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Дмитрий Плотников

Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники

3:57
Силовые структуры » Военные новости

Российская оборонка предлагает армии и иным госструктурам различные бронеавтомобили.

Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники
Фото: commons.wikimedia.org by Nickel nitride, CC0

Одной из последних таких новинок является броневик "Спартак", который разработан московской "Военно-промышленной компанией". Изготовлена машина из доступных комплектующих и имеет весьма неплохие тактико-технические характеристики. Конструкция также потенциальна для модернизации.

Новая линейка

В недавнем прошлом "Военно-промышленная компания" разработала "автомобиль многоцелевого назначения" АМН-590951, получивший название "ВПК-Урал". Это был 2-осный броневик, способный перевозить до 9-ти человек и поддерживать бойцов огнём. Машина прошла испытания и попала в ВС РФ.

Летом 2022 года на международном военно-техническом форуме "Армия" впервые был показан обновленный вариант броневика "ВПК-Урал" с прежним индексом и новым названием "Спартак". От базовой модели машина отличалась конструкцией бронекорпуса и дополнительной защитой некоторых элементов.

О чём речь

Броневик "Спартак" — это современный российский бронеавтомобиль многоцелевого назначения. Он представляет собой существенный шаг вперёд в области бронетехники и призван обеспечить высокую защиту экипажа и десанта в самых сложных условиях.

Особенности

  • Высокий уровень защиты: корпус "Спартака" изготовлен из высокопрочной брони, обеспечивающей защиту от пуль крупного калибра и осколков. Машина оснащена системой противоминной защиты, которая снижает риск поражения при подрыве на минах.
  • Вместимость: броневик вмещает до 8-10 человек в зависимости от конфигурации, что делает его удобным для транспортировки подразделений в условиях повышенной опасности.
  • Мощное вооружение: в зависимости от модификации, "Спартак" может быть оснащён различным вооружением, включая пулемёты крупного калибра, автоматические гранатомёты и противотанковые ракетные комплексы. Это позволяет эффективно решать широкий спектр боевых задач.
  • Высокая проходимость: броневик обладает отличной проходимостью благодаря мощному двигателю и полноприводной трансмиссии. Он легко преодолевает различные препятствия, включая глубокие броды и крутые подъёмы.
  • Комфорт и эргономика: внутри комфортные условия для экипажа и десанта. Сиденья оснащены системой амортизации, что позволяет снизить нагрузку на позвоночник при движении по пересеченной местности.
  • Модульность: конструкция "Спартака" позволяет легко адаптировать его под различные задачи. На базе броневика могут быть созданы машины специального назначения, такие как санитарные автомобили, командно-штабные машины и др.

Области применения

Вооруженные силы: "Спартак" может использоваться для патрулирования, сопровождения колонн, разведки и других задач.

Силовые структуры: броневик подходит для выполнения задач по поддержанию общественного порядка, борьбе с терроризмом и охраны важных объектов.

Спецслужбы: "Спартак" может использоваться для эвакуации раненых, перевозки грузов и других специальных задач.

Перспектива развития

Броневик "Спартак" — это современное и эффективное средство бронезащиты, которое отвечает самым высоким требованиям. Он успешно зарекомендовал себя в ходе различных испытаний и уже поставляется в вооруженные силы России и других стран.

Российские инженеры продолжают работать над совершенствованием "Спартака". В ближайшем будущем ожидается появление новых модификаций с ещё более мощным вооружением и улучшенной защитой.

Уточнения

ООО «Военно-промышленная компания» — российская промышленная компания. Основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Москве. ВПК производит и реализует колёсные и гусеничные вездеходы различного назначения. Из-за российского нападения на Украину компания находится под санкциями США, стран Евросоюза и ряда других государств.

Бронемашина семейства Спартак - 59095C-15
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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