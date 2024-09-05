Те самые "вакуумные" бомбы. ОДАБ-1500 громит бункеры ВСУ, как косточки из компота

Недавно по Киеву прилетели противобункерные ракеты ВС РФ.
Не секрет, что на востоке города расположена целая сеть подземных убежищ, где прячутся офицеры НАТО, ответственные за координацию ПВО и военная верхушка ВСУ. И вот на днях несколько бункеров были накрыты вместе с замами главы Генштаба. А засекреченный доклад MI6 подтвердил Киеву, что началась "охота" на правительственную и военную верхушку Незалежной.
Бункеры — это пункты управления, сосредоточения разного рода советников НАТО и прочих спецов, разрабатывающих операции по нанесению ударов по территории РФ.
Однако армия России сегодня в состоянии применить огромное число средств для вскрытия вражеских бункеров. И это не только ракеты "Кинжал". Есть в арсенале ВС РФ и бетонобойная бомба — ОДАБ-1500. О ней-то мы и расскажем.
ОДАБ-1500 (Объёмно-детонирующая авиационная бомба) — это мощная российская авиационная бомба с объёмно-детонирующим зарядом, предназначенная для уничтожения живой силы, техники, укреплений противника, а также для разрушения инфраструктуры в зонах боевых действий. Основное отличие ОДАБ-1500 от традиционных авиабомб заключается в её способности создавать взрыв за счет облака аэрозоля, что значительно увеличивает зону поражения.
ОДАБ-1500 используется в операциях, где требуется максимальное разрушение на больших площадях, например, против укрепленных позиций, укрытий и техник противника, а также в городских боях.
Основные платформы для доставки — бомбардировщики и многоцелевые истребители, способные нести тяжёлые боеприпасы.
Бомбы с объёмно-детонирующим зарядом разрабатывались ещё в СССР и использовались в различных конфликтах. ОДАБ-1500 является одним из наиболее мощных представителей этого класса боеприпасов.
ОДАБ-1500 часто применяется в условиях, когда необходимо быстро уничтожить крупные укрепленные объекты или группировки противника на открытой местности или в труднодоступных районах.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.