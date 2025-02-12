Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии

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Первый иностранный заказчик истребителя пятого поколения Су-57Э уже в этом году приступит к его эксплуатации.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Его заказчику поставит "Рособоронэкспорт", отметили в корпорации.

О чём речь

Су-57Э — это экспортная версия российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57.

Экспортная модификация истребителя пятого поколения отличается от базового самолёта Су-57 в направлении "некоторого ухудшения её тактико-технических характеристик и соответственно боевых возможностей", отмечает зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информполитике, доктор военных наук Константин Сивков.

"Естественно, не предполагается поставка на экспорт систем вооружения, имеющих критическое значение для безопасности России", — подчёркивает он.

По его словам, истребитель Су-57Э не получит, например, ракеты сверхбольшой дальности КС-172 и Р-37, а режимы работы и параметры его бортового радиоэлектронного оборудования будут весьма отличаться от тех, которые устанавливаются на "родной" модификации.

Основные характеристики Су-57Э:

Максимальная взлетная масса: 34 000 кг,

Максимальная масса боевой нагрузки: 7 500 кг,

Перегоночная дальность: 4 000 км,

Практический потолок: 18 800 м.

Вооружение

Авиационная пушка: 30-мм пушка 9-А106,

Ракеты: ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность",

Бомбы: корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500.

Оборудование

Су-57Э оснащён современными комплексами радиоэлектронного оборудования, вооружения и обороны, в том числе:

Радар: с активной фазированной антенной решеткой,

Система управления вооружением: позволяющая применять широкий спектр вооружения,

Система обороны: обеспечивающая защиту от поражения.

Преимущества Су-57Э

Многофункциональность способна решать широкий спектр боевых задач. Высокие лётные характеристики обеспечивают превосходство в воздушном бою. Современное оборудование позволяет эффективно применять вооружение.

Вывод

Су-57Э является современным истребителем, способным решать широкий спектр боевых задач. Самолёт обладает высокими летными характеристиками и современным оборудованием, что делает его конкурентоспособным на мировом рынке вооружений.

Понятно, что экспортная версия Су-57 существенно отличается от базовой модификации, поэтому продажа этих истребителей за рубеж угроз нацбезопасности России не создаст.

А что же можно сказать о базовой версии?

Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — "Преступник") — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках программы "ПАК ФА".

Ключевые особенности Су-57:

Малозаметность: особая форма корпуса и радиопоглощающие материалы снижают радиолокационную заметность самолёта.

Сверхманёвренность: мощные двигатели и современная система управления вектором тяги обеспечивают высокую манёвренность в бою.

Многофункциональность: способен эффективно поражать воздушные, наземные и морские цели.

Современное вооружение: оснащён широким спектром ракет и бомб, включая новейшие разработки.

Авионика: передовая система управления, радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой и интегрированные системы обеспечивают высокую эффективность в бою.

Экспортную версию истребителя Су-57 презентовали на крупнейшем в мире аэрокосмическом салоне