Страны Европы остались за "детским столом" в переговорах по украинскому вопросу.
Об этом заявил глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
Конечно, он имел в виду сборище, которые накануне экстренно собрал Эммануэль Макрон. В итоге Урсула фон дер Ляйен заявила: "В Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через силу".
В связи с этим Владимир Зеленский заявил, что "Украина не будет участвовать в переговорах США и России, даже если меня попросят".
Также глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall отметил, что в Европе и на Украине на складах не осталось запасов оружия.
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