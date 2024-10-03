Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору

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В первый день октября Иран по Израилю выпустил более 200 ракет, которые достигли целей за 10-12 минут.

Фото: Telegram-канал "Крыша ТурДома"

Как сказал глава штаба Вооружённых сил Ирана, атаки были нацелены на авиабазы "Наватим" и "Нецарим", где базируются самолёты F-35, радары и сборочные центры танков, а также базу Моссада.

Предварительно, для атаки использовалась новые гиперзвуковые ракеты Fattah-2 ("Фаттах"). Гиперзвуковая баллистическая ракета летела со скоростью около 6000 км в час (до 5 Мах), а дальность её полёта 1400 км.

Аналитики уже отметили, что в мире не так много комплексов противовоздушной обороны, которые могут эффективно бороться с Fattah-2.

О чём речь

Ракета "Фаттах-2" представляет собой значительный шаг вперёд в развитии иранской ракетной программы. Эта гиперзвуковая ракета, разработанная Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), обладает рядом уникальных характеристик, которые делают её одним из самых современных видов вооружения в мире.

Ключевые особенности "Фаттах-2"

Гиперзвуковая скорость: одна из наиболее отличительных черт этой ракеты — её способность развивать гиперзвуковую скорость. Это означает, что она летит значительно быстрее звука и может маневрировать на высоких скоростях, что затрудняет её перехват существующими системами противовоздушной обороны.

Высокая маневренность: ракета "Фаттах-2" способна менять траекторию полёта, что делает её более устойчивой к системам противоракетной обороны.

Большая дальность: точные данные о дальности полёта "Фаттах-2" пока не разглашаются, однако предполагается, что она существенно превышает дальность предыдущих иранских ракет.

Точность попадания: благодаря современным системам наведения, ракета обладает высокой точностью поражения целей.

Что такое гиперзвуковое оружие?

Гиперзвуковое оружие — это класс вооружений, способных лететь со скоростью, превышающей пять скоростей звука (более 6120 км/ч). Такие ракеты трудно перехватить из-за их высокой скорости и маневренности.

Значение "Фаттах-2" для Ирана

Разработка и демонстрация "Фаттах-2" имеют несколько важных значений для Ирана:

Сдерживающий фактор: новая ракета значительно усиливает военный потенциал Ирана и служит мощным сдерживающим фактором для потенциальных противников. Технологический прорыв: создание гиперзвуковой ракеты свидетельствует о высоком уровне развития иранской оборонной промышленности. Региональная гегемония: "Фаттах-2" может усилить позиции Ирана в регионе и повысить влияние Тегерана на региональные процессы.

Международная реакция

Разработка "Фаттах-2" вызвала неоднозначную реакцию в международном сообществе. Некоторые страны выразили обеспокоенность тем, что появление такого оружия может дестабилизировать ситуацию в регионе. Другие страны, напротив, приветствовали это достижение как результат технологического прогресса.

Будущее гиперзвукового оружия

Разработка гиперзвуковых ракет является одним из приоритетных направлений в военной сфере многих стран мира. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим дальнейшее развитие этой технологии и появление новых, ещё более совершенных систем вооружения.

Иран выпустил более 200 ракет, которые достигли Израиля за 10-12 минут