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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: США серьёзно воспринимают заявления Кремля, Киев приказал бросать трупы своих военных

Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка"
3:41
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Киевская власть приказала не эвакуировать трупы солдат ВСУ с Курского "передка"
Фото: commons.wikimedia.org by Dispen Kormar

Представляем сводку с фронта на пятницу, 13 сентября.

Курская битва

В Курском приграничье ВС РФ продолжают наступать к н. п. Зелёный Шлях и трассе в Суджу. Последней преградой является село Любимовка, которое армия России штурмует с двух сторон. Понимая, чем грозит выход русских к дороге на Суджу, ВСУ в Глушковском районе безуспешно пытались прорваться, чтобы ударить в тыл, но были остановлены и разбиты.

Ночные штурмы идут широким фронтом, нарезка пирога продолжается. Освобождено несколько населёнников, включая Дарьино. Идёт зачистка посёлков Толстый Луг и Николаево Дарьино. Тяжёлые бои идут на окраинах Нижнего Клина, где десантники ВДВ пытаются взять под контроль дорогу на Свердликово с целью отсечь бандеровцев и не дать им уйти на Украину.

На Западе недовольны авантюрой Владимира Зеленского в Курской области. Там раздражены, что из-за провала Зеленский, возможно, отменил вторую фазу военной кампании этого года, которую обещал хозяевам. Теперь он решил кинуть всё на удержание Курского фронта, но уже видно, что дела у Киева там хуже, чем говорят рупоры официальной пропаганды.

Также есть информация, что Генштаб ВСУ и офис президента приказали офицерам не эвакуировать тела убитых украинцев с передка Курского направления. Эвакуируют трупы лишь тех, кто погиб в тылу от ракет, артиллерии, ФАБов или БПЛА.

Освобождение Донбасса

Армия РФ продолжает освобождать ДНР. В окрестностях Часова Яра она подошла к каналу "Северский Донец — Донбасс". Форсирование его в районе освобождённого села Григоровка даст возможность ударить по неонацистам в Часове Яре с фланга. Однако для этого надо разобраться с укрепрайоном ВСУ, который расположен рядом.

Продвинулась группировка ВС РФ к каналу и от окрестностей Клещеевки, что южнее Часова Яра. После преодоления водной преграды тут русские бойцы смогут наступать на н. п. Константиновка. Также поддержать наступление армии РФ можно будет и от недавно освобождённого посёлка Дружба — ударом во фланг врага, стоящего вдоль каналу.

Есть данные, что оборона всушников в Украинске трещит по швам. Часть подразделений ВСУ прижали к террикону, другую штурмуют с юга, добивая артиллерией. Вечером было полностью зачищено Острое зачищено, а к Золотой Ниве русские подошли плотно.

На Угледарском направлении русские продолжают штурм шахты "Южнодонбасская-3". Занята минимум половина территории. 

Загнанная крыса

Белый дом вчера заявил, что Вашингтон серьёзно воспринимает заявления Кремля о последствиях снятия ограничения на использование Украиной американского оружия. 

А тем временем, Зеленский пообещал представить Джо Байдену план мира, который состоит из небольшого количества пунктов, но "каждый будет зависеть от американского президента". Он добавил, что не гарантирует на 100 процентов, что это остановит Путина, но "сделает Украину более сильной, и подтолкнёт Путина задуматься, как завершить войну".

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести очередной мирный саммит и пригласить туда РФ.

Уточнения

Золотая Нива (укр Золота Нива) — посёлок в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
Население по переписи 2001 года составляло 346 человек.

Что будет, если начнется ядерная война между США и РФ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу джо байден
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