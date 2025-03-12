Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях

В Соединённых Штатах создают дешёвую крылатую ракету под названием Barracuda-500.
Автономный летательный аппарат "Барракуда" от компании Anduril был выбран не случайно Это некий переход к следующему этапу проекта от ETV (Enterprise Test Vehicle) — проекту создания бюджетной крылатой ракеты.
Осенью прошлого года испытательный боеприпас осуществил вертикальный пуск из ячейки, которая имитировала пуск с самолёта. В ходе полёта он выполнил автономную навигацию, совершил получасовой полёт, проведя самостоятельное наведение на цели по GPS-координатам.
"Барракуда" — это небольшая крылатая ракета, имеющая дальность полёта — свыше 900 километров и полезную нагрузку свыше 45 кг. Barracuda способна маневрировать и автономно лететь более двух часов.
Спецоперация на Украине показала Штатам, что дорогостоящие ракеты не такие эффективные, как их Вашингтон преподносил ещё в прошлом десятилетии. Несомненно, они точные, наносят немалый урон, но их число весьма ограниченно из-за дороговизны и сложности в производстве.
Собранные из недорогих материалов беспилотные аппараты оказались куда более опасны, чем крылатые ракеты. Теперь Белый дом вкладывается в логичную сферу, которая может дать дешевую дальнобойную альтернативу дорогим боеприпасам и монополизировать данный рынок.
Ракета Barracuda-500 — это разработка американской компании Anduril Industries, представляющая собой автономный летательный аппарат (AAV), предназначенный для использования в качестве крылатой ракеты.
Вот ключевые характеристики и информация об этой разработке:
Barracuda-500 является частью семейства AAV Barracuda, разработанного для создания доступных и массово производимых крылатых ракет.
Предназначена для нанесения ударов на большие расстояния с высокой точностью.
Простота производства: разработка ориентирована на массовое производство с использованием доступных компонентов.
Автономность: оснащена системой автономного управления и навигации.
Модульность: возможность интеграции различных полезных нагрузок.
Способность к взаимодействию между несколькими запущенными ракетами.
Разработка ведётся в рамках программы Enterprise Test Vehicle (ETV) Пентагона, направленной на создание недорогих крылатых ракет. Проведены успешные летные испытания, включая вертикальный запуск, автономную навигацию и наведение на цель.
Barracuda-500 представляет собой перспективную разработку, направленную на повышение эффективности и доступности крылатых ракет. Но пока ракета не является широко известным или официально представленным образцом вооружения в зарубежной военно-технической сфере по открытым данным на март 2025 года.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.