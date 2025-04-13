Влиятельные западные издания готовят своих налогоплательщиков к поражению в войне на Украине

Две крупнейшие газеты США и Британии выступили с разоблачениями о "глубоком вовлечении" своих военных в войну против РФ на Украине. Для России это не новость. Это новость для налогоплательщиков этих стран.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запуск ракеты из РСЗО Himars

Британия и США возглавили войну против РФ на Украине

The New York Times (NYT) сообщила в статье "Партнерство: Тайная история войны на Украине", что с 2022 года США и Украина "объединились в области разведки, стратегии, планирования и технологий", и это сотрудничество в "критические моменты становилось основой украинских военных операций":

удар по штабу 58-й армии России в Херсонской области в 2022 году,

атаки морских дронов на Севастополь при поддержке данных ЦРУ,

поражение крейсера ВМФ РФ "Москва".

Всё шло отлично, но летом 2023 года стратегия, разработанная американцами, "столкнулась с внутренними конфликтами в руководстве Украины" между Зеленским и Залужным, Залужным и Сырским. Это привело к "бесполезной битве за Бахмут", ослаблению главного удара на Мелитополь и провалу контрнаступления.

Также издание критикует вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года "без ведома США". Украинские войска, как говорится в материале, "тайно пересекли" взаимно согласованную линию. С тех пор ВСУ, растратив резервы, отступают по всей линии фронта, пишет NYT.

Спустя две недели британская Times в статье "Нерассказанная история решающей роли британских военных лидеров на Украине" буквально в тех же выражениях о "глубокой вовлечённости" сообщила о том, что начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин встречался с Зеленским около 10 раз, а контрнаступление в 2023 году помогали планировать британские генерал-лейтенант Роли Уокер и генерал-лейтенант Чарли Стикленд.

Газета повторяет тезисы NYT о том, что провал контранступления ВСУ 2023 года случился из-за нерешительности украинского генералитета и распылении сил на двух направлениях — в районе Работино и на деблокирование Артёмовска. Британское издание подтверждает, что Киев планировал курскую операцию сам, "не поставив в известность США и других союзников".

Налогоплательщик в США и Британии скоро задаст неудобные вопросы

Новость о том, что США и Британия вели войну руками украинских прокси в России ни у кого не вызвала удивления. Об этом говорили постоянно в Кремле и в российских СМИ. Материалы в NYT и Times были направлены на внутреннего пользователя. Ему надо скоро будет объяснять, зачем были потрачены на поддержку Украины многомиллиардные суммы из бюджета — деньги налогоплательщиков, в то время как Великобритания находится на грани экономического краха, да и США тоже не преуспевают.

Объяснения в виде морального долга "защиты демократии" уже недостаточно, а раздувание военных бюджетов за счёт сокращения социальных программ ведёт к переформатированию власти, её фрагментации.

Истощены и собственные военные запасы оружия. А если РФ ударит по островам, как сейчас за Западе утверждают? Как потом объяснять гражданам нехватку систем ПВО, отданных Украине? США и Британия давно не воевали на своих территориях, и население сейчас обуревает страх заполучить войну, к которой они не готовы. На фоне этих дебатов сохраняется более широкий вопрос о разворовывании этих средств. Будут опубликованы факты коррупции и на Украине, и в странах Запада.

Поэтому заранее вся вина за поражение переносится на Украину, которая на послушала мудрых кукловодов.

Названы имена людей, которым придётся ответить за убийство русских

Также не исключено, что Вашингтон и Лондон меряются, у кого больше была эта вовлечённость, чтобы поспорить за ресурсы бывшей Украины, которую они сейчас активно делят.

Для России важно, что в споре за эту пальму первенства названы имена западных генералов, которые должны ответить за то, что они довели до войны Россию и Украину с огромными жертвами и разрушенными судьбами. Этому не должно быть прощения.

Уточнения

Контрнаступление Украины (2023) — активные наступательные действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), начатые 4—5 июня 2023 года . Наступление закономерно не достигло поставленных задач. Значительных прорывов вглубь контролируемых Россией территорий не произошло.



Бои в Курской области — военная операция ВСУ, начатая 6 августа 2024. Вооружённые силы Украины перешли российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области, сейчас они практически оттуда выбиты.



