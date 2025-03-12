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Дмитрий Плотников

Добить гидру. После взятия Суджи армии РФ не стоит успокаиваться

3:58
Силовые структуры » Военные новости

Над администрацией Суджи установлен флаг России.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

На коротком ролике те люди, кто приложил героические усилия, чтобы флаг над зданием администрации был водружён. И это наши бойцы сразу по выходу из пресловутой трубы, которые сейчас зачищают город от бандеровцев.

Выкручивания Киева

Пока в ЦИПсО заходился в истерике, крича всем, что операция сорвалась и все уничтожены — воины РФ расширили плацдарм и разгромили тыл ВСУ. А потом неонацисты просто бросились наутёк. Киев еще долго будет кукарекать Западу, что ВСУ вышли из Курщины только в результате мирных переговоров.

Но они не вышли, они бежали, бросая на дорогах и в посадках трупы побратимов и западную технику. Сейчас всё Курское приграничье усеяно телами всушников и подбитой бронетехникой. Заход в тыл националистам 800 бойцов ВС РФ — гарнизон ВСУ не пережил.

И пусть Суджа ещё не взята окончательно, но это дело считанных дней. Скоро всем находящимся там украинским военным или посчастливится покинуть Курскую область, убежав в Сумскую область, или просто погибнут (таких будет 70%).

 

Но это не означает, что работа на данном направлении закончена.

Работа только начата

Отступление основных подразделений украинской армии совсем не значит, что ситуация на приграничье стабилизирована. Наоборот, это создаёт новые риски, потому что главкому ВСУ Александру Сырскому теперь надо придумать, как спрятать войска от российских прилётов.

Российская армия теперь имеет возможность развивать успех, начавшийся в Курской области. Надо продолжать наносить удары по отступающим боевикам, а также по тылам армии Украины. Необходимость в срочной перегруппировке, проблема с логистикой и огромные потери при бегстве — всё это, несомненно, ослабит боеспособность ВСУ.

Также вывод нескольких хорошо вооружённых подразделений армии Украины показывает на то, что генштаб ВСУ более не считает данное направление фронта в приоритете, бригады больше не могут воевать тут, хотя и считаются формально боеготовыми. Причём тут несколько: тут и вынужденная необходимость спасать боеспособные части, чтобы бросить их на другие критичные участки фронта, и нехватка мобилизационного резерва.

Ну и наконец, поражение в Судже серьёзно подрывает позиции Украины на переговорах. Восемь месяцев оккупации Курской области не дали стратегических результатов. Кроме убийств мирного населения и фотографий из "Пятёрочки" Киев не добился там ничего. Вот и получается, что данный фактор Зеленский использовать в дипломатических торгах теперь уже не может.

Сейчас украинским войскам надо срочно затыкать дыры, перестраивать планы и усиливать оборону. Однако основная проблема их остается без изменений. Крах Курской авантюры означает, что возможности Киева для наступления тают с каждым днём. Отсюда следует, что боевые действия всё больше начинают проходить по правилам армии России.

Вывод

Киев уже понёс здесь огромные потери, по некоторым данным, тут уничтожено 80 тысяч боевиков. Однако их националистические подразделения, получая хорошую зарплату и будучи пока ещё мотивированными, ещё способны сопротивляться.

Нам теперь надо сосредоточить удары по отступающим нацистам и командным пунктам, чтобы не дать ВСУ, перегруппировавшись, опять создать оборонительный рубеж. И если всё будет сделано скрупулёзно и тщательно, у украинской власти не хватит сил, чтобы даже из мести обстреливать Курскую область.

Бесстрашные десантники водрузили флаг в центре Суджи
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область
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