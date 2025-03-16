Европа хочет трупов. Почему Евросоюз продолжит вооружать Украину даже в перемирие

3:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Москва предложила свой путь к мирному соглашению, однако Европа, по всей вероятности, заинтересована совсем в обратном.

Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0 Солдаты армии Великобритании

По данным немецких СМИ, дипломаты Евросоюза и Британии сделали заявление, что даже при 30-дневном прекращении огня они продолжат поставки вооружения ВСУ, чтобы "усилить Киев" на переговорах.

Украинский дикобраз

"Украина должна стать стальным дикобразом", — сказал один из европейских чиновников, намекая на то, что ни о каком перемирии Евросоюз и слышать не хочет.

Но российский президент Владимир Путин весьма жёстко обозначил условия прекращения огня в зоне спецоперации — это остановка поставок оружия и переговоры по долгосрочному миру. Однако европейцы желают новой эскалации и крови.

Очередное обсуждение по поставкам вооружения европейских глав министерств иностранных дел состоится уже в понедельник, 17 марта. Приедет туда и глава МИД Украины Андрей Сибига, который, по всей вероятности, получит очередной пакет военной помощи, чтобы затянуть боевые действия.

В то время как Европейский Союз продолжает подталкивать Украину к гибельной для неё войне, украинская армия, находящаяся в Курском приграничье, начала маскироваться под мирных граждан, чтобы остаться в живых и избежать встречи с нашими бойцами.

Европейский дикобраз

Между тем Европа готовит и возрождение собственного ВПК. По видимому, она тоже хочет стать дикобразом. Официальный тезис усиления милитаризации Старого Света — поддержка Киева и сдерживание России. Однако суть здесь вовсе в другом — ЕС вооружается не на случай боевых действий, а именно к войне.

О чём речь

Арсеналы запада пусты, а Киев требует всё больше и больше вооружения, пока Россия увеличивает производство оружия в несколько раз. Брюссель понимает, что вялой помощи весьма недостаточно, необходима мобилизация оборонпрома. Вашингтон хочет сокращать военные расходы для Киева, а в перспективе хочет просто на этом зарабатывать, но отнюдь не снабжать Украину.

А тем временем в Евросоюзе боятся, что без американских поставок ВСУ быстро сгорят. Сегодня Европа стала думать о себе как о самостоятельной военной силе, правда, ей нужно преодолеть знаменитую европейскую бюрократию (и разрешение Вашингтона?).

Итог милитаризации

Если заводы и предприятия Европы станут штамповать боеснаряды и оружие, его нужно будет куда-то деть. И вряд ли Евросоюз в этом случае начнёт призывать кого-то к переговорам. Ведь чем больше заказов на вооружение, тем больше заинтересованных игроков, кому будет чрезвычайно выгодно чтобы война продолжилась.

Вывод

Европа делает ставку на увеличение поставок оружия, а не на дипломатию. Локального конфликта им уже мало, Европе нужна большая война. Вот и выходит, что план возрождения ВПК Европы — это не про свою безопасность. Это про затяжную войну, где ЕС пытается поиграть в самостоятельность. А что из этого получится, объяснять не надо…