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Дмитрий Плотников

Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны

Силовые структуры » Военные новости

Киев стал жаловаться на то, что армия РФ уже неоднократно применяла ударные беспилотники С-70 "Охотник" в момент массового запуска дронов "Герань".

Беспилотник С-70. Безжалостный и смертоносный русский "Охотник" выходит на тропу войны
Фото: Foundation for Defense of Democracies is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

Его даже использовали для охоты на "мобильные зенитки" ВСУ и в ближнем тылу (100-км зона). По информации, уже больше трёх месяцев С-70 своими многочасовыми вылетами "кошмарит" оборону бандеровцев. Кстати, некоторые эксперты связывают работу "Охотника" с жутким дефицитом мобильных ПВО/ПРО украинской армии на переднем крае.

О чём речь

С-70 "Охотник" — это российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный в ОКБ Сухого в сотрудничестве с другими предприятиями российского оборонного комплекса.

Его разработка началась в 2011 году, летом 2018 года Новосибирский авиационный завод им. Чкалова собрал прототип будущего беспилотного аппарата С-70, а затем состоялась его первая "выкатка". Боевой дрон "встал на крыло" в августе 2019 года, а ещё через месяц он впервые совершил совместный полёт с многоцелевым Су-57. В декабре 2019 же года был готов второй "Охотник" с рядом улучшений, а потом он тоже успешно прошёл испытания.

"Охотник" предназначен для выполнения задач воздушной поддержки и разведки, а также взаимодействия с пилотируемыми самолётами, в первую очередь с истребителем пятого поколения Су-57.

Технические характеристики С-70 "Охотник"

  • Максимальная взлётная масса: около 25 тонн,
  • Длина: около 14 метров,
  • Размах крыла: около 19 метров,
  • Максимальная скорость: около 1000 км/ч,
  • Дальность полёта: до 6000 км.
  • Боевая нагрузка: 5-8 тонн,
  • Вооружение: способен нести ракеты класса "воздух-земля" и авиабомбы, размещаемые внутри фюзеляжа для минимизации радиолокационной заметности.
  • Стелс-технологии: корпус выполнен с применением технологий малозаметности, что делает его почти невидимым для радаров.

Судя по форме беспилотника С-70, он "заточен" для действий на дозвуковых скоростях, способен летать весьма высоко и преодолевать немалые расстояния. Правда, точные характеристики российского "беспилотного вундеркинда" пока строго засекречены.

Бортовое радиоэлектронное оборудование С-70 создавали в концерне "Радиоэлектронные технологии". Дрон имеет автопилот или управляется дистанционно. По всей вероятности, электронная начинка "Охотника" варьируется в соответствии с боевой задачей и с обстановкой боя, степенью насыщенности ПВО и т. п.

Бортовое вооружение БПЛА может нести во внутреннем отсеке. Разнообразие средств поражения — немалый плюс беспилотника: ракеты и всевозможные бомбы для работы по наземным, надводным и воздушным целям дают возможность решать широкий круг задач.

Основные задачи

  1. Ударные миссии по наземным целям.
  2. Разведка и наблюдение.
  3. Поддержка действий авиации.

Совместное использование с Су-57, где "Охотник" может выполнять задачи как ведомый в роли дрона поддержки.
Это важный элемент развития российской военной авиации, особенно в контексте беспрецедентного роста значимости беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах.

Вывод

Многие источники убеждены, что в 2024 году ударных разведывательных беспилотников на специальной военной операции станет больше и они будут залетать намного дальше в тыл Украины, что кардинально поменяет ход войны отнюдь не в пользу Киева и его западных хозяев, так как в ВСУ ощущается серьёзнейший дефицит комплексов ПВО/ПРО.

Видео о первых испытаниях боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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