Машина управления огнём артиллерии "Веер-П". Координация, разведка и скорость в бою

На российских улицах замечена боевая машина управления огнём артиллерии "Веер-П".

Фото: commons.wikimedia.org by Smell U Later, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 1В12

На основе технологий робототехники она сделана на базе БМП-3 и входит в состав комплекса артиллерийской роботизированной разведывательно-огневой системы. Кроме машины "Веер-П", согласно поданному Минобороны РФ патенту от 19.04.2021 года, в него входят машина на шасси "Тигр", 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ" и два грузовика "КаМАЗ".

О чём речь

"Веер-П" — это современная российская машина управления огнём артиллерии, созданная на базе шасси боевой машины пехоты БМП-3, входит в состав артиллерийской роботизированной разведывательно-огневой системы (АРРОС) и предназначена для повышения эффективности управления артиллерийским огнём на поле боя.

Основные характеристики и функционал

База: шасси БМП-3 обеспечивает машине высокую мобильность и проходимость.

Вооружение: оснащена низкопрофильной башней с вынесенным блоком вооружения, вероятно, 30-мм автоматической пушкой. Это позволяет вести как прямой огонь по наземным целям, так и обеспечивать огневую поддержку пехоты.

Средства связи и управления: "Веер-П" оснащён современными средствами связи и управления, которые позволяют ей интегрироваться в систему управления огнем артиллерии и обмениваться данными с другими боевыми единицами.

Средства разведки: оборудован различными средствами разведки, включая оптико-электронные приборы, позволяющие обнаруживать и идентифицировать цели на значительном расстоянии.

Автоматизация: многие функции машины автоматизированы, что снижает нагрузку на экипаж и повышает скорость принятия решений.

Основные задачи

Управление огнём артиллерии: осуществляет точную корректировку огня артиллерии, обеспечивая поражение целей с высокой точностью.

Разведка: ведёт разведку местности, обнаруживает и идентифицирует цели, передаёт данные о них на командные пункты.

Огневая поддержка: может самостоятельно вести огонь по наземным целям, обеспечивая огневую поддержку пехоты.

Координация действий: позволяет координировать действия артиллерийских подразделений и других родов войск.

Преимущества

Благодаря шасси БМП-3 машина способна быстро перемещаться по полю боя. Современные системы управления огнём позволяют поражать цели с высокой точностью. Автоматизация многих функций повышает эффективность работы машины и снижает нагрузку на экипаж. "Веер-П" может выполнять широкий спектр задач, что делает её универсальной машиной.

Перспективы развития

Интеграция в единую систему управления: в будущем "Веер-П" может быть интегрирован в единую систему управления войсками, что позволит повысить эффективность боевых действий.

Усовершенствование вооружения: может быть оснащён более мощным вооружением, например, противотанковыми управляемыми ракетами.

Расширение функционала: разработчики могут расширить функционал машины, добавив новые возможности, такие как беспилотные летательные аппараты или средства радиоэлектронной борьбы.

Вывод

"Веер-П" является важным элементом современной российской артиллерии. Она позволяет повысить эффективность управления огнем, обеспечивает высокую точность поражения целей и способствует успешному выполнению боевых задач.

Уточнения

title="боевая машина пехоты">БМП-3 — советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.



На улицах России замечена машина управления огнем артиллерии "Веер-П"