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Петр Ермилин

В США оценили возможность России производить ракеты Орешник

2:34
Силовые структуры » Военные новости

Россия способна ежемесячно производить 25 ракет типа "Орешник", предполагают журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они дают оценку производственным мощностям. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

После первого боевого применения Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" 21 ноября было опубликована оценка производственных мощностей российской промышленности для новой системы вооружения. По оценкам, Россия может производить до 25 ракет "Орешник" ежемесячно, что эквивалентно производству 300 ракет в год.

Этот класс ракет является первым в своем роде, разработанным в России с 1980-х годов, и сочетает в себе дальность полета около 4000 км и способность нести несколько боеголовок.

Президент России Владимир Путин 6 декабря заявил, что Москва планирует поставить ракеты "Орешник" соседней Белоруссии, после того как президент страны Александр Лукашенко поинтересовался о возможности приобретения систем. Планы по развертыванию за рубежом вскоре после презентации нового класса ракет, возможно, стали важным показателем масштабного производства.

Способность "Орешника" размещать как ядерные, так и обычные боеголовки и поражать до шести целей с помощью множества боеголовок делает его высоко ценимым средством взаимодействия с силами западного блока по всей Европе, а также в глубине Тихого океана и Арктики.

Ожидается, что значительная асимметричная ценность этой системы как средства противодействия гораздо более крупным силам НАТО приведет к тому, что Москва развернет ее в больших количествах. Тем не менее, остается значительная вероятность того, что увеличение производства ракет может произойти за счет сокращения производства межконтинентальных баллистических ракет дальности, в первую очередь системы РС-24 "Ярс", при ежемесячной производственной мощности в 25 ракет, что потенциально потребует переоборудования производственных мощностей для системы "Ярс" для производства "Орешника".

Тем не менее, производство системы "Ярс" в 2010-х годах составляло в среднем менее 22 ракет в год, что делает достижение уровня производства 300 ракет для ее новых аналогов меньшей дальности особенно значительным ростом.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы белоруссия
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