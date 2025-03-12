На Украине признали слабость американских F-16 перед российскими Су-35

Украинские ВВС жалуются, что F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35, заявил представитель ВВС Украины Юрий Игнат, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О недовольстве ВСУ они рассказывают в своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Gerard van der Schaaf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ F-16 истребитель

Через семь месяцев после поставок первых истребителей четвертого поколения F-16 в Украину официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат рассказал о возможностях истребителей, заявив, что они не способны противостоять истребителям поколения 4+ Су-35, стоящим на вооружении российских ВВС.

"Модификации, которые есть у Украины, не могут конкурировать в воздушном бою один на один. Нам нужен комплексный подход, поскольку [российский] Су-35 является относительно новым самолетом.… Это включает наземную противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы и, в идеале, бортовой радар. Также решающее значение имеют бортовые радары для наших самолетов и ракет класса "воздух-воздух", — отметил он.

Возможности F-16, поставляемых на Украину, неоднократно подвергались сомнению, поскольку самолеты поставлялись из вторых рук Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией, которые получили самые ранние модели в 1980-х годах. Эти истребители не только полагаются на устаревшие радары с антенной решеткой механического сканирования, но и не имеют системы передачи данных Link 16, что сильно ограничивает их возможности работать в составе сети с другими средствами.

Опасения Украины относительно ограничений F-16 резко контрастируют с ранее выраженными большими надеждами на то, что этот самолет изменит "правила игры".