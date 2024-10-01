Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Иранская ракета Fateh-4. Несуществующая угроза или секретный проект для ударов по Израилю?

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Ливанское движение "Хезболла" распространило информацию о том, что их военные нанесли удар по штаб-квартире Моссада в Тель-Авиве.

Иранская ракета Fateh-4. Несуществующая угроза или секретный проект для ударов по Израилю?
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Отмечается, что удары нанесены ракетами "Фади-4" (Fateh-4).

Выходит, что "Хезболла" пробила систему противовоздушной обороны Израиля. И значит Ливану есть чем отвечать.

О чём речь

Вообще-то, в СМИ очень мало информации о ракете "Фади-4" (Fateh-4). Некоторые аналитики отмечают, что она относится к семейству иранских баллистических ракет малой дальности (SRBM). "Фади-4" является частью развития серии "Fateh", разработанной для удовлетворения нужд иранских вооружённых сил в высокоточных тактических ракетах.

Эта серия ракет была создана для поражения целей на близких и средних расстояниях и включает в себя разные модификации, такие как "Fateh-110" и "Fateh-313".

Основные характеристики ракет типа "Fateh"

  • Высокая мобильность.
  • Возможность установки различных боевых частей.
  • Современные системы наведения для повышения точности.

Иран разрабатывал данные системы как часть своей стратегии обороны и устрашения, особенно в свете международных санкций и ограничений на импорт вооружений.

Итак, почему же нет информации по этому вооружению?

  1. Отсутствие официальных заявлений: ни Иран, ни другие источники не публиковали официальных данных о разработке и испытаниях ракеты с таким обозначением.
  2. Семейство ракет Fateh: как уже было сказано выше, существуют ракеты семейства Fateh-110, которые активно разрабатываются и используются Ираном. Возможно, информация о Fateh-4 могла быть объединена с данными о более поздних модификациях этого семейства.
  3. Секретный проект: не исключено, что Fateh-4 действительно разрабатывается, но эта информация засекречена. Многие страны держат свои военные разработки в тайне, особенно на ранних этапах.

Что мы знаем о семействе Fateh-110?

Семейство Fateh-110 представляет собой серию тактических баллистических ракет, разработанных Ираном. Они отличаются высокой точностью, относительно небольшой дальностью и способностью поражать наземные цели. 

Ключевые характеристики ракет семейства Fateh-110

Дальность: от нескольких десятков до нескольких сотен километров, в зависимости от модификации.

Точность: высокая точность поражения целей.

Боевая часть: может нести различные типы боевых частей, включая обычные и специальные.

Мобильность: пусковые установки могут быть быстро развернуты и перемещены.

Почему так много внимания уделяется иранским ракетам?

  • Региональная напряженность: иранские ракеты рассматриваются как один из факторов региональной напряженности на Ближнем Востоке.
  • Программы ядерного вооружения: разработка ракет связывается с потенциальной возможностью Ирана создать ядерное оружие.
  • Экспорт ракет: существуют опасения, что Иран может экспортировать свои ракеты в другие страны.

Вывод

На данный момент информация о ракете Fateh-4 остаётся ограниченной. Возможно, в будущем появятся новые данные, которые прояснят ситуацию. Однако, даже без точных данных о Fateh-4, ясно, что развитие ракетных технологий в Иране представляет собой серьёзный вызов Западу, особенно тем странам, которые грезят о войне в этом регионе.

Уточнения

«Мосса́д» (ивр. הַמּוֹסָד‎, араб. الموساد‎, аль-Мосад, букв. «ведомство»), полное название «Ве́домство разве́дки и специа́льных зада́ч» (ивр. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים‎, ха-Мосад ле-модиин у-ле-тафкидим меюхадим) — национальная разведывательная служба Израиля, одна из трёх основных спецслужб Израиля наряду с АМАНом (Управлением военной разведки) и Шабаком.

Fateh-110 (Фатех-110) - иранский ракетный комплекс
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы иран ливия израиль
Обсудить
Новости Все >
В России создадут новый стандарт для путешествий с питомцами
Хезболла нанесла удар по ВМС Израиля
AP удалило абзац о разрешении Украине наносить удары по РФ
Врач: в шприце могло находиться непроверенное вещество
Венгрия стремится наладить диалог между Россией и США
Посольство России в Риме критикует использование итальянских средств на Украине
Axios: Иран готовит ракетный удар по Израилю
Илон Маск предсказывает эру электротранспорта
Хуситы возобновили атаки на морские суда после месячной паузы
Эксперт рассказала о выгодных ценах на отдых в бархатный сезон
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Военные новости
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага Аудио 
Как ухаживать за розами осенью
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за розами осенью Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
ВС РФ освободили стратегический город ДНР Угледар, уничтожив Чёрных запорожцев Любовь Степушова Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Простой салат с тунцом, яйцами и картофелем: он готовится буквально за 10 минут
Последние материалы
Ливан обращается в ООН с жалобой на израильскую операцию
Скрытый океан на Церере: ученые раскрывают тайны карликовой планеты
Генсек ООН призывает к прекращению огня в Ливане на фоне обострения конфликта
Нетаньяху заявил, что кампания против "оси зла" в самом разгаре
Китай закрыл сухопутную границу с Казахстаном
Ynet: в ближайшее время могут произойти контакты между Путиным и Нетаньяху
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Кабмин Германии заявил об отсутствии информации о контактах Шольца и Путина
В Варшаве грузин обстрелял машину с украинкой и поляком
ВСУ нападением на Курскую область отвлекла внимание от коррупции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.