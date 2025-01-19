Сводка с фронта:Киев готовит

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Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 19 января.

Освобождение Донбасса

Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, начались бои за стратегически важный поселок. Российская армия уверенно прорывает оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, что признают и украинские эксперты.

"Бои за посёлок начались, противник стремительно оказывает давление через разрушенный мост и уже вышел на крайние улицы. Русские пытаются морально давить, заставляя сдаваться в плен. Некоторые действительно сдаются", — жалуются медийные боевики ВСУ.

Он считают, что из Великой Новосёлки боевикам Украины "нужно осторожно отходить, потому что противник начнет бросать туда все, что только можно. По сути, они уже это делают — начиная от авиационных ударов и заканчивая обстрелами РСЗО "Град", как это было в Угледаре".

На днях российская армия взяла Времьевку к западу от Великой Новосёлки, которая является "воротами" в Запорожье.

Курская область

Группировка войск "Север" продолжает выполнять задачи по освобождению Курщины.

ВСУ в окрестности Куриловки перебросили новые подразделения 129-й бригады ТерО (с Кривого Рога), но по данным радиоперехвата, ВСУ отказались выполнять приказ о наступлении в направлении н. п. Махновка.

На фоне неразберихи в стане врага морские пехотинцы армии России выдвинулись на штурм вражеских позиций, выбив оккупантов из нескольких опорных пунктов восточнее Куриловки. Также морпехи Северян продолжили зачистку лесополок Суджанского района, уничтожая боевые группы ВСУ, отказавшиеся сложить оружие.

Русские ракетчики нанесли удары по пунктам временной дислокации бандеровцев в приграничных районах Сумской области, уничтожив недавно прибывшие подразделения противника из 41-й и 61-й бригад ВСУ.

Общее продвижение группировки "Север" в Курской области составило более 600 метров.

Киев

Источник укроресурсров сообщает, что на линии боевого соприкосновения последние дни очень активно. Русские бойцы продолжают давить на многих направлениях, количество сброшенных ФАБов на позиции противникаипостоянно растёт, количество артиллерии у россиян в три раза больше чем у ВСУ, они подтягивают новые солнцепеки (ТОСы). У украинцев растёт дефицит личного состава. Киев пытается накопить силы для очередного наступления. Вот почему сливается Донбасс.

Ближайшую неделю темп войны не снизится, а только усилиться.

У ВСУ сложная ситуация, так как на двух участках фронта может произойти катастрофа с обвалом оборонительных рубежей. Сейчас штабные пытаются "латать дыры" в спешке.

Многие прогнозируют котёл В. Новосёлке, так как ставка верховного Главнокомандующего (Владимира Зеленского), уже несколько раз отказывала солдатам в их просьбе выйти из "полуокружения", пока, это ещё возможно.

Наблюдаем. Будущие сто дней после 20-го января, будут самыми активными, самыми опасными и самыми трагичными.