Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker гоняют под российский полуостров Крым, чтобы он поддерживал разведывательную авиацию НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org by Alan Wilson, CC BY-SA 2.0

Взлетает он, по всей вероятности, с британской авиабазы Милденхолл. Кстати, построен этот летающий танкер в 1959 году. То есть, "Боингу КС-135 Стратотанкеру" без малого 66 лет.

О чём речь

Топливозаправщик Boeing KC-135R Stratotanker является американским реактивным четырёхдвигательным специализированным многофункциональным военно-транспортным самолётом/самолёт-заправщиком. Он спроектирован в начале 1950-х годов (сделан в конце 50-х) и является основным средством воздушной заправки для ВВС США.

За десятилетия, прошедшие с момента создания KC-135R, авиационная промышленность шагнула далеко вперёд. Появились новые материалы, двигатели, системы управления и бортовое оборудование. Естественно, что современные самолёты-заправщики обладают более высокими характеристиками и функциональностью.

Характеристики

Размах крыла: 40 м,

Длина: 42 м,

Максимальная скорость: 933 км/ч,

Крейсерская скорость: 888 км/ч,

Дальность полета: 2 419 км,

Масса: 44 660 кг,

Экипаж: 3 человека (пилот, второй пилот, оператор бума),

Грузоподъёмность: до 118 700 литров топлива.

Функции самолёта

Воздушная заправка: KC-135R может заправлять другие самолёты в воздухе, что позволяет им летать на большие расстояния без необходимости дозаправки на земле. Транспорт грузов: Boeing KC-135R Stratotanker может также использоваться для перевозки грузов, включая военную технику и гуманитарную помощь. Медицинская эвакуация: KC-135R может быть оборудован для медицинской эвакуации раненых солдат.

История

Разработка: KC-135R был разработан в начале 1950-х годов на основе гражданского самолёта Boeing 707.

Ввод в эксплуатацию: Boeing KC-135R Stratotanker был принят на вооружение ВВС США в 1957 году.

Модернизация: модификация KC-135R отличается новыми двигателями CFM International CFM56 (военное обозначение F108), которые являются более экономичными и производительными по сравнению с оригинальными двигателями Pratt & Whitney J57.

Роль в военных операциях

KC-135R Stratotanker играл важную роль в различных военных операциях, включая войну во Вьетнаме, войну в Персидском заливе и войну в Афганистане. Он обеспечивал воздушную заправку для боевых самолётов, что позволяло им выполнять свои задачи на больших расстояниях.

Вывод

KC-135R продолжает служить в ВВС США и других странах мира. Хотя KC-135R неоднократно модернизировался, его конструкция имеет определённые ограничения, которые сложно преодолеть. Например, аэродинамика самолёта, разработанная в середине прошлого века, не может сравниться с аэродинамикой современных самолётов. Это приводит к повышенному расходу топлива и снижению дальности полета.

KC-135R был разработан для заправки стратегических бомбардировщиков, таких как B-52. Современные же боевые самолёты имеют другие требования к заправке. Например, им может потребоваться более высокая скорость заправки или возможность заправки на больших высотах. Однако, в настоящее время разрабатывается его замена на KC-46 Pegasus. Ожидается, что Pegasus начнут поступать на вооружение в ближайшие годы.

Уточнения

«Пратт энд Уи́тни» (англ. Pratt & Whitney) — американский производитель авиационных двигателей для гражданской и военной авиации (компания входит в «большую тройку» производителей авиадвигателей вместе с британской Rolls-Royce Group и американской General Electric). Помимо авиадвигателей «Пратт энд Уитни» производит модульные и передвижные газотурбинные установки для промышленных целей, двигатели для локомотивов, ракетные двигатели.



KC-135 Stratotanker in Action - Aircraft Air Refueling