб в современных боевых условиях.

Основные характеристики летающего боеприпаса

Тип: авиационная бомба класса "воздух-земля".

Назначение: бомба применяется для уничтожения крупногабаритных и сильно укрепленных целей, таких как подземные бункеры, склады боеприпасов, мосты и другие важные объекты военной инфраструктуры.

Масса: общая масса бомбы составляет около 3000 килограммов.

Боевая часть

Тип: осколочно-фугасная.

Масса боевой части: боевая часть составляет примерно 1400 килограмма.

УМПК (Универсальный модуль планирования и коррекции): модуль увеличивает дальность планирования бомбы, позволяя поражать цели на расстоянии до 40-50 км от точки сброса, в зависимости от высоты и скорости носителя.

Обеспечивает высокую точность наведения благодаря использованию инерциальной системы и спутниковой коррекции (ГЛОНАСС или GPS).

Носители: бомба может использоваться на различных типах самолётов, включая Су-34, Су-24, Су-30 и другие многоцелевые истребители-бомбардировщики.

Преимущества и особенности

Высокая разрушительная мощь: благодаря значительной массе боевой части, ФАБ-3000М54 может эффективно уничтожать объекты с особо прочной конструкцией или глубоко расположенные под землей.

Увеличенная дальность и точность: использование УМПК позволяет бомбе достигать цели на значительном расстоянии от точки сброса с высокой точностью, что снижает риск для самолёта-носителя, позволяя ему оставаться вне зоны действия ПВО противника.

Гибкость применения: бомба может использоваться для выполнения как стратегических задач, так и тактических ударов по важным объектам, что делает её универсальным средством поражения в арсенале ВКС России.

Вывод

Авиационный боеснаряд ФАБ-3000М54 с универсальным модулем планирования и коррекции УМПК представляет собой мощное оружие, способное наносить удары по ключевым объектам противника с высокой точностью. Её использование на современных боевых самолётах позволяет эффективно выполнять задачи по разрушению важных инфраструктурных объектов, а также уничтожению крупных скоплений войск и техники противника.

Бомба с УМПК