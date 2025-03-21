Сводка с фронта: боевики ВСУ взорвали Суджу, бандеровцы рвутся к российскому Белгороду

4:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине

Представляем сводку на пятницу, 21 марта.

Белгородское направление

Накануне ВСУ не смогли прорваться вглубь территории РФ, все атаки боевиков отражены. Все приграничные населённики, включая Демидовку, находятся под контролем ГВ "Север". В атаках на Краснояружский район приняли участие экс-заключенные из состава 225-го полка, бандеровцы из медийной 47-й бригады и нацбата.

Вблизи российской госграницы уничтожено:

Более 160 человек личного состава ВСУ,

7 танков,

11 ББМ,

4 ИМР,

15 квадроциклов и багги,

УР-77,

7 орудий артиллерии.

Также националисты понесли серьёзные потери в результате ударов ВКС РФ, ракетчиков и операторов БПЛА. Уцелевшая пехота врага осталась в лесопосадках. К ней пытается проскочить резерв.

Сейчас противник пытается пробраться к окраине Демидовки у ручья Сухой. Сам населённый пункт разрушен. Средства дистанционного поражения работают по ВСУ тут и по тылам бандеровцев.

В Демидовке враг не закрепился. Часть групп ВСУ — по 2-3 человека, которым поставлена задача зайти в село, чтобы сделать селфи, разбежались по посадкам. Нацисты за сутки совершили более 10 накатов и постоянно ведут хаотичный обстрел населённика. Каждый прорыв приносит врагу много "двухсотых" и немало сожженной военной техники.

Сумское направление

В Марьино ВСУ сосредотачивают резерв для деблокирования, окруженного личного состава. Солдаты и техника вскрывается разведкой "северян", после чего уничтожается артиллерией и дронами.

В Сумской области местная администрация объявила эвакуацию в селе Краснополье. Именно тут украинская армия пытается прорвать госграницу РФ и зайти в Демидовку. По всей вероятности, перспективы у Киева здесь "не очень" — и русская армия, после того, как уничтожит оставшихся укрофашистов, собирается нанести ответный "визит".

В Курской области на Сумском направлении серьёзные бои продолжаются у Гоголевки и в лесах вокруг Гуево.

Переговорный кейс

24 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США. В них будут участвовать представители спецслужб России, курировавших украинский конфликт. Нашу делегацию возглавят глава комитета СовФеда по международным делам Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Представители США хотят устроить "непрямые переговоры" между РФ и Украиной во время встречи, чтобы получить представление об их условиях о прекращении огня, заявил посланник президента США Кит Келлог.

"Мы помещаем их в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах", — сказал он.

По его словам, этот подход поможет сделать шаг по разрешению кризиса.

А тем временем, ВСУ взорвали газоизмерительную станцию "Суджа". Огромный факел виден за километры. Именно через неё проходил крупнейший коридор поставок газа в ЕС. Так Британия и Украина мстят за операцию "Труба" и готовят руины газопровода для передачи США.

После уничтожения ГИС представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевская власть атакой на энергообъект РФ уже нарушила предложенное Вашингтоном перемирие.

"Теперь вопрос состоит в том, как США дальше будут управляться с "обезумевшим террористическим отребьем", — отметила дипломат.

Также взрыв произошел на нефтебазе в Кавказском районе на Кубани. В результате взрыва площадь пожара 10 тыс. кв. метров, горят два резервуара.

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