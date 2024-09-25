БПЛА "Каракурт". Концерн "Калашников" теперь наносит разящий удар и беспилотниками

Несколько новых беспилотников "Каракурт" в зоне специальной операции получили на апробацию бойцы 114-й бригады армии России.
Компактный БПЛА, который предназначен для дополнительной разведки "штормами" ВС РФ, может парить в воздухе до 20 минут, и работает с радиусом до 1 километра.
"Каракурт" — разработка знаменитого концерна "Калашников". Перед передачей дрона инженеры компании провели инструктаж дроноводов, рассказав обо всех нюансах управления новыми беспилотными аппаратами. Помимо этого, на одном из полигонов Донецкой Народной Республики "Каракурт" использовали в тактических учениях бойцов штурмовых отрядов, в которых была продемонстрирована их основная задача — близкая быстрая доразведка местности для отрядов передовых сил. Одна из особенностей беспилотника — запуск не только с земли, но и из специального тубуса, а также с рук.
БПЛА "Каракурт" — это относительно новый российский беспилотный летательный аппарат, разработанный концерном "Калашников". Он позиционируется как компактный разведывательный дрон, способный выполнять широкий спектр задач в современных условиях ведения быстрых боевых действий. причём, скорость выполнения задач при этом БПЛА является определяющим значением.
Высокая мобильность: благодаря своим компактным размерам, "Каракурт" может быть быстро развернут и использован в различных условиях.
Многофункциональность: дрон может использоваться не только для разведки, но и для доразведки, а значит, в наблюдении, целеуказании и связи.
Стоимость: по сравнению с более крупными БПЛА, "Каракурт" является относительно недорогим решением.
Концерн "Калашников" продолжает совершенствовать "Каракурт", добавляя новые функции и улучшая его характеристики. В будущем можно ожидать появления новых модификаций этого дрона, оснащённых более совершенным оборудованием и способных выполнять ещё более широкий спектр задач.
БПЛА "Каракурт" представляет собой перспективное решение для выполнения различных задач в современных условиях. Его компактность, мобильность и многофункциональность делают его привлекательным как для военных, так и для гражданских пользователей.
В самое ближайшее время бойцы 114-й бригады российской армии отправятся выполнять боевые задачи в город Украинск. А помогать русским воинам в этом будут несколько дронов "Каракурт". Если БПЛА хорошо покажут себя и в реальных боевых действиях, то они как можно быстрее окажутся у всех войск ВС РФ.
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