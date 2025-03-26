Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было

В интернете пошли сообщения о войсковом зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-СМ-СВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Jovo Mamula ЗПРК "Панцирь"

Это модернизированный гусеничный вариант "Панциря-1", который создан для работы в тяжёлых условиях бездорожья и прикрытия подразделений мотострелковых частей.

О чём речь

Новый "Панцирь" использует шасси ГМ-352 М1Е. Именно это шасси обеспечивает машине отличную проходимость.

Но изменения произошли не только на шасси. Основное отличие усовершенствованного комплекса — современная радиолокационная система сопровождения и наведения. Она имеет фазированную антенную решетку и может обнаруживать крупные воздушные цели, плюс малоразмерные цели, например, снаряды GMLRS.

Модернизированная РЛС обнаружения имеет аналогичную эффективную дальность и высокую помехозащищённость. Перехват целей в воздухе возможен на дальности до 35 км благодаря новой двухступенчатый ракете. Её скорость — 5,5 махов. Ракета получила мощную разгонную ступень и улучшенные характеристики аэродинамики. Боевая часть этого снаряда используют кинетический комплекс поражения "Завеса".

При этом система по-прежнему может атаковать до четырёх целей одновременно. Общая огневая мощь выросла за счёт скорости ракет. Также дополнительно предусматривается малогабаритные зенитные боеснаряды, которые специально разработаны для поражения беспилотных аппаратов. Эти ракеты имеют дальность применения до 7 км, однако позволяет в четыре раза увеличить боекомплект, что понижает вероятность быстрой выработки при массированном налёте БПЛА.

История комплекса

В начале 2020-х годов российские разработчики приступили к созданию новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Основной задачей стало создание версии, адаптированной для использования в условиях повышенной мобильности и манёвренности.

Работа над гусеничной версией комплекса велась специалистами АО "Конструкторское бюро приборостроения". Особое внимание уделялось повышению боевых характеристик и улучшению мобильности системы.

Ключевым моментом в развитии проекта стало внедрение новой многофункциональной станции прицеливания, позволившей значительно увеличить дальность поражения целей. Это техническое решение дало возможность расширить возможности комплекса по сравнению с предыдущими модификациями.

1 января 2024 года стало знаковым днем для проекта — Ростех официально объявил об успешном завершении испытаний новой версии комплекса. Уже через несколько месяцев, 13 мая 2024 года, на полигоне Капустин Яр были продемонстрированы первые практические стрельбы комплекса в действии.

"Панцирь-СМ-СВ" получил ряд существенных улучшений:

Увеличенная зона поражения

Два типа зенитных управляемых ракет

Повышенная мобильность благодаря гусеничному шасси

Улучшенные характеристики обнаружения и сопровождения целей.

Комплекс предназначен для решения широкого спектра задач: от защиты стационарных объектов до обеспечения противовоздушной обороны подвижных группировок войск. Система способна эффективно работать как по низколетящим, так и по высоколетящим целям, демонстрируя высокую скорость наведения и реагирования на появляющиеся угрозы.

Вывод

Успешное завершение испытаний и демонстрация возможностей комплекса открыли новую страницу в истории развития семейства "Панцирь", подтвердив статус России как одного из лидеров в разработке современных систем ПВО.

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