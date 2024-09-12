Мощь и изящество. Российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает поступать в армию России

Су-57. Российский могучий властелин современного неба

3:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

"Объединенная авиастроительная корпорация" из Комсомольска-на-Амуре сегодня сообщила о поставке в войска самолётов Су-57.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Боевые машины пятого поколения прошли полный цикл испытаний и уже прибыли на аэродром базирования.

В рамках расширения производственных мощностей начато строительство дополнительного цеха, где отработают системы Су-57.

О чём речь

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный российской компанией ОКБ Сухого. Он призван заменить в российских ВКС тяжёлый истребитель Су-27.

Ключевые особенности Су-57

Скрытность: Су-57 имеет малозаметный профиль для радаров благодаря особой форме фюзеляжа и использования радиопоглощающих материалов. Это позволяет самолёту действовать скрытно и атаковать цели, оставаясь незамеченным для противника. Оружие самолёта размещается во внутренних отсеках, что минимизирует его радиолокационную заметность.

Высокая маневренность: самолёт оснащён двигателями с управляемым вектором тяги, что позволяет ему выполнять сложные манёвры, такие как суперманёвренные повороты, петли и развороты под экстремальными углами атаки. Всё это позволяет истребителю эффективно выполнять боевые задачи в ближнем воздушном бою.

Мощное вооружение: Су-57 оснащён широким спектром вооружения, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также встроенной пушкой и высокоточными авиабомбами. Самолёт также способен нести гиперзвуковое оружие, что существенно увеличивает его боевые возможности, особенно в борьбе с высокозащищёнными целями.

Современная авионика: истребитель оснащён новейшими системами управления и навигации, что позволяет ему эффективно выполнять боевые задачи в самых сложных условиях. Авионика Су-57 включает многорежимную РЛС с фазированной антенной решёткой, которая позволяет обнаруживать цели на больших расстояниях и обеспечивать высокоточную навигацию. Система управления огнём интегрирована с шлемом пилота, что позволяет пилоту выбирать и атаковать цели простым взглядом.

История создания и развития

Разработка Су-57 началась в начале 2000-х годов. Первый полёт прототипа состоялся в 2010 году. Серийное производство машины началось в 2020 году. Сегодня истребители Су-57 постепенно поступают на вооружение российских ВКС.

Пока неизвестно, когда самолёт поступит на вооружение в полном объёме, сроки не разглашаются, но процесс поступления Су-57 на вооружение российских ВКС продолжается. Интерес к этому истребителю проявляют несколько стран, однако конкретные контракты на поставку пока не заключены.

Роль Су-57 в современной авиации и его роль

Су-57 является одним из самых современных истребителей в мире. Он играет важную роль в укреплении обороноспособности России и повышении её боевого потенциала.

Су-57 — это один из самых современных и высокотехнологичных истребителей пятого поколения. Его стелс-способности, маневренность и мощное вооружение делают его важным элементом боевого авиапарка России, способным справляться с самыми сложными боевыми задачами.

Разработка и совершенствование Су-57 продолжается. В планах российских конструкторов — дальнейшее повышение характеристик самолета, а также создание новых модификаций.

Уточнения

Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого — советская и российская организация — разработчик авиационной техники. С 1 июня 2022 года является обособленным подразделением ПАО «ОАК».



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