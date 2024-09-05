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Дмитрий Плотников

Те самые "вакуумные" бомбы. ОДАБ-1500 громит бункеры ВСУ, как косточки из компота

ОДАБ-1500 уничтожает в бункерах верхушку ВСУ и советников из НАТО
3:54
Силовые структуры » Военные новости

Недавно по Киеву прилетели противобункерные ракеты ВС РФ.

ОДАБ-1500 уничтожает в бункерах верхушку ВСУ и советников из НАТО
Фото: sonicbomb.com by Федеральное правительство Соединенных Штатов, PDM

Не секрет, что на востоке города расположена целая сеть подземных убежищ, где прячутся офицеры НАТО, ответственные за координацию ПВО и военная верхушка ВСУ. И вот на днях несколько бункеров были накрыты вместе с замами главы Генштаба. А засекреченный доклад MI6 подтвердил Киеву, что началась "охота" на правительственную и военную верхушку Незалежной.

Бункеры — это пункты управления, сосредоточения разного рода советников НАТО и прочих спецов, разрабатывающих операции по нанесению ударов по территории РФ.

Однако армия России сегодня в состоянии применить огромное число средств для вскрытия вражеских бункеров. И это не только ракеты "Кинжал". Есть в арсенале ВС РФ и бетонобойная бомба — ОДАБ-1500. О ней-то мы и расскажем.

О чём речь

ОДАБ-1500 (Объёмно-детонирующая авиационная бомба) — это мощная российская авиационная бомба с объёмно-детонирующим зарядом, предназначенная для уничтожения живой силы, техники, укреплений противника, а также для разрушения инфраструктуры в зонах боевых действий. Основное отличие ОДАБ-1500 от традиционных авиабомб заключается в её способности создавать взрыв за счет облака аэрозоля, что значительно увеличивает зону поражения.

Основные характеристики

  • *Калибр*: 1500 кг.
  • Тип боеприпаса: объёмно-детонирующая бомба (термобарическая).
  • Масса взрывчатого вещества: около 600-700 кг.
  • Принцип действия: бомба оснащена специальным зарядом, который при взрыве распыляет топливную смесь в воздухе, образуя облако аэрозоля. Облако распространяется на значительной площади, после чего поджигается, создавая мощный объёмный взрыв. Это приводит к резкому скачку давления и температуре в зоне поражения. Объёмно-детонирующий взрыв воздействует не только на непосредственно находящиеся в зоне взрыва цели, но и вызывает разрушения за счёт мощной ударной волны и дефицита кислорода.
  • Эффект поражения: взрыв ОДАБ-1500 создаёт мощную ударную волну, высокие температуры и низкое содержание кислорода в зоне взрыва (из-за этого её и прозвали "вакуумной"), что делает её особенно эффективной против укреплений, пехоты и техники. Зона поражения значительно превышает аналогичные показатели обычных авиабомб того же калибра за счёт объёмного взрыва.

Применение

ОДАБ-1500 используется в операциях, где требуется максимальное разрушение на больших площадях, например, против укрепленных позиций, укрытий и техник противника, а также в городских боях.

Основные платформы для доставки — бомбардировщики и многоцелевые истребители, способные нести тяжёлые боеприпасы.

История создания и использования

Бомбы с объёмно-детонирующим зарядом разрабатывались ещё в СССР и использовались в различных конфликтах. ОДАБ-1500 является одним из наиболее мощных представителей этого класса боеприпасов.

Преимущества

  • Большая зона поражения по сравнению с обычными бомбами.
  • Высокая эффективность против живой силы, находящейся в укрытиях или закрытых сооружениях.
  • Способность вызывать масштабные разрушения инфраструктуры и техники.

Вывод

ОДАБ-1500 часто применяется в условиях, когда необходимо быстро уничтожить крупные укрепленные объекты или группировки противника на открытой местности или в труднодоступных районах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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