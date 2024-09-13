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Петр Ермилин

В США восхитились мощью российского истребителя Су-57

В США рассказали о мощи российского истребителя Су-57
3:26
Силовые структуры » Военные новости

Истребители пятого поколения Су-57 наносят усиленные удары по украинским целям — за последние месяцы нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о мощи самолетов этого типа. Pravda. Ru публикует перевод материала MWM.

В США рассказали о мощи российского истребителя Су-57
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, CC BY-SA 2.0

Сообщается, что единственный полк истребителей пятого поколения ВВС России с конца февраля этого года нанес более 40 ударов по объектам Украины и союзников, что свидетельствует о значительной активизации операций. За последние семь месяцев полк Су-57 выпустил более 30 крылатых ракет, в том числе ракеты Х-59МК2 с возможностью уклонения от радаров, разработанные специально для нового истребителя.

Российский истребитель, в частности, уделяет меньше внимания малозаметным возможностям проникновения и больше внимания развертыванию крылатых ракет, способных наносить удары глубоко в тылу противника с более безопасных расстояний, и ключевым фактором в этом является Х-59МК2.

Об операциях Су-57 на украинском театре военных действий впервые стало известно в марте 2022 года, и с тех пор появился ряд сообщений о том, какие функции он выполнял. Первоначально сообщалось, что самолет выполнял ударные задачи, а затем задачи по подавлению противовоздушной обороны.

Участившиеся в последнее время удары указывают на то, что Су-57 становятся все более востребованными на вооружении, военные действия на Украине предоставляют российским военно-воздушным силам уникальную возможность провести боевые испытания истребителей пятого поколения, которой не было ни у Китая, ни у Соединенных Штатов — единственных других государств, производящих подобные самолеты. Ожидается, что уникальный опыт применения самолета в условиях интенсивных боевых действий станет большим подспорьем для программы, ускорив ознакомление ВВС с Су-57 и частично компенсировав предыдущие задержки.

В настоящее время, по оценкам, на вооружении находится 21 Су-57, что составляет неполный состав полка. С учетом того, что в 2023 году будет поставлено 12 истребителей по сравнению с шестью в 2022 году, ожидается, что поставки в 2024 году составят более 20 истребителей, а к концу 2027 года ВВС получат три полноценных полка и произведут дополнительные единицы для экспорта.

В конце августа на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе на Дальнем Востоке России были открыты новые производственные мощности, специально предназначенные для расширения производства самолетов Су-57. При производстве самолета используется целый ряд передовых технологий, таких как гарнитуры дополненной реальности, позволяющие работникам видеть информацию, генерируемую компьютером, а не своим реальным зрением, что помогает им в производстве и сборке.

Уточнения

Су-57 (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы «ПАК ФА».

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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