В состав РФ? Что делать с украинскими Сумами после освобождения Курской области

3:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На момент написания этих строк российская армия зачищает главный форпост националистов в Курской области – город Суджу.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине

Накануне штурм населённого пункта шёл сразу с трёх сторон. Когда все это закончится, и наступление на приграничье Курщины полностью завершится российской победой, то встанет вопрос о развитии наступления в этом регионе.

Логичным продолжением операции становится украинская Сумская область, поскольку для наступления здесь есть и живая сила, и причины стратегического плана.

Купирование угрозы в приграничье

Вооружённые силы Украины использовали Сумскую область в качестве плацдарма для штурмов российской территории. Именно отсюда бандеровцы наносили удары артиллерией, беспилотными аппаратами и выдвигали свои диверсионные группы по Курской, и даже Белгородской областям. Наступление российской армии вглубь Сумщины даст возможность отодвинуть линию боевого соприкосновения от наших границ, а значит уменьшить интенсивность ударов по российскому приграничью.

Дестабилизация на украинском фронте

Наступление в Сумском приграничье создаст ещё одну точку напряжения для армии Украины. Генштаб армии Украины будет вынужден перебрасывать резерв с других фронтов. При постоянном давлении на Запорожском, Харьковском и Покровском участках, открытие нового направления перегрузит всю систему обороны ВСУ.

Время для манёвров у Киева стремительно тает. Но и у ВС РФ также времени не много. Любое затишье позволит стабилизировать фронт и перейти к укреплению рубежа обороны. Колебание в темпах удара обернётся потерей инициативы. Поэтому работу ВКС РФ, артиллерии и РСЗО надо синхронизировать по максимуму. Целей ещё много. Именно сейчас можно пробовать повторить "суджанский котёл" и поймать врага на перегруппировке ещё до того, как ВСУ успеют встать по новой оборонительной линии.

Выход на Чернигов и Харьков

Взяв под контроль Сумскую область, для России откроются перспективы для удара по Харькову с северного фланга. Это создаст угрозу очередного котла (теперь уже огромного) в этом регионе. Помимо этого, наступление на Сумскую область обеспечит давление и на Черниговский фронт, что обязательно ослабит линию обороны националистов в северной части Украины.

Психологический и политический удар

Взятие под контроль города Сумы будет важным стратегическим и даже символическим моментом. Его потеря подорвёт и без того низкий моральный дух неонацистов. Также усилится давление на главарей киевского режима. В политическом аспекте это покажет, что российская армия проводит весьма успешные операции не только на своем Донбассе, но уже и на территории бандеровского государства.

Вывод

Наступление в Сумщине решит для России сразу ряд основных задач: снизиь угрозу для регионов РФ, ослабит украинскую оборону, откроет новые перспективы по наступлению, окажет политическое давление на Киев. Если данный шаг российская армия реализует, то это станет важным этапом изменения в стратегическом балансе спецоперации на Украине.