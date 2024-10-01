Иранская ракета Fateh-4. Несуществующая угроза или секретный проект для ударов по Израилю?

Ливанское движение "Хезболла" распространило информацию о том, что их военные нанесли удар по штаб-квартире Моссада в Тель-Авиве.
Отмечается, что удары нанесены ракетами "Фади-4" (Fateh-4).
Выходит, что "Хезболла" пробила систему противовоздушной обороны Израиля. И значит Ливану есть чем отвечать.
Вообще-то, в СМИ очень мало информации о ракете "Фади-4" (Fateh-4). Некоторые аналитики отмечают, что она относится к семейству иранских баллистических ракет малой дальности (SRBM). "Фади-4" является частью развития серии "Fateh", разработанной для удовлетворения нужд иранских вооружённых сил в высокоточных тактических ракетах.
Эта серия ракет была создана для поражения целей на близких и средних расстояниях и включает в себя разные модификации, такие как "Fateh-110" и "Fateh-313".
Иран разрабатывал данные системы как часть своей стратегии обороны и устрашения, особенно в свете международных санкций и ограничений на импорт вооружений.
Итак, почему же нет информации по этому вооружению?
Семейство Fateh-110 представляет собой серию тактических баллистических ракет, разработанных Ираном. Они отличаются высокой точностью, относительно небольшой дальностью и способностью поражать наземные цели.
Дальность: от нескольких десятков до нескольких сотен километров, в зависимости от модификации.
Точность: высокая точность поражения целей.
Боевая часть: может нести различные типы боевых частей, включая обычные и специальные.
Мобильность: пусковые установки могут быть быстро развернуты и перемещены.
На данный момент информация о ракете Fateh-4 остаётся ограниченной. Возможно, в будущем появятся новые данные, которые прояснят ситуацию. Однако, даже без точных данных о Fateh-4, ясно, что развитие ракетных технологий в Иране представляет собой серьёзный вызов Западу, особенно тем странам, которые грезят о войне в этом регионе.
«Мосса́д» (ивр. הַמּוֹסָד, араб. الموساد, аль-Мосад, букв. «ведомство»), полное название «Ве́домство разве́дки и специа́льных зада́ч» (ивр. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ха-Мосад ле-модиин у-ле-тафкидим меюхадим) — национальная разведывательная служба Израиля, одна из трёх основных спецслужб Израиля наряду с АМАНом (Управлением военной разведки) и Шабаком.
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