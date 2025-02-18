Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мозг скрывал это от нас: учёные раскрыли тайные режимы его работы
Снижает не только тягу к еде: популярный препарат для похудения оказался способен на многое другое
Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно
Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции
Уменьшение морщин за несколько недель: вот что помогает лучше всего
Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности
Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза
Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время

В Европе и на Украине на складах не осталось запасов оружия

Силовые структуры » Военные новости

Страны Европы остались за "детским столом" в переговорах по украинскому вопросу.

Эммануэль Макрон
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эммануэль Макрон

Об этом заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Конечно, он имел в виду сборище, которые накануне экстренно собрал Эммануэль Макрон. В итоге Урсула фон дер Ляйен заявила: "В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу".

В связи с этим Владимир Зеленский заявил, что "Украина не будет участвовать в переговорах США и России, даже если меня попросят".

Также глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall отметил, что в Европе и на Украине на складах не осталось запасов оружия.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить
Наука и техника
Гигантская воронка в Сибири угрожает природе: её расширение не остановить Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Последние материалы
Эти фрукты опасны для диабетиков: вот какие сладкие плоды поднимают сахар мгновенно
Выходные дни 23 февраля и 8 марта перенесут на другие месяцы
После саммита в Париже курс Евросоюза на самоубийство сохраняется
Озеро Докса: Швейцария встречается с Коринфом в одном из самых красивых пейзажей Греции
Уменьшение морщин за несколько недель: вот что помогает лучше всего
Как правильно ухаживать за чугунной сковородой: лайфхаки для долговечности
Почему кошки могут испытывать стресс? Названы основные симптомы невроза
Готовящаяся к свадьбе с Сердюковым Бородина совершила неромантичный поступок, заявив, что это нормально в наше время
Гости уже за столом? Вот как мгновенно охладить игристое вино
Теперь штрафов нет, но что будет с тарифами? Водители уже волнуются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.