В Сети появилось видео применения в Сумской области универсального межвидового планирующего боеприпаса (УМПБ) Д-30СН по пункту размещения 106-й бригады теробороны ВСУ в посёлке Великий Бобрик.
Удаление от российской госграницы составляет около 30 километров. Применение УМПБ с разных ракурсов смогли снять российские дроны-разведчики, сегодня вольготно себя чувствующие в глубине территории врага.
Спецоперация в Сумской области идёт по "украинскому плану", боевые действия засасывают всё больше техники и живой силы армии Украины.
Итак, что же такое планирующий боеприпас, который может быть использован с гаубицей Д-30СН?
Д-30СН — это модернизированный вариант широко распространенной гаубицы Д-30. Такой боеприпас обладает способностью изменять траекторию полёта после выстрела, что значительно увеличивает его точность и дальность поражения.
Использование этой гаубицы в качестве платформы для планирующих боеприпасов обусловлено несколькими факторами:
Массовое производство: благодаря широкому распространению Д-30, существует обширная база для модернизации и переоборудования этих систем.
Надежность и простота эксплуатации: Д-30 — это проверенное временем орудие, которое отличается надёжностью и простотой в эксплуатации.
Модернизационный потенциал: Д-30СН уже является модернизированной версией, что свидетельствует о возможности дальнейшего совершенствования этой системы.
К сожалению, на данный момент нет открытой информации о разработке специализированного планирующего боеприпаса для Д-30СН. Однако, теоретически, существует несколько возможных вариантов:
Сложность разработки: создание эффективного планирующего боеприпаса — это сложная инженерная задача, требующая решения множества технических проблем.
Высокая стоимость: разработка и производство таких боеприпасов, как правило, связаны с высокими затратами.
Ограничения по дальности: даже с использованием планирующих боеприпасов, дальность стрельбы гаубицы Д-30СН будет ограничена характеристиками орудия.
Использование планирующих боеприпасов с гаубицей Д-30СН имеет большой потенциал для повышения её боевых возможностей. Однако, реализация этой идеи требует значительных исследований и разработок, собственно, этим путём и двигается сегодня армия РФ.
122-мм гаубица Д-30 (Индекс ГРАУ — 2А18) — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.
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