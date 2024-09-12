Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России

"Объединенная авиастроительная корпорация" из Комсомольска-на-Амуре сегодня сообщила о поставке в войска самолётов Су-57.
Боевые машины пятого поколения прошли полный цикл испытаний и уже прибыли на аэродром базирования.
В рамках расширения производственных мощностей начато строительство дополнительного цеха, где отработают системы Су-57.
Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный российской компанией ОКБ Сухого. Он призван заменить в российских ВКС тяжёлый истребитель Су-27.
Разработка Су-57 началась в начале 2000-х годов. Первый полёт прототипа состоялся в 2010 году. Серийное производство машины началось в 2020 году. Сегодня истребители Су-57 постепенно поступают на вооружение российских ВКС.
Пока неизвестно, когда самолёт поступит на вооружение в полном объёме, сроки не разглашаются, но процесс поступления Су-57 на вооружение российских ВКС продолжается. Интерес к этому истребителю проявляют несколько стран, однако конкретные контракты на поставку пока не заключены.
Су-57 является одним из самых современных истребителей в мире. Он играет важную роль в укреплении обороноспособности России и повышении её боевого потенциала.
Су-57 — это один из самых современных и высокотехнологичных истребителей пятого поколения. Его стелс-способности, маневренность и мощное вооружение делают его важным элементом боевого авиапарка России, способным справляться с самыми сложными боевыми задачами.
Разработка и совершенствование Су-57 продолжается. В планах российских конструкторов — дальнейшее повышение характеристик самолета, а также создание новых модификаций.
Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого — советская и российская организация — разработчик авиационной техники. С 1 июня 2022 года является обособленным подразделением ПАО «ОАК».
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