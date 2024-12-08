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Дмитрий Плотников

Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям

4:07
Силовые структуры » Военные новости

В восточной части Средиземного моря Военно-морской флот России провёл недавно учения, в ходе которых расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил учебно-боевой пуск противокорабельной ракеты "Оникс".

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

О чём речь

"Оникс" — это сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета, разработанная в России. Она предназначена для уничтожения надводных целей, включая крупные корабли и авианосцы, в условиях интенсивного противодействия.

История создания

Ракета "Оникс" (индекс 3М55, экспортное название "Яхонт") была разработана НПО машиностроения в 1980-х годах как высокотехнологичная сверхзвуковая противокорабельная ракета для поражения надводных целей в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. Основной целью было создание универсальной ракеты, способной применяться с разных носителей (кораблей, подводных лодок, самолетов, береговых комплексов).

Разработка началась в рамках модернизации советских вооружений в 1980-х годах. НПО машиностроения имело большой опыт в создании противокорабельных ракет (П-70 "Аметист", П-120 "Малахит", П-700 "Гранит"). И "Оникс" должен был заменить устаревшие системы, предоставляя больше возможностей для борьбы с современными и перспективными корабельными группировками противника.

Одной из ключевых особенностей ракеты стала её универсальность: возможность запуска с различных платформ. Также в ракете впервые была реализована схема активного самонаведения с использованием комбинированной системы наведения (инерциальная на начальном участке и активная радиолокационная на конечном).

Первые испытания ракеты начались в 1990-х годах. Разработка затянулась из-за экономических трудностей, вызванных распадом СССР. И только в 2002 году ракета была официально принята на вооружение ВМФ России.

Ключевые характеристики

  • Сверхзвуковая скорость: ракета летит со скоростью, значительно превышающей скорость звука, что затрудняет её перехват.
  • Большая дальность: "Оникс" способен поражать цели на расстоянии до 300 км, что позволяет атаковать противника ещё до того, как он сможет приблизиться к береговой линии.
  • Высокая точность: современные системы наведения обеспечивают высокую точность попадания, что гарантирует уничтожение цели одним ударом.
  • Манёвренность: ракета способна маневрировать на большой скорости, уходя от противоракет.
  • Противодействие помехам: "Оникс" оснащён средствами противодействия, которые позволяют ему прорываться через системы радиоэлектронной борьбы противника.

Принцип действия

  1. Обнаружение цели: радарная система обнаруживает надводную цель.
  2. Наведение ракеты: система управления наводит ракету на цель.
  3. Пуск: ракета запускается из пусковой установки.
  4. Полет: ракета летит к цели на большой высоте, а затем снижается для атаки.
  5. Поражение цели: при достижении цели ракета взрывается, нанося ей значительные повреждения.

Применение

Ракета "Оникс" используется в различных береговых ракетных комплексах, таких как "Бастион", а также устанавливается на кораблях и подводных лодках. Она является мощным оружием сдерживания и может использоваться для защиты морских границ, а также для нанесения ударов по вражеским корабельным группировкам в открытом море.

Экспортная версия "Яхонт" стала доступна для международных клиентов, и ракета поставлялась, в частности, Индонезии, Сирии, Вьетнаму.

Вывод

"Оникс" — это грозное оружие, которое позволяет России надёжно защищать свои морские границы и проводить успешные операции в открытом море.

Уточнения

Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“» (сокр. АО «ВПК „НПО машиностроения“»), ранее ФГУП «НПО машиностроения», ЦКБМ, ОКБ-52, СКГ, ОКБ завода № 51 — одно из ведущих ракетно-космических предприятий СССР и России, один из двух (наряду с РКК Энергия/ОКБ-1) разработчиков полного спектра ракетной и космической техники — ракет-носителей, спутников, пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их модулей, военных баллистических, крылатых и прочих ракет.

Минобороны показало кадры пуска ракеты Оникс в Средиземном море
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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