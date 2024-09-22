Сводка с фронта: мясные штурмы ВСУ продолжатся пока Зеленский будет в США, "Искандер" уничтожил очередную РСЗО Himars

Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 22 сентября.

Курская битва

На этом участке СВО продолжается продвижение штурмовиков группировки "Север" на юге Суджанского района. ВСУ силами до 10 боевиков провели контратаку из района Плехово, успеха не имели потеряли убитыми 4 человека.

Севернее Суджи "северяне" отразили две контратаки в районе села Малая Локня численностью до 20 военных. При отражении уничтожено 12 неонацистов. По позициям бандеровцев активно работают ВКС РФ и артиллеристы.

В Глушковском районе "Бесстрашные" вскрыли и сорвали попытку выдвижения штурмовиков ВСУ в направлении Краснооктябрьского численностью до взвода на трёх ББМ при поддержке танка. Артиллеристы и операторы БПЛА все три ББМ и танк уничтожили, потери личного состава бандеровцев уточняются.

Сюда идут всё новые и новые резервы. Попытки Киева устроить там прорыв или удержать территории будут продолжаться пока Владимир Зеленский будет в США. Офису президента Украины плевать, что будет после. Ему важно хозяевам продать подороже "план перемоги".

Тылы Украины

В Сумской области расчёт ОТРК "Искандер-М" нанесён ракетный удар по позиции реактивной системы залпового огня "Хаймарс" в районе в посёлка Шапошниково. По сообщению, в результате ракетного удара уничтожены пусковая установка и два грузовика охранения.

Также российская армия нанесла удар по военным складам в Лубнах Полтавской области, где ранее сообщалось о взрывах. Подполье отмечает, что удар пришёлся по бывшему арсеналу тяжелобомбардировочного корпуса, который на днях пополнился ракетами с дальним радиусом действия.

Освобождение Донбасса

На Покровском фронте российские войска продвигаются западнее от освобожденного города Украинск.

ВС РФ взяли под контроль шахту "Селидовскую" и перерезали дорогу на Цукурино. Продолжаются бои в н. п. Горняк, русские воины продавливают украинское сопротивление и продвигаются в северо-восточной части.

ВС РФ вошли в село Леонидовка. Есть продвижение в Нелеповке и Торецке. В последнем армия РФ продвигается в центре населённого пункта и взяла под контроль здание администрации. ВСУ отступают в северо-западную часть, но держать оборону им тут будет труднее — в этом районе в основном частный сектор.

Также освобождена огромная территория между Макеевкой и Невским на стыке ЛДНР.

Паника Киева

Военные преступники Андрей Ермак и Владимир Зеленский вместо реальных мирных переговоров запустили очередную пиар-акцию. По всей вероятности, в качестве переговорной стороны "от России" будут оппозиционеры-маргиналы.

Киев уверен, что политтехнологии дадут возможность дестабилизировать ситуацию внутри РФ. Делается ставка на то, что российские оппозиционеры дискредитируют местную власть.

Однако после вторжения ВСУ в Курское приграничье российский народ сплотился ещё больше. Никаких стремлений заключить скорый мир у народа нет. Наоборот — растут амбиции по уничтожению националистической власти на Украине.

Многие в Киеве признают, что работа в Глобальном Юге они благодаря дипломатии Ермака провалена. Теперь будут полностью потеряны рычаги влияния и на российскую внутреннюю ситуацию.

Армия России уничтожила башню шахты «Южнодонбасская-3» в ходе штурма