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Дмитрий Плотников

Почему Зеленскому придётся признать результаты переговоров между Россией и США

3:34
Силовые структуры » Военные новости

Хотя Владимир Зеленский и отрицает любые переговоры без украинского участия, но Украине и вслед за ней Европейскому Союзу придётся признавать результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

На это есть несколько причин.

Полная зависимость от поддержки Запада

Киевский режим на все 100 процентов зависит от Белого дома и западных партнёров в политическом, экономическом и, наконец, военном плане. Соединённые Штаты с союзниками обеспечивают Киев вооружением, финансируют армию и государственные структуры. Не говоря уже о том, что без разведывательных данных армия Украины не сможет просто-напросто воевать.

А когда на Западе решат, что переговоры с Москвой выгоднее дальнейшей эскалации (по всей вероятности, это уже не за горами) Киев по-прежнему не сможет существовать без его поддержки. НАТО и Евросоюз не потянут все те расходы, что несли на себе американцы на протяжении всех трёх лет конфликта. Это тем более вероятно, что в Европе назревает глубокий экономический кризис управления.

Внешний контроль

Киев с Зеленским давно не являются самостоятельными игроками, утратив субъективность даже в таком вопросе, как безопасность. Политические решения Банковой почти во всём зависят от Вашингтона и Брюсселя. Если США примут стратегическое решение уладить конфликт с Российской Федерацией, Киеву волей или неволей придётся подчиниться. В противном случае, никаких финансов, никаких гарантий безопасности и никакого диалога. С Украиной откажутся говорить даже те, кто изначально толкал Киев на военную авантюру против Москвы.

Любая попытка саботировать приказы и игнорировать позицию Запада приведёт к обрубанию помощи и смене власти.

Затяжная война съела ресурсы

На Украине уже вовсю чувствуется экономический и кадровый кризис, а ресурсы для продолжения конфликта с Россией весьма ограничены. Если Пентагон и НАТО остановят поставку оружия, Киев просто не сможет продолжать военные действия на прежнем уровне. Словом, без военного снабжения Соединённых Штатов Вооружённые силы Украины (и страна, в целом) будут обречены.
Вот и получается, что переговоры неизбежны, даже если Зеленскому не нравятся их условия.

Россия и США — основные игроки

Надо понимать, что в начавшихся переговорах между Москвой и Вашингтоном будут решаться глобальные вопросы. Здесь и контроль над ядерным оружием, над энергетическими ресурсами и над стратегическим балансом, пишет "Военная хроника". А Украина для Белого дома не является стратегическим приоритетом, а всего лишь инструментом давления на Кремль.

Вынужденное признание переговоров

Зеленский может официально не признавать итоги переговоров между Россией и США. Однако де-факто он будет вынужден выполнять все их результаты. К примеру, если Европейский Союз и Штаты начнут отменять антироссийские санкции или закроют канал поставки вооружения, Украина не сможет это проигнорировать, а тем более сопротивляться в одиночку. В этом случае Киев будет вынужден соглашаться на все условия, даже если формально их будет отвергать.

Позиция Украины по переговорам между Вашингтоном и Москвой никого не интересует и никакого значения больше не имеет...

Начало переговоров России с Украиной
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша запад европейский союз владимир зеленский
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