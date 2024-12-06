В Средиземном море ВМФ России провёл учения, в ходе которых корабли-носители гиперзвуковых "Цирконов" провели учебно-боевые пуски.
Авиационную поддержку кораблям представляли носители гиперзвуковых ракет "Кинжал" самолёты МиГ-31К.
"Кинжал" — это революционный российский авиационный ракетный комплекс, оснащенный гиперзвуковой ракетой. Он представляет собой существенный прорыв в военной технологии и существенно повышает огневую мощь российских вооруженных сил.
После подготовки к пуску истребитель МиГ-31К поднимается на высоту и несёт ракету "Кинжал" под фюзеляжем. По команде ракета отделяется от самолёта и включается собственный двигатель.
Затем ракета быстро разгоняется до гиперзвуковой скорости и летит к цели по баллистической траектории. При достижении цели ракета, собственно, взрывается, нанося ей значительные повреждения.
Вообще-то, потенциальный враг может защититься от этой смертоносной ракеты лишь двумя способами.
Итак, первый способ — подкараулить носители у границ и ударить по самолётам при помощи дальнобойных зенитных ракет, которые стоят на вооружении американского ЗРК Patriot. Максимальная дальность ракет комплекса — до 100 км, и это значит, что нашим МиГам просто не нужно приближаться к границе на это расстояние.
Другой способ у вражеской коалиции — нанести массированный удар дальнобойными Storm Shadow по базам МиГ-31. Тут, как говорится, нам нужно быть начеку, и защищаться нужно различными способами: при разведки НАТО перемещать самолёты-носители, базировать их на расстоянии 500 км от украинской границ, а от ударов дронами прикрываться средствами ПВО. Ну и, разумеется, не забывать строить укрытия для авиатехники.
"Кинжал" представляет собой серьёзную угрозу для любого потенциального противника и является одним из самых современных видов вооружения в мире, буквально выводя наши ракетные войска в другое измерение военной науки.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.