Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США высказались о массовом подрыве пейджеров "Хезболлы" Израилем

В США оценили массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" Израилем
2:42
Силовые структуры » Военные новости

Израильская разведка обнаружила взрывчатку, заложенную в ливанские пейджеры —  детонация привела к тысячам жертв, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают об обстоятельствах этой атаки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

В США оценили массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" Израилем
Фото: www.idf.il by IDF Spokesperson's Unit, PDM

Израильским разведывательным службам 17 сентября удалось привести в действие небольшие взрывные устройства на портативных пейджерах в соседнем Ливане, в результате чего, по имеющимся данным, погибло около 3000 человек, в том числе несколько военнослужащих "Хезболлы". В частности, было подтверждено, что среди раненых находится посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, поскольку больницы арабского государства переполнены ранеными, сотни из которых находятся в критическом состоянии (Иран опроверг данные о ранении посла. — Ред.).

С тех пор появились сообщения, указывающие на то, что взрывчатка была приведена в действие в результате повышения температуры аккумуляторов пейджеров в результате какой-либо кибератаки, причем взрывчатка была введена либо непосредственно на заводе-изготовителе пейджеров, либо в какой-то момент во время распространения. Это нападение считается одним из самых успешных в новейшей истории Израиля и было совершено на фоне растущей напряженности в отношениях с силами "Хезболлы" и более чем 11-месячной эскалации боевых действий на низком уровне вдоль израильско-ливанской границы.

В то время как "Хезболла" ранее доказала свою высокую эффективность в предотвращении эскалации в отношениях с Израилем и отвечала пропорционально, используя ракеты и беспилотники, на все израильские атаки по ее позициям, считается, что ополчение не способно ответить на скрытую атаку, которой оно только что подверглось.

Это нападение использует значительный международный охват израильских разведывательных служб, который, как считается, "Хезболла" не в состоянии даже близко использовать для нанесения ударов по израильским цепочкам поставок. Пейджеры, о которых идет речь, несмотря на тайваньский дизайн, были изготовлены по лицензии в Европе, с которой Израиль поддерживает тесные стратегические связи.

Ожидается, что это нападение побудит "Хезболлу" и других западных и израильских противников более тщательно проверять свою гражданскую продукцию на предмет потенциальных областей, где она может быть скомпрометирована поставками через Европу и другие западные страны.

Уточнения

Пе́йджер (от англ. to page — вызывать, что, в свою очередь, происходит от слова page — паж, слуга, мальчик на посылках — ср. «to send a page after») — приёмник персонального вызова.

Взры́вчатое вещество́ (разг. взрывчатка, сокращается как ВВ) — конденсированное химическое вещество или смесь таких веществ, способное при определённых условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву).

Хезболла́ (араб. حزب اللهХ̣избу ’лла̄х, букв. «партия Аллаха» — выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы иран израиль
Обсудить
Новости Все >
Эксперт: классика остаётся фаворитом в интерьерах премиум-класса
В Абу-Даби начал работу сервис такси Yandex Go
Учёные выяснили, что в вымирании мегафауны Кипра виноваты первые люди
На Байкале проведут турнир по фигурному катанию
Что форма ногтей говорит о характере девушки: разбор популярных вариантов
Натуральное и полезное: рецепт приготовления вкусного домашнего йогурта в 6 шагов
Секреты успешной подготовки клубники к зиме: что нужно сделать в сентябре?
Политолог Соколов:Польша может отказаться от помощи Украине
Эндокринолог: зуд в гениталиях может говорить о повышении сахаре в крови
Учёный: картофель способен снизить риск возникновения рака
Сейчас читают
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Садоводство, цветоводство
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником Аудио 
Чтобы шарлотка получилась пышной, добавьте в тесто кабачок
Еда и рецепты
Чтобы шарлотка получилась пышной, добавьте в тесто кабачок Аудио 
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Универсальная сода для огорода: что поливать, а что ни в коем случае нельзя
Добавьте этот овощ в шарлотку — пирог получится необыкновенно воздушным и низкокалорийным
БПЛА "Альбатрос М5" отслеживает все маршруты боевиков ВСУ и наёмников Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Сводка с фронта: у ВСУ в Курской области заканчиваются "мобики", там уже гибнут наёмники, массовая атака дронов на РФ
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
Последние материалы
Эксперт: классика остаётся фаворитом в интерьерах премиум-класса
В Абу-Даби начал работу сервис такси Yandex Go
Учёные выяснили, что в вымирании мегафауны Кипра виноваты первые люди
На Байкале проведут турнир по фигурному катанию
Что форма ногтей говорит о характере девушки: разбор популярных вариантов
Натуральное и полезное: рецепт приготовления вкусного домашнего йогурта в 6 шагов
Секреты успешной подготовки клубники к зиме: что нужно сделать в сентябре?
Политолог Соколов:Польша может отказаться от помощи Украине
Эндокринолог: зуд в гениталиях может говорить о повышении сахаре в крови
В США оценили массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" Израилем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.