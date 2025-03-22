Кто лучше? Сравнительные характеристики тяжёлых танков Т-14 Армата и Челленджер-2

Сегодняшние военные конфликты на планете заставляют государства мобилизовывать свои военно-промышленные комплексы.
Ведь не секрет, что война является движителем технического прогресса. Поэтому военные эксперты часто сравнивают те или иные образцы лучшего вооружения передовых стран.
На этот раз мы предлагаем вам сравнить два тяжелых танка: российский Т-14 "Армата" и британский Challenger 2.
Т-14 "Армата”:
"Челленджер-2”:
Производство: Великобритания (1998),
Т-14 "Армата”:
Challenger 2:
Т-14 "Армата”:
"Челленджер-2”:
Т-14 "Армата”:
"Челленджер-2”:
Российский танк Т-14 "Армата” значительно легче танка "Челленджера-2” (на 14,5 тонны). "Армата” имеет более высокую максимальную скорость. Challenger 2 имеет больший боекомплект.
"Армата” оснащена более современным гладкоствольным орудием. "Челленджер-2” выше и компактнее по высоте. "Армата” имеет меньшую стоимость производства.
Это сравнение показывает, что оба танка имеют свои преимущества: "Армата” более современная и технологичная, с лучшей подвижностью, в то время как Challenger 2 отличается большим запасом снарядов.
Но машина Т-14 "Армата" лучше защищена, на ней установлены комплексы активной защиты, которые нейтрализуют не только реактивные гранаты РПГ и противотанковые ракеты, но и бронебойные снаряды от танковых орудий. Российские пушки помимо традиционных боеприпасов могут использовать управляемое вооружение.
А главное, "Армата" более легкая, соответственно, значительно мобильнее. Ну и, наконец, у Т-14 имеется значительный модернизационный потенциал, а вот у "Челленджера-2” он практически исчерпан.
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