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Дмитрий Плотников

Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору

3:56
Силовые структуры » Военные новости

В Сети появилось видео применения в Сумской области универсального межвидового планирующего боеприпаса (УМПБ) Д-30СН по пункту размещения 106-й бригады теробороны ВСУ в посёлке Великий Бобрик.

Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Удаление от российской госграницы составляет около 30 километров. Применение УМПБ с разных ракурсов смогли снять российские дроны-разведчики, сегодня вольготно себя чувствующие в глубине территории врага.

Спецоперация в Сумской области идёт по "украинскому плану", боевые действия засасывают всё больше техники и живой силы армии Украины.

О чём речь

Итак, что же такое планирующий боеприпас, который может быть использован с гаубицей Д-30СН?

Д-30СН — это модернизированный вариант широко распространенной гаубицы Д-30. Такой боеприпас обладает способностью изменять траекторию полёта после выстрела, что значительно увеличивает его точность и дальность поражения.

Почему планирующие боеприпасы интересны

  • Повышенная точность: благодаря возможности корректировать траекторию полёта, планирующие боеприпасы способны поражать цели с гораздо большей точностью, чем обычные снаряды.
  • Увеличенная дальность: изменяя угол планирования, можно существенно увеличить дальность стрельбы, что позволяет поражать цели, находящиеся за пределами обычной досягаемости артиллерии.
  • Уменьшение времени реакции: планирующие боеприпасы могут поражать цели значительно быстрее, чем обычные снаряды, так как им требуется меньше времени для достижения цели.

Почему Д-30СН?

Использование этой гаубицы в качестве платформы для планирующих боеприпасов обусловлено несколькими факторами:

Массовое производство: благодаря широкому распространению Д-30, существует обширная база для модернизации и переоборудования этих систем.

Надежность и простота эксплуатации: Д-30 — это проверенное временем орудие, которое отличается надёжностью и простотой в эксплуатации.

Модернизационный потенциал: Д-30СН уже является модернизированной версией, что свидетельствует о возможности дальнейшего совершенствования этой системы.

Какие существуют варианты планирующих боеприпасов для Д-30СН

К сожалению, на данный момент нет открытой информации о разработке специализированного планирующего боеприпаса для Д-30СН. Однако, теоретически, существует несколько возможных вариантов:

  1. Конверсия существующих боеприпасов: модернизация существующих осколочно-фугасных или кумулятивных снарядов путем добавления крыльев или других элементов, обеспечивающих планирование.
  2. Разработка нового боеприпаса: создание полностью нового снаряда, оптимизированного для планирования и интегрированного с системой управления огнем гаубицы.

Какие факторы ограничивают применение планирующих боеприпасов для Д-30СН

Сложность разработки: создание эффективного планирующего боеприпаса — это сложная инженерная задача, требующая решения множества технических проблем.

Высокая стоимость: разработка и производство таких боеприпасов, как правило, связаны с высокими затратами.

Ограничения по дальности: даже с использованием планирующих боеприпасов, дальность стрельбы гаубицы Д-30СН будет ограничена характеристиками орудия.

Вывод

Использование планирующих боеприпасов с гаубицей Д-30СН имеет большой потенциал для повышения её боевых возможностей. Однако, реализация этой идеи требует значительных исследований и разработок, собственно, этим путём и двигается сегодня армия РФ.

Уточнения

122-мм гаубица Д-30 (Индекс ГРАУ — 2А18) — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.

Применение УМПБ Д-30СН  в Днепровском
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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