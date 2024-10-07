Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели

4:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вооруженные Силы России продолжают результативные действия по разгрому группировки армии Украины, вклинившейся в Курское приграничье.

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, CC BY-SA 4.0

За сутки потери националистов киевского режима составили около 200 военнослужащих, уничтожено 7 единиц военной техники, в том числе: три миномёта, артиллерийское орудие, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один военнослужащий Вооружённых сил Украины сдался в плен.

Лётчики ВКС РФ продолжают уничтожать в Курской области наёмников и всушников. При этом активно используются различные ФАБы — от "малышей" до трёхтонок. Об одной из самых часто применяемых бомбах — ФАБ-500, мы и расскажем сегодня.

О чём речь

ФАБ-500 — это достаточно универсальная авиабомба, которую могут нести многие типы самолётов, способных поднимать груз весом 500 кг и более. Точный список боевых машин, способных нести ФАБ-500, достаточно обширен и может варьироваться в зависимости от модификации бомбы и конкретного самолёта.

Основные критерии, по которым подбираются самолёты-носители для ФАБ-500

Максимальная взлётная масса: самолёт должен быть достаточно мощным, чтобы поднять бомбу вместе с топливом, экипажем и другим оборудованием.

Точки подвески: самолёт должен иметь точки подвески, совместимые с габаритами и массой ФАБ-500.

Тип подвески: бомба может подвешиваться на внешних узлах подвески или внутри бомбоотсека.

Примеры самолётов, способных нести ФАБ-500

Советские/российские: Су-25, Су-27, Су-34, МиГ-29, Ту-22М3, и многие другие. Иностранные: МиГ-21, МиГ-23 (поставлялись в различные страны), различные модификации американских и европейских бомбардировщиков и штурмовиков.

Справка

Модификации ФАБ-500: существуют различные модификации ФАБ-500, которые могут иметь некоторые отличия в габаритах и массах. Это может повлиять на совместимость бомбы с конкретным самолётом.

Дополнительное оборудование: для подвески и сброса ФАБ-500 могут потребоваться дополнительные адаптеры или узлы подвески.

Тактико-технические характеристики самолёта: даже если самолёт теоретически может нести ФАБ-500, его лётные характеристики и дальность полёта могут значительно сократиться при большой боевой нагрузке.

Почему так сложно дать точный список?

Большое количество самолётов: существует огромное количество самолётов, способных нести ФАБ-500.

Модификации самолётов: многие боевые воздушные машины имеют различные модификации, которые могут отличаться по грузоподъемности и точкам подвески.

Конфиденциальность: информация о вооружении некоторых самолётов может быть засекречена.

Основные объекты, которые могут быть уничтожены с помощью ФАБ-500

ФАБ-500 используется для выполнения точечных ударов, а также для уничтожения крупных целей и инженерных сооружений противника.

Фортификации и укрепления — бомба эффективна для разрушения бетонных и земляных укреплений, бункеров, оборонительных сооружений и других инженерных объектов.

Военная техника — ФАБ-500 способна уничтожать танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки, автомобили и другую технику на земле.

Инфраструктура — бомба может разрушать мосты, аэродромы, дороги, склады и другие объекты инфраструктуры.

Силы противника — кроме техники, бомба также используется для нанесения ударов по живой силе противника, включая солдат и личный состав.

Обширные площади — благодаря своему разрушительному воздействию, ФАБ-500 используется для нанесения удара по площадям, на которых размещены различные цели.

Вывод

ФАБ-500 является универсальной авиабомбой, которая может использоваться на большом количестве самолётов. Выбор конкретного самолёта-носителя зависит от множества факторов, включая тип миссии, дальность полёта, точность поражения и другие.

Уточнения

Воздушно-космические силы (ВКС) — вид вооружённых сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.



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