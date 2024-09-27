Истребитель Mirage 2000. Легенда французской авиации может приехать на Украину для уничтожения

"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева

4:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Первые самолёты Mirage 2000 могут скоро прибыть на Украину.

Фото: http://www.defenseimagery.mil/imagery.html#guid=c76db9cff7064d8452c34c1dfbac9a249119c522 by Staff Sgt. Michael B. Keller, USAF, PDM

Об этом пишут французские СМИ, отмечая, что истребители станут отличным подкреплением Киеву. Тем более, что эти Mirage 2000-5F, дополнительно доработаны для специфики конфликта на Украине.

Первые Mirage 2000-5F ВВСУ якобы получат до конца года. Эммануэль Макрон ранее уже говорил, что они дополнят истребители F-16.

О чём речь

Mirage 2000 — одномоторный многоцелевой истребитель с треугольным крылом. Размеры самолёта — более 15 метров в длину и 9 метров в размах крыльев. Выпускался фирмой Dassault Aviation в с 1978 по 2007 г. Вариант "5F" является модернизаций, проведённой в 1991 г. Этот "Мираж" имеет модернизированную кабину лётчика и улучшенную систему вооружения, а также адаптирован к вооружению класса "воздух-воздух". Именно под последнее и будут проводить модификации для ВВСУ.

Кстати, Mirage 2000-5F также должны адаптировать и для вооружения "воздух-земля". Украинский ресурс Defence Express отметил, что такие изменения несложны в реализации, поскольку некоторые другие варианты уже были адаптированы под оружие для наземных целей.

История создания и развития

Разработка Mirage 2000 началась в 1970-х годах как ответ на появление новых поколений истребителей у потенциальных противников Франции. Первый полёт прототипа состоялся в 1978 году, а серийное производство началось в начале 1980-х.

За годы эксплуатации Mirage 2000 претерпел несколько модернизаций, что позволило ему сохранять актуальность и соответствовать современным требованиям. Были созданы различные модификации, специализирующиеся на выполнении различных задач:

Mirage 2000C: одноместный истребитель-перехватчик.

Mirage 2000B: двухместный учебно-боевой вариант.

Mirage 2000D: ударный истребитель-бомбардировщик.

Mirage 2000-5: многоцелевая модификация с улучшенным оборудованием.

Особенности конструкции и характеристики

Высокая маневренность: Mirage 2000 обладает отличной маневренностью, что позволяет ему эффективно вести воздушный бой.

Мощное вооружение: самолёт может нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Современная авионика: истребитель оснащён современной авионикой, обеспечивающей высокую эффективность при выполнении боевых задач.

Высокая надёжность: Mirage 2000 зарекомендовал себя как надёжный и неприхотливый в эксплуатации самолёт.

Боевое применение

Mirage 2000 принимал участие в различных военных конфликтах, включая:

Война в Персидском заливе: французские Mirage 2000 наносили удары по иракским войскам. Война в Югославии: самолёты принимали участие в бомбардировках сербских жителей. Операции в Мали: французские Mirage 2000 поддерживали наземные войска в борьбе с местным населением.

Несмотря на свой возраст, Mirage 2000 продолжает оставаться эффективным боевым самолетом. Многие страны, эксплуатирующие эти истребители, проводят программы модернизации, что позволяет продлить срок их службы. Однако постепенно Mirage 2000 вытесняется более современными самолётами пятого поколения.

Mirage 2000 — это легенда мировой авиации, которая оставила свой след в истории. Его высокая эффективность, надежность и многофункциональность сделали его одним из самых популярных истребителей своего времени.

Французский истребитель Mirage 2000 || Обзор