В Европе и на Украине на складах не осталось запасов оружия

Страны Европы остались за "детским столом" в переговорах по украинскому вопросу.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эммануэль Макрон

Об этом заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Конечно, он имел в виду сборище, которые накануне экстренно собрал Эммануэль Макрон. В итоге Урсула фон дер Ляйен заявила: "В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу".

В связи с этим Владимир Зеленский заявил, что "Украина не будет участвовать в переговорах США и России, даже если меня попросят".

Также глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall отметил, что в Европе и на Украине на складах не осталось запасов оружия.