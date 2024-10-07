Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели

4:28
Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные Силы России продолжают результативные действия по разгрому группировки армии Украины, вклинившейся в Курское приграничье.

Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий, CC BY-SA 4.0

За сутки потери националистов киевского режима составили около 200 военнослужащих, уничтожено 7 единиц военной техники, в том числе: три миномёта, артиллерийское орудие, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Один военнослужащий Вооружённых сил Украины сдался в плен.

Лётчики ВКС РФ продолжают уничтожать в Курской области наёмников и всушников. При этом активно используются различные ФАБы — от "малышей" до трёхтонок. Об одной из самых часто применяемых бомбах — ФАБ-500, мы и расскажем сегодня.

О чём речь

ФАБ-500 — это достаточно универсальная авиабомба, которую могут нести многие типы самолётов, способных поднимать груз весом 500 кг и более. Точный список боевых машин, способных нести ФАБ-500, достаточно обширен и может варьироваться в зависимости от модификации бомбы и конкретного самолёта.

Основные критерии, по которым подбираются самолёты-носители для ФАБ-500

  • Максимальная взлётная масса: самолёт должен быть достаточно мощным, чтобы поднять бомбу вместе с топливом, экипажем и другим оборудованием.
  • Точки подвески: самолёт должен иметь точки подвески, совместимые с габаритами и массой ФАБ-500.
  • Тип подвески: бомба может подвешиваться на внешних узлах подвески или внутри бомбоотсека.

Примеры самолётов, способных нести ФАБ-500

  1. Советские/российские: Су-25, Су-27, Су-34, МиГ-29, Ту-22М3, и многие другие.
  2. Иностранные: МиГ-21, МиГ-23 (поставлялись в различные страны), различные модификации американских и европейских бомбардировщиков и штурмовиков.

Справка

Модификации ФАБ-500: существуют различные модификации ФАБ-500, которые могут иметь некоторые отличия в габаритах и массах. Это может повлиять на совместимость бомбы с конкретным самолётом.

Дополнительное оборудование: для подвески и сброса ФАБ-500 могут потребоваться дополнительные адаптеры или узлы подвески.

Тактико-технические характеристики самолёта: даже если самолёт теоретически может нести ФАБ-500, его лётные характеристики и дальность полёта могут значительно сократиться при большой боевой нагрузке.

Почему так сложно дать точный список?

  • Большое количество самолётов: существует огромное количество самолётов, способных нести ФАБ-500.
  • Модификации самолётов: многие боевые воздушные машины имеют различные модификации, которые могут отличаться по грузоподъемности и точкам подвески.
  • Конфиденциальность: информация о вооружении некоторых самолётов может быть засекречена.

Основные объекты, которые могут быть уничтожены с помощью ФАБ-500

ФАБ-500 используется для выполнения точечных ударов, а также для уничтожения крупных целей и инженерных сооружений противника.

Фортификации и укрепления — бомба эффективна для разрушения бетонных и земляных укреплений, бункеров, оборонительных сооружений и других инженерных объектов.

Военная техника — ФАБ-500 способна уничтожать танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки, автомобили и другую технику на земле.

Инфраструктура — бомба может разрушать мосты, аэродромы, дороги, склады и другие объекты инфраструктуры.

Силы противника — кроме техники, бомба также используется для нанесения ударов по живой силе противника, включая солдат и личный состав.

Обширные площади — благодаря своему разрушительному воздействию, ФАБ-500 используется для нанесения удара по площадям, на которых размещены различные цели.

Вывод

ФАБ-500 является универсальной авиабомбой, которая может использоваться на большом количестве самолётов. Выбор конкретного самолёта-носителя зависит от множества факторов, включая тип миссии, дальность полёта, точность поражения и другие.

Уточнения

Воздушно-космические силы (ВКС) — вид вооружённых сил Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно в воздушном и космическом пространстве в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Советская бомба ФАБ-500 || Обзор
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы курская область
Обсудить
Новости Все >
Полезные советы: что делать, если на участке появились муравьи
Российские пловцы получили заслуженное признание в Международном зале славы
ДНК-тесты раскрыли состав таинственного вещества на мумиях
Секреты долголетия: следует убрать эти шесть продуктов из своего рациона
Чек-лист для подготовки машины к зиме: от шин до аккумулятора
Как простые процедуры помогут сделать ваши ноги здоровыми и счастливыми
Быстрый рецепт для ужина: цветная капуста с яйцом на сковороде
Почему в походе лучше носить термобелье, а не хлопок
Названы новостройки Петербурга, в которых зафиксирован самый большой остаток нераспроданных квартир
Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO
Сейчас читают
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни
Военные новости
МиГ-29. Легендарный истребитель из Советского Союза, смертельный для врага и в наши дни Аудио 
Энергетическая революция: как один голландец научился зарабатывать деньги на использованной электроэнергии
Наука и техника
Энергетическая революция: как один голландец научился зарабатывать деньги на использованной электроэнергии Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Фугасная авиабомба ФАБ-500. Самолёты-носители, характеристика, цели Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Певица Серябкина призналась, что рада перезапуску группы SEREBRO
От материала до устойчивости: всё, что важно знать при покупке байдарки для отдыха
Почему кошка такая непослушная? 6 распространённых ошибок в воспитании, которых стоит избегать
Учёные из Университета объясняют, почему мыши так полезны в науке
Подготовка сада к зиме: 4 важных процедуры в октябре против болезней и вредителей
Какова настоящая цена владения внедорожником TANK 300: подсчитаны все затраты
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Лучшие упражнения из пилатеса для пресса
Секреты долгожителей: как улучшить качество жизни
Кошка в стрессе: на что обращать внимание, чтобы распознать тревожные симптомы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.