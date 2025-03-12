Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях

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В Соединённых Штатах создают дешёвую крылатую ракету под названием Barracuda-500.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета PrSM

Автономный летательный аппарат "Барракуда" от компании Anduril был выбран не случайно Это некий переход к следующему этапу проекта от ETV (Enterprise Test Vehicle) — проекту создания бюджетной крылатой ракеты.

Осенью прошлого года испытательный боеприпас осуществил вертикальный пуск из ячейки, которая имитировала пуск с самолёта. В ходе полёта он выполнил автономную навигацию, совершил получасовой полёт, проведя самостоятельное наведение на цели по GPS-координатам.

О чём речь

"Барракуда" — это небольшая крылатая ракета, имеющая дальность полёта — свыше 900 километров и полезную нагрузку свыше 45 кг. Barracuda способна маневрировать и автономно лететь более двух часов.

Спецоперация на Украине показала Штатам, что дорогостоящие ракеты не такие эффективные, как их Вашингтон преподносил ещё в прошлом десятилетии. Несомненно, они точные, наносят немалый урон, но их число весьма ограниченно из-за дороговизны и сложности в производстве.

Собранные из недорогих материалов беспилотные аппараты оказались куда более опасны, чем крылатые ракеты. Теперь Белый дом вкладывается в логичную сферу, которая может дать дешевую дальнобойную альтернативу дорогим боеприпасам и монополизировать данный рынок.

Описание ракеты

Ракета Barracuda-500 — это разработка американской компании Anduril Industries, представляющая собой автономный летательный аппарат (AAV), предназначенный для использования в качестве крылатой ракеты.

Вот ключевые характеристики и информация об этой разработке:

Назначение ракеты

Barracuda-500 является частью семейства AAV Barracuda, разработанного для создания доступных и массово производимых крылатых ракет.

Предназначена для нанесения ударов на большие расстояния с высокой точностью.

Технические характеристики:

Дальность полета: более 500 морских миль (около 926 км).

Полезная нагрузка: более 100 фунтов (около 45 кг).

Манёвренность: способность выполнять манёвры с перегрузкой до 5G.

Время полета: более 120 минут.

Так же ракета может запускаться вертикально.

Особенности:

Простота производства: разработка ориентирована на массовое производство с использованием доступных компонентов.

Автономность: оснащена системой автономного управления и навигации.

Модульность: возможность интеграции различных полезных нагрузок.

Способность к взаимодействию между несколькими запущенными ракетами.

Разработка и испытания

Разработка ведётся в рамках программы Enterprise Test Vehicle (ETV) Пентагона, направленной на создание недорогих крылатых ракет. Проведены успешные летные испытания, включая вертикальный запуск, автономную навигацию и наведение на цель.

Вывод

Barracuda-500 представляет собой перспективную разработку, направленную на повышение эффективности и доступности крылатых ракет. Но пока ракета не является широко известным или официально представленным образцом вооружения в зарубежной военно-технической сфере по открытым данным на март 2025 года.