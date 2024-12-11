По лекалам кровавого Майдана. Грузия обязательно получит свою Небесную сотню

Грузия получит свою "Небесную сотню", поскольку кровавый сценарий западной агентуры будет там идти по нарастающей.

Фото: wikimapia by A1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Центр Киева

Уже скоро будут задействованы наёмники, воюющие на Украине. Их задача — совершать акты насилия под видом местной полиции.

В ожидании крови

Всё движется по лекалам Майдана в Незалежной. А о том, что грузинские наёмники уже едут с Украины домой, говорили давно. Их опыт боевых действий используют для организации новых, более жестоких беспорядков. Когда-то наёмники Михаила Саакашвили на Майдане в Киеве участвовали в качестве снайперов, и вот они опять выполнят знакомую работу.

Сакральных жертв уже готовят, и это может всколыхнуть Грузию — это способ мобилизации и расширения беспорядков. По крайней мере, на это очень надеется предательница Грузии и по совместительству пока ещё её президент Саломе Зурабишвили.

Почти две недели у здания грузинского парламента шли постоянные столкновения. Надо сказать, что они дали свой результат — на митингах уже не говорят о сфальсифицированных выборах, на повестке требования бунтовщиков стоит тезис о свержении власти, которая якобы является пророссийской.

К бабке не ходи, что спецслужбы Запада будут набирать критическую массу, чтобы попытаться парализовать государство и переломить ситуацию. Очевидно, что работа для наращивания масштабов беспорядков активно ведётся.

О том, что это одна технологий, говорит и то, что Зурабишвили во многом повторяет всё за бывшим президентом Украины Владимиром Зеленским, который в своё время отказался покидать пост, несмотря на истечение президентского срока.

Грузинская президентша при этом попыталась даже пообщаться с Дональдом Трампом на недавнем открытии Собора Парижской Богоматери во Франции. Разумеется, это было бы декларировано оппозиционной грузинской прессой, как поддержка со стороны Соединённых Штатов.

Когда раздадутся выстрелы?

Западные хозяева Зурабишвили ещё не оставляют надежд сформировать в стране двоевластие. Разумеется, рассматривается вопрос и о силовом удержании президентского дворца, а значит, будет сорван процесс избрания нового президента Грузии.

И вот, скорее всего, в этот момент на баррикадах и погибнут школьники, которых ранее Зурабишвили призывала выходить на протесты. И погибнут они как раз от рук "снайперов правительственного спецназа".

Трупы подростков по сценарию будут показаны западной прессе, это будет "доказательством" преступления партии "Грузинская мечта"…

Вывод

Жёстко? Но такова людоедская позиция коллективного Запада. Фотографии и видеоролики с участием детей и подростков в грузинских беспорядках уже вовсю гуляют по Интернету. Там они уже не просто кидают камни в полицейских, но и уже начинают их закидывать их коктейлями Молотова.

Ну и, наконец, на улицах Тбилиси засветились вооружённые боевики. Все это говорит о том, что для осуществления страшной провокации всё готово.

Надо отдать Западу должное — он действует последовательно. Его гибридная война ведётся экономическими, информационным и политическими методами. Пропаганда в СМИ, финансирование прозападных сил, поддержка оппозиции — всё это формирует тон общественного мнения и подрывает легитимность власти.

Цель кураторов Зурабишвили понятна. Во-первых, установить контроль над стратегически важным географическим положением, во-вторых, ослабить влияние Кремля в регионе, а в-третьих, создать зону хаоса на российские границы.

А декларируемую свободу и демократию можете оставить себе. В очередной раз это является ширмой, за которой спрятаны все самые мерзкие желания западных стран…