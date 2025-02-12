Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии

Первый иностранный заказчик истребителя пятого поколения Су-57Э уже в этом году приступит к его эксплуатации.
Его заказчику поставит "Рособоронэкспорт", отметили в корпорации.
Су-57Э — это экспортная версия российского многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57.
Экспортная модификация истребителя пятого поколения отличается от базового самолёта Су-57 в направлении "некоторого ухудшения её тактико-технических характеристик и соответственно боевых возможностей", отмечает зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информполитике, доктор военных наук Константин Сивков.
"Естественно, не предполагается поставка на экспорт систем вооружения, имеющих критическое значение для безопасности России", — подчёркивает он.
По его словам, истребитель Су-57Э не получит, например, ракеты сверхбольшой дальности КС-172 и Р-37, а режимы работы и параметры его бортового радиоэлектронного оборудования будут весьма отличаться от тех, которые устанавливаются на "родной" модификации.
Су-57Э оснащён современными комплексами радиоэлектронного оборудования, вооружения и обороны, в том числе:
Многофункциональность способна решать широкий спектр боевых задач. Высокие лётные характеристики обеспечивают превосходство в воздушном бою. Современное оборудование позволяет эффективно применять вооружение.
Су-57Э является современным истребителем, способным решать широкий спектр боевых задач. Самолёт обладает высокими летными характеристиками и современным оборудованием, что делает его конкурентоспособным на мировом рынке вооружений.
Понятно, что экспортная версия Су-57 существенно отличается от базовой модификации, поэтому продажа этих истребителей за рубеж угроз нацбезопасности России не создаст.
А что же можно сказать о базовой версии?
Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — "Преступник") — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках программы "ПАК ФА".
Ключевые особенности Су-57:
Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.