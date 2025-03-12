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Петр Ермилин

На Украине признали слабость американских F-16 перед российскими Су-35

Силовые структуры » Военные новости

Украинские ВВС жалуются, что F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35, заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О недовольстве ВСУ они рассказывают в своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

F-16 истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Gerard van der Schaaf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
F-16 истребитель

Через семь месяцев после поставок первых истребителей четвертого поколения F-16 в Украину официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат рассказал о возможностях истребителей, заявив, что они не способны противостоять истребителям поколения 4+ Су-35, стоящим на вооружении российских ВВС.

"Модификации, которые есть у Украины, не могут конкурировать в воздушном бою один на один. Нам нужен комплексный подход, поскольку [российский] Су-35 является относительно новым самолетом.… Это включает наземную противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы и, в идеале, бортовой радар. Также решающее значение имеют бортовые радары для наших самолетов и ракет класса "воздух-воздух", — отметил он.

Возможности F-16, поставляемых на Украину, неоднократно подвергались сомнению, поскольку самолеты поставлялись из вторых рук Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией, которые получили самые ранние модели в 1980-х годах. Эти истребители не только полагаются на устаревшие радары с антенной решеткой механического сканирования, но и не имеют системы передачи данных Link 16, что сильно ограничивает их возможности работать в составе сети с другими средствами.

Опасения Украины относительно ограничений F-16 резко контрастируют с ранее выраженными большими надеждами на то, что этот самолет изменит "правила игры".

"Когда [у нас] будут F-16, мы выиграем эту войну, — заявил ранее в мае 2023 года официальный представитель ВВС Юрий Игнат, подчеркнув, что поставляемые Западом системы ПВО, включая американские ракетные комплексы Patriot, недавно уничтоженные в результате российских авиаударов, были недостаточны для защиты воздушного пространства Украины, — Территория страны и протяженность государственной границы велики, а линия фронта... составляет более 2500 километров", - заявил он, добавив, что истребители F-16 могут стать "частью противовоздушной обороны" и использоваться в районах, не охваченных наземными средствами противовоздушной обороны.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу military watch magazine
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