Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер

Американский топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker гоняют под российский полуостров Крым, чтобы он поддерживал разведывательную авиацию НАТО.
Взлетает он, по всей вероятности, с британской авиабазы Милденхолл. Кстати, построен этот летающий танкер в 1959 году. То есть, "Боингу КС-135 Стратотанкеру" без малого 66 лет.
Топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker является американским реактивным четырёхдвигательным специализированным многофункциональным военно-транспортным самолётом/самолёт-заправщиком. Он спроектирован в начале 1950-х годов (сделан в конце 50-х) и является основным средством воздушной заправки для ВВС США.
За десятилетия, прошедшие с момента создания KC-135R, авиационная промышленность шагнула далеко вперёд. Появились новые материалы, двигатели, системы управления и бортовое оборудование. Естественно, что современные самолёты-заправщики обладают более высокими характеристиками и функциональностью.
Разработка: KC-135R был разработан в начале 1950-х годов на основе гражданского самолёта Boeing 707.
Ввод в эксплуатацию: Boeing KC-135R Stratotanker был принят на вооружение ВВС США в 1957 году.
Модернизация: модификация KC-135R отличается новыми двигателями CFM International CFM56 (военное обозначение F108), которые являются более экономичными и производительными по сравнению с оригинальными двигателями Pratt & Whitney J57.
KC-135R Stratotanker играл важную роль в различных военных операциях, включая войну во Вьетнаме, войну в Персидском заливе и войну в Афганистане. Он обеспечивал воздушную заправку для боевых самолётов, что позволяло им выполнять свои задачи на больших расстояниях.
KC-135R продолжает служить в ВВС США и других странах мира. Хотя KC-135R неоднократно модернизировался, его конструкция имеет определённые ограничения, которые сложно преодолеть. Например, аэродинамика самолёта, разработанная в середине прошлого века, не может сравниться с аэродинамикой современных самолётов. Это приводит к повышенному расходу топлива и снижению дальности полета.
KC-135R был разработан для заправки стратегических бомбардировщиков, таких как B-52. Современные же боевые самолёты имеют другие требования к заправке. Например, им может потребоваться более высокая скорость заправки или возможность заправки на больших высотах. Однако, в настоящее время разрабатывается его замена на KC-46 Pegasus. Ожидается, что Pegasus начнут поступать на вооружение в ближайшие годы.
«Пратт энд Уи́тни» (англ. Pratt & Whitney) — американский производитель авиационных двигателей для гражданской и военной авиации (компания входит в «большую тройку» производителей авиадвигателей вместе с британской Rolls-Royce Group и американской General Electric). Помимо авиадвигателей «Пратт энд Уитни» производит модульные и передвижные газотурбинные установки для промышленных целей, двигатели для локомотивов, ракетные двигатели.
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