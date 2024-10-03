Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору

В первый день октября Иран по Израилю выпустил более 200 ракет, которые достигли целей за 10-12 минут.
Как сказал глава штаба Вооружённых сил Ирана, атаки были нацелены на авиабазы "Наватим" и "Нецарим", где базируются самолёты F-35, радары и сборочные центры танков, а также базу Моссада.
Предварительно, для атаки использовалась новые гиперзвуковые ракеты Fattah-2 ("Фаттах"). Гиперзвуковая баллистическая ракета летела со скоростью около 6000 км в час (до 5 Мах), а дальность её полёта 1400 км.
Аналитики уже отметили, что в мире не так много комплексов противовоздушной обороны, которые могут эффективно бороться с Fattah-2.
Ракета "Фаттах-2" представляет собой значительный шаг вперёд в развитии иранской ракетной программы. Эта гиперзвуковая ракета, разработанная Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), обладает рядом уникальных характеристик, которые делают её одним из самых современных видов вооружения в мире.
Гиперзвуковое оружие — это класс вооружений, способных лететь со скоростью, превышающей пять скоростей звука (более 6120 км/ч). Такие ракеты трудно перехватить из-за их высокой скорости и маневренности.
Разработка и демонстрация "Фаттах-2" имеют несколько важных значений для Ирана:
Разработка "Фаттах-2" вызвала неоднозначную реакцию в международном сообществе. Некоторые страны выразили обеспокоенность тем, что появление такого оружия может дестабилизировать ситуацию в регионе. Другие страны, напротив, приветствовали это достижение как результат технологического прогресса.
Разработка гиперзвуковых ракет является одним из приоритетных направлений в военной сфере многих стран мира. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее развитие этой технологии и появление новых, ещё более совершенных систем вооружения.
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