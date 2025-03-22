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Дмитрий Плотников

Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2

4:24
Силовые структуры » Военные новости

Сегодняшние военные конфликты на планете заставляют государства мобилизовывать свои военно-промышленные комплексы.

Танк Т-14 "Армата"
Фото: T-14 Armata by Dmitriy Fomin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Танк Т-14 "Армата"

Ведь не секрет, что война является движителем технического прогресса. Поэтому военные эксперты часто сравнивают те или иные образцы лучшего вооружения передовых стран.

На этот раз мы предлагаем вам сравнить два тяжелых танка: российский Т-14 "Армата" и британский Challenger 2.

О чём речь

Особенности конструкции "Арматы"

  • Необитаемая башня,
  • Экипаж размещен в бронекапсуле, отделенной от боекомплекта,
  • Композитная многослойная броня,
  • Комплекс активной защиты "Афганит”,
  • Динамическое бронирование "Малахит”,
  • Система радиоэлектронной борьбы,
  • Оптико-электронные системы обнаружения целей.

Особенности конструкции Challenger 2

  • Один из самых тяжёлых западных танков,
  • Лобовые проекции корпуса и башни содержат блоки многослойной комбинированной брони "Дорчестер”,
  • Возможность установки модулей динамической защиты ROMOR,
  • Комплекс коллективной РХБ защиты экипажа,
  • Система рециркуляции воздуха,
  • Дымовые гранатомёты,
  • Устройство постановки дымовой завесы.

Сравнение основных характеристик танков Т-14 "Армата” и FV4034 "Челленджер-2”

Общие характеристики:

Т-14 "Армата”:

  • Производство: Россия (2015),
  • Стоимость: 3.7 млн долларов,
  • Экипаж: 3 человека,
  • Вес: 48 тонн.

"Челленджер-2”:

Производство: Великобритания (1998),

  • Стоимость: 6 млн долларов,
  • Экипаж: 4 человека,
  • Вес: 62.5 тонн.

Вооружение:

Т-14 "Армата”:

  • 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М,
  • Боекомплект: 45 снарядов.

Challenger 2:

  • 120-мм нарезная пушка L30A1,
  • Боекомплект: 58 снарядов.
 

Двигатели и скорость:

Т-14 "Армата”:

  • Двигатель: дизельный, 1500 л. с.,
  • Максимальная скорость: 80-90 км/час,
  • Запас хода: 500 км.

"Челленджер-2”:

  • Двигатель: Perkins CV-12 V12 дизельный,
  • Максимальная скорость: 59 км/час,
  • Запас хода по шоссе: 400 км,
  • Запас хода по пересечённой местности: 250 км.

Габариты:

Т-14 "Армата”:

  • Длина: 10.8 м,
  • Ширина: 3.5 м,
  • Высота: 3.3 м.

"Челленджер-2”:

  • Длина: 11.5 м,
  • Ширина: 3.5 м,
  • Высота: 2.49 м.

Вывод

Российский танк Т-14 "Армата” значительно легче танка "Челленджера-2” (на 14,5 тонны). "Армата” имеет более высокую максимальную скорость. Challenger 2 имеет больший боекомплект.
"Армата” оснащена более современным гладкоствольным орудием. "Челленджер-2” выше и компактнее по высоте. "Армата” имеет меньшую стоимость производства.

Это сравнение показывает, что оба танка имеют свои преимущества: "Армата” более современная и технологичная, с лучшей подвижностью, в то время как Challenger 2 отличается большим запасом снарядов.

Но машина Т-14 "Армата" лучше защищена, на ней установлены комплексы активной защиты, которые нейтрализуют не только реактивные гранаты РПГ и противотанковые ракеты, но и бронебойные снаряды от танковых орудий. Российские пушки помимо традиционных боеприпасов могут использовать управляемое вооружение.

А главное, "Армата" более легкая, соответственно, значительно мобильнее. Ну и, наконец, у Т-14 имеется значительный модернизационный потенциал, а вот у "Челленджера-2” он практически исчерпан.

Почему Т-14 "Армата" - лучший танк современности, несмотря ни на что!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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