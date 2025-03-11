ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область?

ВС РФ уже ведут бои в Судже, вокруг неё осталось освободить лишь несколько населённых пунктов. Главный вопрос, а будет продвигаться ли российская армия в Сумскую область.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ на Суджу

ВС РФ ведут бои в Судже

Минобороны РФ утром 11 марта сообщило, что российские военные освободили в Курской области 12 населённых пунктов и более 100 квадратных километров. Это

Агроном,

Богдановка,

Бондаревка,

Дмитрюков,

Зазулевка,

Ивашковский,

Колмаков,

Кубаткин,

Мартыновка,

Михайловка,

Правда,

Южный.

Это означает, что зачищена вся территория к северу, западу и востоку от Малой Локни.

Военкоры сообщают, что противник оставил Казачью Локню и хаотично отходит в направлении Заолешенки к международному автомобильному пункту пропуска "Суджа". Для развития успеха в прорыв вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.

Под ВСУ остались, по данным блогера Анатолия Шария,

Суджа,

Рубанщина,

Гоголевка,

Гуево

и Горналь

(два последних — на юге от Суджи у самой границы).

Российские источники подтверждают, что в самой Судже уже идут бои и ВС РФ контролируют около 15% территории города — это промышленная восточная часть и прилегающие к ней улицы. Есть фото российского бойца возле стелы на въезде в город с северо-востока.

Операция в Курской области тщательно готовилась, сначала были взяты под контроль линии снабжения, а затем синхронно были поведены наступательные операции на земле и под землёй — операция "Поток" переправила за шесть суток по газовой трубе 800 бойцов на восток Суджи, посеяв панику в рядах ВСУ.

Украина не учится на своих ошибках, попадая в 15-й по счёту котёл

Украинские военные паблики хранят гробовое молчание по поводу молниеносного наступления ВС РФ. Лишь один из них высказал надежду, что в Сумской области у ВСУ выстроена оборона.

Самое для Украины позорное, что политические цели, преследуемые киевским режимом, заставляют военных поступаться раз за разом принципами организации войны, что приводит к отступлению и огромным потерям. Некоторые подсчитали, что ВСУ попали уже в 15-й по счёту котёл с одинаковыми результатами.

Украина должна была бы уже построить три линии обороны в Сумской области, продумать и защитить логистику до Харькова, но это не сделано. В ВСУ опираются на мнение Зеленского, что на этот раз уж "фортеца" точно состоится. Как мы видим, пренебрежение законами войны заканчивается дезорганизацией, разгромом, попаданием в окружение и беспорядочным выходом из него.

На Украине для США свет клином не сошёлся

А сейчас это происходит в самый важный для Киева момент старта переговоров в Саудовской Аравии с США по вопросу мирных переговоров с РФ. Перспектив для Украины нет, поскольку если Киев уступит хотя бы часть территорий, которые считает своими, он сделает шаг к капитуляции. Если же будет настаивать на прежних условиях, пытаясь выторговать нажим США на Россию, то Вашингтон в ярости свернёт всю помощь.

Блестящие результаты ВС РФ в Курской операции показали американцам, что через месяц им достанется гораздо меньше от пирога по имени "Украина". Но для них свет клином на ней не сошёлся, пусть её берёт на поруки их противник — оплот глобалистов Евросоюз, тем самым разрушая себя.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.



Су́мска́я о́бласть (укр. Су́мська́ о́бласть), разг. Су́мщина (укр. Су́мщина) — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Курской областью Российской Федерации, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины.

