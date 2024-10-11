Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию

Второй мощный контрудар ВС РФ в Курской области свёл на нет последнюю надежду Зеленского добиться от Европы увеличения военной помощи и разрешения на дальнобойные удары по РФ.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, CC BY 4.0

Своевременный контрудар ВС РФ в Курской области

Владимир Зеленский сейчас находится в зарубежном турне. Он уже побывал в Загребе, Лондоне, Париже и Риме. Удержание захваченных ВСУ территорий в Курской области было призвано сподвигнуть пособников режима на увеличение военной помощи для обеспечения "сильных переговорных позиций Украины".

Однако неожиданный рывок морпехов Тихоокеанского флота из района Коренево по трассе на Суджу поставил крест на планах "обмена российских территорий на украинские".

Где закрепляются ВС РФ

10 октября 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота прорвала оборону ВСУ и, захватив деревню Зелёный шлях, окружила Любимовку, к которой российская армия вплотную подошла во время первого удара, начавшегося 10 сентября. На трассе от Коренева до Зелёного шляха видны 15 уничтоженных единиц техники ВСУ.

Кроме гарнизона в Любимовке, были блокированы части ВСУ севернее — в Ольговке. Минобороны РФ сообщает об освобождении четырёх населённых пунктов, не называя их.

Одновременно были сделаны рывки в районе Малой Локни из освобождённой Новой Сорочины и южнее — в Мартыновке. Российские военкоры считают, что взятие Новоивановки поставит крест на попытках ВСУ выйти из окружения из двух северных котлов. Выбирать им сейчас можно из двух зол: отойти или ударить во фланги, бросив подкрепления из Сумской области на убой. Но в любом случае у ВСУ нет свободы манёвра, так как пути снабжения нарушены.

Украинские источники в панике

Украинский аналитический военный портал DeepState пишет, что ВСУ находятся "на пороге очередной передряги". Telegram-канал указывает, что ВС РФ сейчас пытаются закрепиться в районе Новоивановки:

"Сформировалась очень ненадёжная тактическая обстановка для наших смежных подразделений севернее". То есть они в окружении.

Замысел русских — "окружить северный фас курского выступа или заставить ребят отойти к югу в направлении Суджи", пишут военнослужащие 46-й бригады ВСУ в Telegram.

Инсайдерский украинский Telegram-канал "Резидент" сообщает, что ВСУ вынуждены отходить из Любимовки, чтобы не попасть в окружение, при этом "на северном участке сейчас полный хаос и бегство подразделений".

"Ситуация в Курской области — критическая, противник провёл резкий контрудар в главный логистический центр — Новоивановку и Зелёный шлях, что стало причиной потери путей снабжения ВСУ. Главком Сырский пытается стабилизировать ситуацию, перебросив резервы с Сумской области, но у российской армии преимущество в силах в три-четыре раза", — пишут авторы.

Что дальше

Российские блогеры считают, что у ВСУ ещё есть резервы для нового удара в Брянской области, но в Курской уже ситуацию ВСУ не исправить. Украинские источники полагают, что Сырский уже вывел резервы из Запорожья на курское и покровское направления и у ВСУ нет возможности начать наступление, как предполагалось, на Запорожскую АЭС.

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Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.



155-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты (155 обрмп, в/ч 30926) — тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. Дислоцируется в городе Владивосток и в посёлке Славянка Приморского края.

