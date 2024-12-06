Гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал. Другое измерение военной мощи России

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В Средиземном море ВМФ России провёл учения, в ходе которых корабли-носители гиперзвуковых "Цирконов" провели учебно-боевые пуски.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ракета "Кинжал"

Авиационную поддержку кораблям представляли носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" самолёты МиГ-31К.

О чём речь

"Кинжал" — это революционный российский авиационный ракетный комплекс, оснащенный гиперзвуковой ракетой. Он представляет собой существенный прорыв в военной технологии и существенно повышает огневую мощь российских вооруженных сил.

Что такое комплекс "Кинжал"

Гиперзвуковая ракета: основной компонент комплекса — это ракета, способная развивать скорость, значительно превышающую скорость звука (более 10 Махов). Это делает её практически неуязвимой для существующих систем противовоздушной обороны.

Носитель: ракета запускается с модернизированного истребителя-перехватчика МиГ-31К, который доставляет её на высоту, с которой происходит запуск.

Многофункциональность: "Кинжал" может поражать как наземные, так и морские цели, включая авианосцы.

Как работает "Кинжал"

После подготовки к пуску истребитель МиГ-31К поднимается на высоту и несёт ракету "Кинжал" под фюзеляжем. По команде ракета отделяется от самолёта и включается собственный двигатель.

Затем ракета быстро разгоняется до гиперзвуковой скорости и летит к цели по баллистической траектории. При достижении цели ракета, собственно, взрывается, нанося ей значительные повреждения.

Почему "Кинжал" так важен

Неуязвимость: благодаря гиперзвуковой скорости и манёвренности, ракета практически неуязвима для существующих систем противовоздушной обороны.

Высокая точность: система наведения обеспечивает высокую точность попадания, что позволяет поражать даже небольшие цели.

Большая дальность: ракета способна поражать цели на значительном расстоянии, что расширяет возможности её применения.

Быстрое реагирование: комплекс позволяет быстро реагировать на возникающие угрозы, так как ракета запускается с самолёта, который уже находится в воздухе.

Вообще-то, потенциальный враг может защититься от этой смертоносной ракеты лишь двумя способами.

Итак, первый способ — подкараулить носители у границ и ударить по самолётам при помощи дальнобойных зенитных ракет, которые стоят на вооружении американского ЗРК Patriot. Максимальная дальность ракет комплекса — до 100 км, и это значит, что нашим МиГам просто не нужно приближаться к границе на это расстояние.

Другой способ у вражеской коалиции — нанести массированный удар дальнобойными Storm Shadow по базам МиГ-31. Тут, как говорится, нам нужно быть начеку, и защищаться нужно различными способами: при разведки НАТО перемещать самолёты-носители, базировать их на расстоянии 500 км от украинской границ, а от ударов дронами прикрываться средствами ПВО. Ну и, разумеется, не забывать строить укрытия для авиатехники.

Применение "Кинжала"

Сдерживание: наличие такого оружия в арсенале страны является мощным фактором сдерживания.

Защита границ: "Кинжал" может использоваться для защиты морских и сухопутных границ.

Нанесение точных ударов: ракета может использоваться для поражения высокоценных целей противника.

Вывод

"Кинжал" представляет собой серьёзную угрозу для любого потенциального противника и является одним из самых современных видов вооружения в мире, буквально выводя наши ракетные войска в другое измерение военной науки.

Российская ракета Х-47 "Кинжал"