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Дмитрий Плотников

БПЛА "Каракурт". Концерн "Калашников" теперь наносит разящий удар и беспилотниками

Дрон "Каракурт". Компактный российский разведчик для современных войн
4:23
Силовые структуры » Военные новости

Несколько новых беспилотников "Каракурт" в зоне специальной операции получили на апробацию бойцы 114-й бригады армии России.

Дрон "Каракурт". Компактный российский разведчик для современных войн
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, PDM

Компактный БПЛА, который предназначен для дополнительной разведки "штормами" ВС РФ, может парить в воздухе до 20 минут, и работает с радиусом до 1 километра.

"Каракурт" — разработка знаменитого концерна "Калашников". Перед передачей дрона инженеры компании провели инструктаж дроноводов, рассказав обо всех нюансах управления новыми беспилотными аппаратами. Помимо этого, на одном из полигонов Донецкой Народной Республики "Каракурт" использовали в тактических учениях бойцов штурмовых отрядов, в которых была продемонстрирована их основная задача — близкая быстрая доразведка местности для отрядов передовых сил. Одна из особенностей беспилотника — запуск не только с земли, но и из специального тубуса, а также с рук.

О чём речь

БПЛА "Каракурт" — это относительно новый российский беспилотный летательный аппарат, разработанный концерном "Калашников". Он позиционируется как компактный разведывательный дрон, способный выполнять широкий спектр задач в современных условиях ведения быстрых боевых действий. причём, скорость выполнения задач при этом БПЛА является определяющим значением.

Основные характеристики и возможности

  • Компактность и мобильность: "Каракурт" отличается небольшими размерами и весом, что позволяет легко транспортировать и запускать его с различных платформ, включая наземные транспортные средства.
  • Высокая маневренность: дрон способен выполнять манёвры в ограниченном пространстве, что делает его пригодным для использования в городских условиях и других сложных ландшафтах.
  • Разведка: основное предназначение "Каракурта" — ведение воздушной разведки. Он оснащён современными камерами и датчиками, позволяющими передавать видео и другие данные в режиме реального времени на наземный пункт управления.
  • Автономность: БПЛА обладает достаточной продолжительностью полёта, что позволяет ему выполнять задачи на значительном удалении от оператора.
  • Простота эксплуатации: "Каракурт" относительно прост в управлении и обслуживании, что снижает требования к квалификации оператора.

Преимущества "Каракурта"

Высокая мобильность: благодаря своим компактным размерам, "Каракурт" может быть быстро развернут и использован в различных условиях.

Многофункциональность: дрон может использоваться не только для разведки, но и для доразведки, а значит, в наблюдении, целеуказании и связи.

Стоимость: по сравнению с более крупными БПЛА, "Каракурт" является относительно недорогим решением.

Области применения

  1. Военные конфликты: "Каракурт" может использоваться для разведки местности, обнаружения целей, корректировки огня артиллерии и т. д.
  2. Силовые структуры: дрон может быть полезен для проведения поисково-спасательных операций, охраны границ и борьбы с незаконными действиями.
  3. Гражданские применения: БПЛА может использоваться для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства, строительства и других целей.

Будущее "Каракурта"

Концерн "Калашников" продолжает совершенствовать "Каракурт", добавляя новые функции и улучшая его характеристики. В будущем можно ожидать появления новых модификаций этого дрона, оснащённых более совершенным оборудованием и способных выполнять ещё более широкий спектр задач.

Вывод

БПЛА "Каракурт" представляет собой перспективное решение для выполнения различных задач в современных условиях. Его компактность, мобильность и многофункциональность делают его привлекательным как для военных, так и для гражданских пользователей.

В самое ближайшее время бойцы 114-й бригады российской армии отправятся выполнять боевые задачи в город Украинск. А помогать русским воинам в этом будут несколько дронов "Каракурт". Если БПЛА хорошо покажут себя и в реальных боевых действиях, то они как можно быстрее окажутся у всех войск ВС РФ.

Russia Integrates Karakurt Reconnaissance Drone Into Legionnaire Equipment
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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