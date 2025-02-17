Новейший Як-130М. Удивит учебно-боевыми задачами, штурмовыми операциями и борьбой с БПЛА

На Международной авиавыставке Aero India 2025, кроме устроившего фурор новейшего Су-57, живой интерес вызвал глубоко модернизированный учебно-боевой Як-130М.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яковлев Як-130, Ахтубинск RP28706

О чём речь

Як-130М — это новейшая модификация учебно-боевого самолёта Як-130, разработанная ОКБ имени Яковлева. Он предназначен для обучения и боевой подготовки лётчиков, а также для выполнения боевых задач в условиях современного боя.

Основные отличия Як-130М от базовой модели:

Модернизированное бортовое оборудование: самолёт получил новую систему управления вооружением, современный комплекс связи и улучшенную систему навигации.

Расширенный спектр вооружения: Як-130М может нести больше типов вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и высокоточные средства поражения класса "воздух-земля".

Улучшенные лётные характеристики: за счёт модернизации конструкции и двигателей самолёт стал более манёвренным и обладает увеличенной дальностью полёта.

А какие же возможности предлагают обновлённые Як-130М?

Самолёт с ультрасовременным комплексом управления КСУ-130/М и открытой системой управления вооружением может имитировать упрощённые боевые режимы весьма большого перечня самолётов тактической российской (и не только) боевой авиации на дозвуковых режимах (до 1050 км/ч). В первую очередь речь идёт о Су-25СМ3, Су-35С, Су-30СМ2, Typhoon, Rafale и J-10A/B.

Основное достоинство Як-130М — многорежимный бортовой радар БРЛС-130Р, который обнаруживает цели (истребители 4-го поколения) на удалении до 100 километров. По ним могут применяться ракеты Р-74М либо ракеты типа "воздух — воздух" Р-77-1 с активными радиолокационными головкой самонаведения. И в воздушном бою с теми же "Миражами" экипаж новейшей машины может постоять за себя.

Так же самолёт можно применять и для перехвата дронов врага над тыловыми районами, а экономичные моторы АИ-222-25 превращают Як в очень приоритетный инструмент против БПЛА (в отличие от тяжёлого Су-30СМ). Радар Як-130М может не только обнаруживать, но и классифицировать наземную цель в любых метеоусловиях, и обеспечивать наведение на них ракеты Х-38МТ и Х-38МА.

Стоит сказать и о новом оптико-электронном комплексе СОЛТ-130К, который предназначен для обнаружения цели в инфракрасном, телевизионном и низкоуровневом диапазонах. После этого на цель наводятся ракеты МТ и Х-38МЛ, реактивные снаряды С-8Л, плюс различные типы корректируемых авиационных бомб.

Основные преимущества Як-130М

Универсальность: самолёт может использоваться для обучения, боевой подготовки и выполнения боевых задач.

Эффективность: Як-130М способен поражать широкий спектр целей, включая воздушные, наземные и надводные.

Современность: самолёт оснащён современным бортовым оборудованием и вооружением.

Надежность: Як-130М отличается высокой надёжностью и простотой в эксплуатации.

Перспективы

Як-130М является перспективным самолётом, который может стать важным элементом российской военной авиации. Он может использоваться для подготовки лётчиков для современных истребителей, а также для выполнения боевых задач в условиях локальных конфликтов.

Дополнительная информация

Первый полёт Як-130М состоялся в 2023 году.

Серийное производство самолёта планируется начать в ближайшее время.

Як-130М может быть экспортирован в другие страны.

Вывод

Як-130М — это современный учебно-боевой самолёт, который обладает высоким потенциалом и может стать важным элементом российской военной авиации. А учитывая наличие пилота и оператора систем, машину можно применять для переучивания лётного состава на новые самолёты.

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