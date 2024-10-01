Иранская ракета Fateh-4. Несуществующая угроза или секретный проект для ударов по Израилю?

3:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Ливанское движение "Хезболла" распространило информацию о том, что их военные нанесли удар по штаб-квартире Моссада в Тель-Авиве.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Отмечается, что удары нанесены ракетами "Фади-4" (Fateh-4).

Выходит, что "Хезболла" пробила систему противовоздушной обороны Израиля. И значит Ливану есть чем отвечать.

О чём речь

Вообще-то, в СМИ очень мало информации о ракете "Фади-4" (Fateh-4). Некоторые аналитики отмечают, что она относится к семейству иранских баллистических ракет малой дальности (SRBM). "Фади-4" является частью развития серии "Fateh", разработанной для удовлетворения нужд иранских вооружённых сил в высокоточных тактических ракетах.

Эта серия ракет была создана для поражения целей на близких и средних расстояниях и включает в себя разные модификации, такие как "Fateh-110" и "Fateh-313".

Основные характеристики ракет типа "Fateh"

Высокая мобильность.

Возможность установки различных боевых частей.

Современные системы наведения для повышения точности.

Иран разрабатывал данные системы как часть своей стратегии обороны и устрашения, особенно в свете международных санкций и ограничений на импорт вооружений.

Итак, почему же нет информации по этому вооружению?

Отсутствие официальных заявлений: ни Иран, ни другие источники не публиковали официальных данных о разработке и испытаниях ракеты с таким обозначением. Семейство ракет Fateh: как уже было сказано выше, существуют ракеты семейства Fateh-110, которые активно разрабатываются и используются Ираном. Возможно, информация о Fateh-4 могла быть объединена с данными о более поздних модификациях этого семейства. Секретный проект: не исключено, что Fateh-4 действительно разрабатывается, но эта информация засекречена. Многие страны держат свои военные разработки в тайне, особенно на ранних этапах.

Что мы знаем о семействе Fateh-110?

Семейство Fateh-110 представляет собой серию тактических баллистических ракет, разработанных Ираном. Они отличаются высокой точностью, относительно небольшой дальностью и способностью поражать наземные цели.

Ключевые характеристики ракет семейства Fateh-110

Дальность: от нескольких десятков до нескольких сотен километров, в зависимости от модификации.

Точность: высокая точность поражения целей.

Боевая часть: может нести различные типы боевых частей, включая обычные и специальные.

Мобильность: пусковые установки могут быть быстро развернуты и перемещены.

Почему так много внимания уделяется иранским ракетам?

Региональная напряженность: иранские ракеты рассматриваются как один из факторов региональной напряженности на Ближнем Востоке.

Программы ядерного вооружения: разработка ракет связывается с потенциальной возможностью Ирана создать ядерное оружие.

Экспорт ракет: существуют опасения, что Иран может экспортировать свои ракеты в другие страны.

Вывод

На данный момент информация о ракете Fateh-4 остаётся ограниченной. Возможно, в будущем появятся новые данные, которые прояснят ситуацию. Однако, даже без точных данных о Fateh-4, ясно, что развитие ракетных технологий в Иране представляет собой серьёзный вызов Западу, особенно тем странам, которые грезят о войне в этом регионе.

Уточнения

«Мосса́д» (ивр. הַמּוֹסָד‎, араб. الموساد‎, аль-Мосад, букв. «ведомство»), полное название «Ве́домство разве́дки и специа́льных зада́ч» (ивр. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים‎, ха-Мосад ле-модиин у-ле-тафкидим меюхадим) — национальная разведывательная служба Израиля, одна из трёх основных спецслужб Израиля наряду с АМАНом (Управлением военной разведки) и Шабаком.



Fateh-110 (Фатех-110) - иранский ракетный комплекс