Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии

4:03
Силовые структуры » Военные новости

Первый иностранный заказчик истребителя пятого поколения Су-57Э уже в этом году приступит к его эксплуатации.

Истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Истребитель пятого поколения Су-57

Его заказчику поставит "Рособоронэкспорт", отметили в корпорации.

О чём речь

Су-57Э — это экспортная версия российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57.

Экспортная модификация истребителя пятого поколения отличается от базового самолёта Су-57 в направлении "некоторого ухудшения её тактико-технических характеристик и соответственно боевых возможностей", отмечает зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информполитике, доктор военных наук Константин Сивков.

"Естественно, не предполагается поставка на экспорт систем вооружения, имеющих критическое значение для безопасности России", — подчёркивает он.

По его словам, истребитель Су-57Э не получит, например, ракеты сверхбольшой дальности КС-172 и Р-37, а режимы работы и параметры его бортового радиоэлектронного оборудования будут весьма отличаться от тех, которые устанавливаются на "родной" модификации.

Основные характеристики Су-57Э:

  • Максимальная взлетная масса: 34 000 кг,
  • Максимальная масса боевой нагрузки: 7 500 кг,
  • Перегоночная дальность: 4 000 км,
  • Практический потолок: 18 800 м.

Вооружение

  • Авиационная пушка: 30-мм пушка 9-А106,
  • Ракеты: ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность",
  • Бомбы: корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500.

Оборудование

Су-57Э оснащён современными комплексами радиоэлектронного оборудования, вооружения и обороны, в том числе:

  • Радар: с активной фазированной антенной решеткой,
  • Система управления вооружением: позволяющая применять широкий спектр вооружения,
  • Система обороны: обеспечивающая защиту от поражения.

Преимущества Су-57Э

Многофункциональность способна решать широкий спектр боевых задач. Высокие лётные характеристики обеспечивают превосходство в воздушном бою. Современное оборудование позволяет эффективно применять вооружение.

Вывод

Су-57Э является современным истребителем, способным решать широкий спектр боевых задач. Самолёт обладает высокими летными характеристиками и современным оборудованием, что делает его конкурентоспособным на мировом рынке вооружений.

Понятно, что экспортная версия Су-57 существенно отличается от базовой модификации, поэтому продажа этих истребителей за рубеж угроз нацбезопасности России не создаст.

А что же можно сказать о базовой версии?

Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — "Преступник") — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках программы "ПАК ФА".

Ключевые особенности Су-57:

  • Малозаметность: особая форма корпуса и радиопоглощающие материалы снижают радиолокационную заметность самолёта.
  • Сверхманёвренность: мощные двигатели и современная система управления вектором тяги обеспечивают высокую манёвренность в бою.
  • Многофункциональность: способен эффективно поражать воздушные, наземные и морские цели.
  • Современное вооружение: оснащён широким спектром ракет и бомб, включая новейшие разработки.
  • Авионика: передовая система управления, радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой и интегрированные системы обеспечивают высокую эффективность в бою.
Экспортную версию истребителя Су-57 презентовали на крупнейшем в мире аэрокосмическом салоне
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы константин сивков
Обсудить
Новости Все >
В каких продуктах содержится никотин: ответ удивит вас
Элементы в интерьере, которые принесут удачу в год Змеи
Новый макияж-2025: узнайте о самых ярких трендах года
Разочарование в Tesla: бренд Илона Маска теряет долю рынка из-за полемики и конкуренции
Деньги назад: за что и как россиянам получить налоговый вычет?
Теперь не боюсь испортить рис — знаю, как его спасти в любой ситуации
Кошачьи секреты: почему пушистый друг прячется от вас
Европа делает ставку на насекомых в пище: Володин объяснил, почему
Освобождение Фогеля: Трамп заявил о его роли в прекращении конфликта на Украине
Немцы раскрыли секрет: плесень быстро исчезнет, если проветрить квартиру таким способом
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Авто
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер Россия с удовлетворением наблюдает за действиями Трампа по уничтожению глубинного государства Любовь Степушова
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Новый макияж-2025: узнайте о самых ярких трендах года
Разочарование в Tesla: бренд Илона Маска теряет долю рынка из-за полемики и конкуренции
Деньги назад: за что и как россиянам получить налоговый вычет?
Теперь не боюсь испортить рис — знаю, как его спасти в любой ситуации
Кошачьи секреты: почему пушистый друг прячется от вас
Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии
Европа делает ставку на насекомых в пище: Володин объяснил, почему
Освобождение Фогеля: Трамп заявил о его роли в прекращении конфликта на Украине
Немцы раскрыли секрет: плесень быстро исчезнет, если проветрить квартиру таким способом
2025 год на рынке недвижимости: какие знаки зодиака получат шанс на покупку жилья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.