В США высказались о массовом подрыве пейджеров "Хезболлы" Израилем

В США оценили массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" Израилем

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Израильская разведка обнаружила взрывчатку, заложенную в ливанские пейджеры — детонация привела к тысячам жертв, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают об обстоятельствах этой атаки. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: www.idf.il by IDF Spokesperson's Unit, PDM

Израильским разведывательным службам 17 сентября удалось привести в действие небольшие взрывные устройства на портативных пейджерах в соседнем Ливане, в результате чего, по имеющимся данным, погибло около 3000 человек, в том числе несколько военнослужащих "Хезболлы". В частности, было подтверждено, что среди раненых находится посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, поскольку больницы арабского государства переполнены ранеными, сотни из которых находятся в критическом состоянии (Иран опроверг данные о ранении посла. — Ред.).

С тех пор появились сообщения, указывающие на то, что взрывчатка была приведена в действие в результате повышения температуры аккумуляторов пейджеров в результате какой-либо кибератаки, причем взрывчатка была введена либо непосредственно на заводе-изготовителе пейджеров, либо в какой-то момент во время распространения. Это нападение считается одним из самых успешных в новейшей истории Израиля и было совершено на фоне растущей напряженности в отношениях с силами "Хезболлы" и более чем 11-месячной эскалации боевых действий на низком уровне вдоль израильско-ливанской границы.

В то время как "Хезболла" ранее доказала свою высокую эффективность в предотвращении эскалации в отношениях с Израилем и отвечала пропорционально, используя ракеты и беспилотники, на все израильские атаки по ее позициям, считается, что ополчение не способно ответить на скрытую атаку, которой оно только что подверглось.

Это нападение использует значительный международный охват израильских разведывательных служб, который, как считается, "Хезболла" не в состоянии даже близко использовать для нанесения ударов по израильским цепочкам поставок. Пейджеры, о которых идет речь, несмотря на тайваньский дизайн, были изготовлены по лицензии в Европе, с которой Израиль поддерживает тесные стратегические связи.

Ожидается, что это нападение побудит "Хезболлу" и других западных и израильских противников более тщательно проверять свою гражданскую продукцию на предмет потенциальных областей, где она может быть скомпрометирована поставками через Европу и другие западные страны.

Уточнения

Пе́йджер (от англ. to page — вызывать, что, в свою очередь, происходит от слова page — паж, слуга, мальчик на посылках — ср. «to send a page after») — приёмник персонального вызова.



Взры́вчатое вещество́ (разг. взрывчатка, сокращается как ВВ) — конденсированное химическое вещество или смесь таких веществ, способное при определённых условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву).

